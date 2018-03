Biên kịch 90 tuổi giành giải WGA Awards

'Call Me by Your Name' - chuyện tình rạo rực dưới nắng hè Italy / Diễn viên gốc Việt gây tiếc nuối khi trượt đề cử Oscar

Ngày 11/2, giải Writers Guild of America Awards (WGA Awards) lần 70 được trao ở Beverly Hills (California, Mỹ). Đây là giải thưởng của Hội Biên kịch Mỹ, vinh danh tác phẩm ở hạng mục điện ảnh lẫn truyền hình. James Ivory đoạt giải "Kịch bản chuyển thể xuất sắc" với phim Call Me by Your Name.

* Trailer "Call Me by Your Name"

Call Me By Your Name

Nhà làm phim sinh năm 1928 viết kịch bản từ tiểu thuyết cùng tên của André Aciman, kể về chuyện tình giữa một chàng trai người Italy với học giả người Mỹ. Theo Indiewire, trên sân khấu, ngoài phần cảm ơn những người có liên quan, Ivory nói đùa: "Tôi chỉ muốn đến Italy làm phim lần nữa". Khán phòng đã đứng lên vỗ tay ca ngợi ông.

James Ivory từng bốn lần nhận đề cử Oscar nhưng chưa từng thắng giải. Chiến thắng ở WGA Awards khiến ông trở thành ứng viên lớn ở giải của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ năm nay. Trên GoldDerby - một trang web chuyên dự đoán giải Oscar, các chuyên gia đánh giá Ivory cao hơn hẳn các ứng viên còn lại ở hạng mục kịch bản chuyển thể. Ông và bà Agnès Varda (nhận đề cử giải phim tài liệu năm nay) là những người cao tuổi nhất từng được đề cử Oscar.

Jordan Peele (trái) và James Ivory được tôn vinh ở WGA Awards năm nay.

Jordan Peele - đạo diễn kiêm biên kịch Get Out - thắng giải kịch bản gốc ở WGA Awards. Anh có bài phát biểu cổ vũ sự mạo hiểm trong việc làm phim và tình yêu điện ảnh. Get Out có nội dung táo bạo, xoay quanh một chàng trai da màu đến thăm gia đình cô bạn gái da trắng. Tại đây, anh bị cuốn vào kế hoạch kỳ lạ của họ. Phim được khen ngợi bởi kết hợp nhuần nhuyễn không khí kinh dị và vấn đề phân biệt chủng tộc.

Đường đua giải Oscar "Kịch bản gốc xuất sắc" năm nay được nhận định sẽ gay cấn. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri thắng ở Quả Cầu Vàng, Get Out được tôn vinh tại giải của hội biên kịch Mỹ. Tuy nhiên, trang GoldDerby cho rằng Lady Bird nhiều khả năng gây bất ngờ.

Các giải quan trọng ở WGA Awards Kịch bản gốc xuất sắc (phim điện ảnh): Get Out Kịch bản chuyển thể xuất sắc (phim điện ảnh): Call Me by Your Name Kịch bản phim tài liệu xuất sắc: Jane Kịch bản series chính kịch xuất sắc: The Handmaid's Tale Kịch bản series hài kịch xuất sắc: Veep Kịch bản series mới xuất sắc: The Handmaid's Tale Kịch bản gốc series ngắn tập/phim truyện truyền hình: Flint Kịch bản chuyển thể series ngắn tập/phim truyện truyền hình: Big Little Lies

Ân Nguyễn