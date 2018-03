'Black Panther' đại thắng phòng vé, được ví như hiện tượng văn hóa

Bốn phim Việt cạnh tranh 16 phim ngoại ở rạp tháng 2 / Phim siêu anh hùng mới của Marvel được giới phê bình khen ngợi

Theo Box Office Mojo, Black Panther thu 192 triệu USD ở Mỹ trong ba ngày cuối tuần. Đây là thành tích tốt thứ năm lịch sử điện ảnh, chỉ sau Star Wars: The Force Awakens, Star Wars: The Last Jedi, Jurassic World và The Avengers. Trong dòng phim siêu anh hùng, tác phẩm do Ryan Coogler đạo diễn chỉ kém The Avengers (207 triệu USD) - một phim khác của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Black Panther đồng thời là phim riêng về một siêu anh hùng có mở màn ăn khách nhất mọi thời đại (The Avengers kể về một biệt đội người hùng). Theo cây bút Dave McNary của Variety, doanh thu này nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia. Hồi cuối tháng 1, họ nhận định tác phẩm sẽ mở màn với khoảng 100 - 120 triệu USD ở Mỹ, nhưng phim thu gần gấp đôi. Có 55% khán giả là nam và 61% trên 25 tuổi. 37% là người da màu, 35% là người da trắng và 18% là người Latin.

* Trailer phim

Black Panther (Black Panther: Chiến binh báo đen)

Tác phẩm là phim thứ 18 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, xoay quanh T'Challa (Chadwick Boseman đóng) - vua xứ Wakanda ở châu Phi, sở hữu siêu sức mạnh và tốc độ, được gọi là Black Panther (Báo Đen). Trở về từ cuộc chiến trong Captain America: Civil War, anh vừa gánh trọng trách cai trị, vừa phải chống lại những kẻ có mưu đồ soán ngôi.

Hai yếu tố khiến Black Panther hút khách là hình tượng người hùng da màu và chất lượng phim. T'Challa là siêu anh hùng da màu đầu tiên trở thành nhân vật chính trong bom tấn điện ảnh. Anh trượng nghĩa, quyền uy và cai trị một quốc gia giả tưởng còn tân tiến hơn cả Mỹ. Nhân vật cũng đầy lòng kiêu hãnh và đặt mình ngang hàng với những nhân vật da trắng lừng lẫy như Iron Man hay Captain America. Lối thể hiện của phim được giới phê bình khen ngợi với 97% nhận xét tích cực trên Rotten Tomatoes. Theo khảo sát của khán giả trên CinemaScore, tác phẩm nhận điểm tuyệt đối A+.

Ngoài các cảnh hành động, phim mới còn đào sâu vào truyền thống người châu Phi qua các chi tiết văn hóa và tâm linh.

New York Times, Vanity Fair và nhiều tờ khác gọi Black Panther là hiện tượng văn hóa trong năm nay. Trên Twitter, bom tấn Disney có hơn năm triệu lượt bình luận, cao nhất trong các phim năm nay. Các trang People, ABC News, Variety ghi nhận số lượng lớn người da màu đổ xô đến rạp với trang phục mang phong cách châu Phi. Sử dụng hashtag #WakandaCameToSlay, hàng nghìn người đăng tải hình ảnh của mình trong những bộ quần áo lấy cảm hứng từ nhân vật trong phim. Một số còn vẽ mặt để thể hiện niềm kiêu hãnh và nguồn gốc dân tộc.

Trên Twitter, Carmen Phillips viết: "Khi Wakanda gọi, bạn đáp lời. Tôi đã chờ khoảnh khắc này suốt tám năm kể từ khi xem hoạt hình X-Men hồi tám tuổi". Peter Hartlaub cho biết: "Rạp của tôi náo động vì phim. Một người bước vào nói 'Mừng ngày Wakanda, Oakland' và đám đông vỡ òa". Lea bày tỏ: "Nhìn niềm vui, những bộ trang phục và sự ủng hộ dành cho Black Panther khiến tôi hạnh phúc!". Nhiều người khẳng định sẽ đến rạp nhiều lần và đăng bài trên mạng xã hội mỗi khi đi xem.

Một người phụ nữ diện trang phục truyền thống châu Phi đến rạp.

Trên Variety, chuyên gia truyền thông Paul Dergarabedian bày tỏ: "Thành công của Black Panther minh chứng rằng điện ảnh có thể là bệ phóng mạnh mẽ nhất cho những đổi thay xã hội. Trải nghiệm giàu xúc cảm, mang tính cộng đồng, đắm chìm và to lớn ở rạp chiếu có tác động lớn mà không phương tiện truyền thông nào sánh được".

Ngoài nước Mỹ, Black Panther thu 169 triệu USD từ 48 thị trường, đóng góp đáng kể nhất là Hàn Quốc (25,3 triệu USD), Anh (24,8 triệu USD) và Mexico (9,6 triệu USD). Để tránh các phim Tết ở Trung Quốc, đến ngày 9/3, phim mới công chiếu ở nước này. Tác phẩm hiện thu 361 triệu USD toàn cầu, được dự đoán cán mốc một tỷ USD.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua

1. Black Panther – Disney – 192 triệu USD

2. Peter Rabbit – Sony – 17,2 triệu USD

3. Fifty Shades Freed – Universal – 16,9 triệu USD

4. Jumanji: Welcome to the Jungle – Sony – 7,9 triệu USD

5. The 15:17 to Paris – Warner Bros. – 7,6 triệu USD

6. The Greatest Showman – Fox – 5,1 triệu USD

7. Early Man – Lionsgate – 3,1 triệu USD

8. Maze Runner: The Death Cure – Fox – 2,5 triệu USD

9. Winchester – Lionsgate – 2,2 triệu USD

10. Samson – Pure Flix – 1,9 triệu USD

Ân Nguyễn