'Black Panther' là phim siêu anh hùng ăn khách nhất mọi thời ở Mỹ

Cuối tuần qua, Black Panther chỉ đứng thứ hai phòng vé, nhưng doanh thu 16,6 triệu USD giúp tác phẩm vượt The Avengers ở Mỹ. Sau cột mốc này, thành tích ở Mỹ của phim chỉ còn kém Jurassic World, Titanic, Avatar và Star Wars: The Force Awakens. Ra mắt từ ngày 16/2, Black Panther - kể về người hùng cùng tên - gây sốt và đứng đầu năm tuần liên tiếp ở Mỹ. Doanh thu toàn cầu của phim hiện là 1,23 tỷ USD.

Các phim có doanh thu cao nhất mọi thời ở Mỹ. Nguồn: Box Office Mojo.

Dẫn đầu phòng vé Mỹ cuối tuần qua là Pacific Rim 2 (28 triệu USD). Màn ra mắt của bom tấn robot kém hơn phần trước - Pacific Rim (37 triệu USD, 2013). Ở các thị trường ngoài Mỹ, phim thu đến 122,5 triệu USD tuần qua, trong đó có 65 triệu USD từ Trung Quốc. Trang Variety nhận định tác phẩm sẽ dựa vào các thị trường ngoài nước Mỹ để kiếm lời. Ý đồ này thể hiện rõ trong phim với hệ thống nhân vật đa sắc tộc, trong đó có nhiều người châu Á.

Pacific Rim 2 do Steven S. DeKnight đạo diễn, lấy bối cảnh 10 năm sau phần một. Câu chuyện xoay quanh đợt tấn công mới của các quái vật Kaiju đến từ chiều không gian khác. Niềm hy vọng của con người được đặt vào các robot khổng lồ Jaeger do những thanh niên can đảm điều khiển, dẫn đầu là Jake Pentecost (John Boyega) - con trai của một vị tướng anh dũng trong cuộc tấn công lần trước.

Giới phê bình đánh giá phim ở mức trung bình với 46% nhận xét tích cực trên Rotten Tomatoes. Những khán giả được CinemaScore khảo sát chấm phim điểm B. Nhiều người cho rằng phim mất chất khi thay đổi đạo diễn. Pacific Rim do Guillermo del Toro thực hiện và đạo diễn Mexico bắt đầu phát triển phần hai từ năm 2014. Tuy nhiên, do nhiều trục trặc với hãng phim, ông chỉ còn giữ vai trò sản xuất và chuyển hướng thực hiện The Shape of Water - tác phẩm vừa giành Oscar "Phim xuất sắc".

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua: 1. Pacific Rim 2 – Universal – 28 triệu USD 2. Black Panther – Disney – 16,6 triệu USD 3. I Can Only Imagine – Roadside Attractions – 13,8 triệu USD 4. Sherlock Gnomes – Paramount – 10,6 triệu USD 5. Tomb Raider – Warner Bros. – 10,4 triệu USD 6. A Wrinkle in Time – Disney – 8 triệu USD 7. Love, Simon – Fox – 7,8 triệu USD 8. Paul, Apostle of Christ – Sony – 5 triệu USD 9. Game Night – Warner Bros. – 4,1 triệu USD 10. Midnight Sun – Open Road Films – 4,1 triệu USD

