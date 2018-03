‘Bố già sát thủ’ của Mel Gibson được nhiều lời khen

12 phim Âu Mỹ ra rạp Việt Nam tháng 8

Blood Father đánh dấu sự trở lại của Mel Gibson sau bốn năm kể từ Get the Gringo. Từ năm 2012 đến nay, ngôi sao gạo cội tham gia hai tác phẩm hành động là Machete Kills và The Expendables 3 nhưng đều là những vai khách mời. Trong phim mới, Mel Gibson tiếp tục với hình tượng người hùng cổ điển của Hollywood.

Poster phim "Blood Father".

Phim bắt đầu khi cô gái trẻ Lydia (Erin Moriaty thủ vai) bị cáo buộc lấy cắp tiền từ một tổ chức buôn lậu ma túy khét tiếng, do bị bạn trai gài bẫy. Cô gái 17 tuổi phải chạy trốn và tìm đến người cha vốn là một cựu binh vừa mãn hạn tù, đam mê những cung đường tốc độ, coi thường pháp luật. Ông có tình yêu thương con vô điều kiện nhưng bị cô quyết cắt đứt tình máu mủ trước đó.

Sau bao năm xa cách, hai cha con gặp lại nhau trong tình cảnh bất đắc dĩ, John Link (Mel Gibson thủ vai) buộc phải đứng lên chống lại bọn tội phạm nguy hiểm. Bố già sát thủ vận dụng những kỹ năng khi còn là quân nhân để bảo vệ và hàn gắn mối quan hệ với con gái.

Hình ảnh Mel Gibson bên chiếc môtô phân khối lớn gợi nhớ tới Mad Max - nhân vật nổi tiếng ông từng thủ vai.

Blood Father dựa trên tiểu thuyết cùng tên và được quay ở New Mexico. Đạo diễn bộ phim - Jean-Francois Richet - chia sẻ: “Tôi đọc tiểu thuyết trước khi đọc kịch bản. Đó là một tác phẩm đáng kinh ngạc. Nó khắc họa một nước Mỹ tha hóa, nơi những đứa trẻ giàu có được nuông chiều trong ma tuý, tiệc tùng trụy lạc, tán dương luật lệ của xã hội đen. Điều đó trái ngược với tầng lớp lao động Mỹ - những người làm việc cực nhọc để nuôi con cái, trái với những công dân nhập cư phải đi hái cam để mưu sinh, trái ngược với nhân vật Link, tìm sự cứu rỗi qua công việc. Đây là những tư liệu về xã hội mà tôi thấy rất hứng thú. Cuộc xung đột bi kịch giữa cha và con gái đã luôn tồn tại sẵn bởi sự khác biệt giữa hai tầng lớp, hai thế hệ”.

Blood Father có điểm số khá cao trên các chuyên trang phim ảnh. IMDb chấm bộ phim 7,1 điểm trong khi 88% ý kiến của các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes đánh giá tích cực. Nhà phê bình Matt Donato nhận xét: “Đây là một phim hành động gai góc, hài hước và vẫn tạo được sức lôi cuốn từ cách kể chuyện cổ điển kiểu ‘người cha tận tụy’”.

Mel Gibson đã 60 tuổi nhưng vẫn thể hiện nhiều pha hành động nguy hiểm.

Nhà phê bình Robin Clifford đánh giá cao sự trở lại của Mel Gibson: “Đây là một bộ phim sẽ thu hút những người hâm mộ Mel, yêu thích phong cách hành động cổ điển và đã chán ngán dòng phim siêu anh hùng”.

Mel Gibson năm nay 60 tuổi, là đạo diễn kiêm diễn viên gạo cội người Mỹ. Ông được yêu thích qua những tác phẩm hành động nổi tiếng từ cuối thập niên 1970 đến thập niên 1990 như bộ ba Mad Max, bộ tứ Lethal Weapon hay Braveheart - tác phẩm đem về cho ông hai tượng vàng Oscar năm 1996.

Blood Father (Bố già sát thủ) khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 2/9.

Trailer phim "Bố già sát thủ" Trailer phim 'Bố già sát thủ'

Nguyên Minh