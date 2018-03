'Bom sex' Margot Robbie đóng vai gái hư làng thể thao

'Bom sex' Margot Robbie đẹp nhất tuần với đầm cánh bướm / Một ngày của 'bom sex' Margot Robbie

Trailer vừa ra mắt của tác phẩm được dán nhãn "red band" với nhiều hình ảnh và ngôn ngữ nhạy cảm hơn bình thường. Câu chuyện trải dài từ khi Tonya còn nhỏ, bắt đầu học trượt băng, trở thành ngôi sao rồi xuống dốc bởi scandal. Đoạn phim ngắn mang phong cách giễu nhại, có nhiều trích đoạn thể hiện mâu thuẫn giữa Tonya và mẹ cô (Allison Janney). Diễn viên nhí Mckenna Grace đóng vai nữ vận động viên thời thơ ấu, còn sao Captain America: Civil War Sebastian Stan hóa thân Jeff Gilooly - chồng cũ của Tonya.

'Bom sex' Margot Robbie hóa 'gái hư' làng thể thao trong phim mới Hồi tháng 9, I, Tonya ra mắt ở Liên hoan phim Toronto (Canada) và được nhiều nhà phê bình khen ngợi. Tác phẩm của đạo diễn Craig Gillespie nhận 91% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, dự kiến công chiếu ở Mỹ vào ngày 8/12 với nhãn R (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi). Tonya Harding sinh năm 1970, là vận động viên trượt băng nghệ thuật gây tranh cãi trong làng thể thao Mỹ. Năm 1991, cô thắng giải Vô địch quốc gia Mỹ và đoạt huy chương bạc giải Vô địch thế giới. Năm 1994, chồng cũ của cô là Jeff Gillooly thuê người hành hung Nancy Kerrigan - đối thủ của Tonya - để ngăn vận động viên này tham dự Olympic mùa đông. Tonya bị cáo buộc đã tham gia tổ chức cuộc tấn công, nhưng cuối cùng chỉ bị kết án ngăn trở cuộc điều tra. Cô bị cấm thi đấu vĩnh viễn sau khi nhận tội. Cũng trong năm 1994, Tonya và Jeff bán đoạn phim ghi lại cảnh ân ái của họ cho một tạp chí người lớn.

Margot Robbie (phải) và Tonya Harding.

Margot Robbie là nữ diễn viên người Australia sinh năm 1990. Trong vài năm qua, cô gây chú ý bởi các vai diễn khoe hình thể trong The Wolf of Wall Street (2013) và The Legend of Tarzan (2016), được nhiều báo Âu Mỹ gọi là biểu tượng sex ở Hollywood. Trong phim mới, nữ diễn viên có lối diễn tưng tửng, gần giống vai của cô trong Suicide Squad.

Ân Nguyễn