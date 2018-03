'Black Panther' thu 57 tỷ đồng trong tuần đầu ở Việt Nam

'Black Panther' - bom tấn của kiêu hãnh và đấu tranh sắc tộc / 'Black Panther' đại thắng phòng vé, được ví như hiện tượng văn hóa

Theo Box Office Mojo, trong tuần qua, Black Panther ra mắt ở Nga (thu 2,6 triệu USD) và Việt Nam (thu 2,5 triệu USD, gần 57 tỷ). Ở Việt Nam, bom tấn Marvel là phim siêu anh hùng có doanh thu tuần đầu cao nhất từ trước đến nay. Tại CGV - hệ thống phát hành có nhiều rạp nhất nước, tác phẩm chiếm đến gần 50% suất chiếu ở các rạp. Tại một cụm rạp lớn mới khai trương, có đến 26 suất chiếu Black Panther mỗi ngày, còn Siêu sao siêu ngố - tác phẩm hút khách tuần trước - chỉ còn chín suất. Như thường lệ, phòng vé Việt sôi động vào tuần lễ sau Tết khi một bộ phận khán giả từ quê quay lại thành phố và đến rạp thưởng thức các phim chưa xem trong kỳ nghỉ.

* Trailer "Black Panther"

Black Panther (Black Panther: Chiến binh báo đen)

Ở Mỹ, Black Panther thu 108 triệu USD cuối tuần qua. Đây là doanh thu cuối tuần thứ hai cao nhì lịch sử, sau Star Wars: The Force Awakens (149 triệu USD). Bom tấn Marvel chỉ sụt giảm 46% doanh thu so với cuối tuần ra mắt, thể hiện khả năng trụ rạp vững chắc. Theo comScore, 69% khán giả Mỹ đánh giá tác phẩm "tuyệt vời", còn 23% chấm "rất tốt". Chuyên gia truyền thông của trang này nhận định thành tích này càng ấn tượng bởi phim không ra mắt vào mùa hè và kỳ nghỉ Giáng sinh - những thời điểm dễ tạo hit ở phòng vé Mỹ.

Tác phẩm là phim thứ 18 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, kể về T'Challa/Black Panther (Chadwick Boseman đóng). Sau cái chết của cha, anh nối ngôi làm vua Wakanda - một đất nước giả tưởng ở châu Phi. Ngoài ra, nhân vật còn mang thân phận siêu anh hùng với siêu sức mạnh cùng những công nghệ hiện đại. Phim được giới phê bình khen ngợi với 97% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Cộng đồng người da đen đặc biệt yêu thích tác phẩm, biến phim trở thành một hiện tượng văn hóa. Nhiều khán giả người Mỹ gốc Phi khẳng định sẽ đến rạp xem phim nhiều lần.

Tính xã hội của "Black Panther" vượt khỏi quy mô của điện ảnh. Cuối tuần qua, trong trận đấu giữa Manchester United và Chelsea, hai cầu thủ Jesse Lingard và Paul Pogba ăn mừng theo động tác của các nhân vật xứ Wakanda sau khi Lingard ghi bàn thắng quyết định.

Black Panther hiện thu 704 triệu USD trên toàn cầu sau hai tuần công chiếu, trong đó có 400 triệu USD ở Mỹ và 304 triệu USD từ phần còn lại. Phim công chiếu ở Nhật Bản tuần này và ở Trung Quốc ngày 9/3.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua

1. Black Panther – Disney – 108 triệu USD

2. Game Night – Warner Bros. - 16,6 triệu USD

3. Peter Rabbit – Sony – 12,5 triệu USD

4. Annihilation – Paramount – 11 triệu USD

5. Fifty Shades Freed – Universal – 6,9 triệu USD

6. Jumanji: Welcome to the Jungle – Sony – 5,6 triệu USD

7. The 15:17 to Paris – Warner Bros. – 3,6 triệu USD

8. The Greatest Showman – Fox – 3,4 triệu USD

9. Every Day – Orion – 3,1 triệu USĐ

10. Early Man – Lionsgate – 1,7 triệu USD

Ân Nguyễn