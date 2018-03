Bom tấn của Hoa hậu Israel được quảng bá tại MTV Movie Awards

Gal Gadot khoe năng lực siêu anh hùng trong 'Wonder Woman' / Hoa hậu Gal Gadot khoe vẻ bốc lửa trong vai Wonder Woman

Ngày 7/5, tại Lễ trao giải MTV Movie, hãng Waner Bros. giới thiệu trailer mới nhất của Wonder Woman do Gal Gadot - Hoa hậu Israel 2004 - thủ vai chính.

Bom tấn của Hoa hậu Israel được quảng bá tại MTV Movie Awards

Trong video hơn hai phút, nhà sản xuất tiết lộ nhiều nội dung phim về quá khứ của Diana (Gal Gadot đóng), cũng như cuộc chiến gay cấn mà cô phải đối đầu. Trước khi trở thành Wonder Woman, Diana từng là công chúa vùng Amazon, sống ở hòn đảo bí mật tên Themyscira. Tại đây, cô được huấn luyện các kỹ năng chiến đấu như bắn cung, đấu kiếm để trở thành chiến binh tinh nhuệ.

Sau khi chàng phi công Steve Trevor (Chris Pine thủ vai) bị trôi dạt vào đảo và kể về cuộc đại chiến đang diễn ra trên thế giới, Diana quyết định rời khỏi quê nhà đi cứu nhân loại. Dần dần, cô nhận ra sức mạnh tiềm ẩn và số phận thực sự của mình.

Tạo hình của Gal Gadot trong phim.

Xuất hiện từ năm 1941 trong truyện tranh, Wonder Woman là một trong những siêu anh hùng được yêu thích nhất suốt hơn bảy thập kỷ. Dù vậy, phải đến phim Batman v Superman năm ngoái, Wonder Woman mới lần đầu bước lên màn ảnh rộng. Cô xuất hiện bí ẩn trong câu chuyện, trước khi bộc lộ thân phận chiến binh để giúp Batman và Superman trong trận chiến cao trào.

Wonder Woman xuất hiện trong 'Batman v Superman'

Wonder Woman (Wonder Woman: Nữ thần chiến binh) là bom tấn mở màn cho vũ trụ điện ảnh của DC trong năm nay. Đây là tác phẩm riêng đầu tiên về siêu nữ anh hùng. Phim do Patty Jenkins đạo diễn, với sự tham gia của nhiều ngôi sao như Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis...

Wonder Woman dự kiến ra rạp từ ngày 2/6.

Thùy Liên