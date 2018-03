'Black Panther' tiếp tục thắng lớn trong tuần thứ ba ở Mỹ

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua 1. Black Panther – Disney – 65,7 triệu USD

2. Red Sparrow – Fox – 17 triệu USD

3. Death Wish – MGM – 13 triệu USD

4. Game Night – Warner Bros. - 10,7 triệu USD

5. Peter Rabbit – Sony – 10 triệu USD

6. Annihilation – Paramount – 5,6 triệu USD

7. Jumanji: Welcome to the Jungle – Sony – 4,5 triệu USD

8. Fifty Shades Freed – Universal – 3,3 triệu USD

9. The Greatest Showman – Fox – 2,6 triệu USD

10. Every Day – Orion – 1,5 triệu USD