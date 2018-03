'Bom sex' Colombia là diễn viên truyền hình kiếm tiền nhiều nhất năm qua

Nhan sắc 'bom sex' Salma Hayek trên màn ảnh / Trailer mỹ nhân Thụy Điển hóa 'biểu tượng sex' gây sốt trong tuần

Danh sách các nữ diễn viên truyền hình có thu nhập cao nhất được Forbes công bố vào ngày 26/9. Tạp chí này vừa tính thù lao diễn xuất, vừa gộp cả khoản tiền đến từ quảng cáo của các sao từ ngày 1/6/2016 đến 1/6 năm nay. Sofia Vergara thu 41,5 triệu USD, trong đó có 7,15 triệu USD cho 22 tập của series Modern Family. Số tiền còn lại chủ yếu đến từ các hợp đồng quảng bá nhãn hàng.

* Loạt cảnh Sofia Vergara diện trang phục nóng bỏng trong phim

Loạt cảnh Sofia Vergara diện trang phục nóng bỏng trong phim "Lĩnh vực quảng bá của chúng tôi là cỗ máy hoạt động trơn tru. Chúng tôi chú ý vào những người đang xem Modern Family và cũng tìm cách hấp dẫn họ bên ngoài series này", người đại diện của diễn viên 45 tuổi chia sẻ.

Sofia Vergara sinh năm 1972 ở Colombia, là người mẫu trước khi diễn xuất. Với thân hình bốc lửa, cô được xem là một "biểu tượng sex" Latin và thường xuyên vào top những phụ nữ quyến rũ nhất thế giới. Năm 2012, cô đứng đầu cuộc bầu chọn "Người phụ nữ được khao khát nhất" của tạp chí dành cho đàn ông AskMen. Trên tờ Express năm 2013, nữ diễn viên nói không ngại bị đóng khung trong dạng vai nóng bỏng.

Vẻ quyến rũ của người đẹp Colombia.

Từ năm 2009, Vergara bắt đầu gây tiếng vang khi tham gia Modern Family - loạt phim xoay quanh cuộc sống của một số gia đình ở Los Angeles (Mỹ), hiện đến phần tám. Ngoài ra, người đẹp đóng một số phim điện ảnh như The Smurfs, The Three Stooges và Hot Pursuit.

Xếp thứ hai sau Sofia Vergara là Kaley Cuoco - ngôi sao của Big Bang Theory. Theo Variety, nữ diễn viên 31 tuổi nhận 900.000 USD cho mỗi tập series hài, cao hơn 2,5 lần so với Vergara trong Modern Family (350.000 USD/tập). Tuy nhiên, độ thu hút nhãn hàng của cô không bằng diễn viên Colombia. Gần như tất cả thu nhập của Cuoco đến từ cát-xê đóng phim.

Kaley Cuoco trong "Big Bang Theory".

Tổng cộng, 10 sao nữ đứng đầu kiếm 156,5 triệu USD. Trong danh sách có những cái tên quen thuộc như Ellen Pompeo (Grey's Anatomy), Julie Bowen (Modern Family) và Kerry Washington (Scandal). Tám người trong số này tham gia các phần phim kéo dài trên 20 tập trong năm nay. Dù nhận đến nửa triệu USD cho mỗi tập Game of Thrones, các sao Emilia Clarke (vai Mẹ Rồng) và Lena Headey (vai Cersei) không đủ thu nhập để vào top 10 do mùa bảy series 18+ chỉ có bảy tập.

10 nữ diễn viên truyền hình có thu nhập cao nhất năm qua

1. Sofia Vergara (41,5 triệu USD)

2. Kaley Cuoco (26 triệu USD)

3. Mindy Kaling (13 triệu USD) và Ellen Pompeo (13 triệu USD)

5. Mariska Hargitay (12,5 triệu USD)

6. Julie Bowen (12 triệu USD)

7. Kerry Washington (11 triệu USD)

8. Priyanka Chopra (10 triệu USD)

9. Robin Wright (9 triệu USD)

10. Pauley Perrette (8,5 triệu USD)

Ân Nguyễn