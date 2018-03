'Beauty and The Beast' tung trailer gợi nhớ hoạt hình kinh điển

Trailer đầu tiên của "Beauty and The Beast" phiên bản người đóng bắt đầu bằng cảnh nhân vật nữ chính Belle (do Emma Watson đóng) bước ra khỏi ngôi nhà ở một vùng thôn quê tươi đẹp. Cảnh phim này ngay lập tức khiến người hâm mộ nhớ lại không khí nhiều hoài niệm ở phiên bản hoạt hình ăn khách hồi 1991.