‘Beauty and the Beast’ không bị cắt cảnh đồng tính ở Malaysia

'Beauty and the Beast' - phim cổ tích lồng thông điệp nữ quyền / 'Beauty and The Beast' có thể không ra rạp Malaysia vì cảnh đồng tính

Ngày 21/3, tờ Guardian đưa tin Beauty and the Beast sẽ được chiếu ở Malaysia mà không bị cắt bỏ chi tiết đồng tính. Cách đây vài ngày, tác phẩm bị Hội đồng kiểm duyệt Malaysia yêu cầu cắt bỏ bốn phút liên quan đến chủ đề này. Trên tờ Variety, hãng Disney tuyên bố sẵn sàng thu hồi phim cổ tích khỏi quốc gia Hồi giáo nếu cơ quan này giữ nguyên yêu cầu. Hãng nhận định Malaysia là thị trường nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến doanh thu.

* Nhân vật đồng tính LeFou trong một bài hát

Hội đồng kiểm duyệt cuối cùng đã nhượng bộ sau khi dán nhãn P13 cho phim (trẻ em dưới 13 tuổi phải đi cùng người lớn).

Trước đó, Datuk Abdul Halim Abdul Hamid - chủ tịch Hội đồng kiểm duyệt - phàn nàn chính đạo diễn Beauty and the Beast - Bill Condon - đã gây khó khăn cho cơ quan này. Trên tờ Malaysia’s New Strait Times, ông Hamid nói: "Nếu Condon không đề cập đến chuyện đồng tính, mọi người sẽ không tò mò. Chúng tôi có thể đã thông qua phim với chỉ một chỗ cắt nhỏ”.

Nhân vật LeFou (trái) là người đồng tính

Ông nói thêm: “Malaysia không công nhận ý thức hệ về cộng đồng người đồng tính, nên chúng tôi phải cực kỳ cẩn trọng trong việc kiểm duyệt. Chúng tôi có trách nhiệm với quốc gia, người dân và hiến pháp. Nếu chúng tôi không cắt các cảnh đó, mọi người sẽ băn khoăn việc liệu Malaysia có công nhận người đồng tính hay không”.

Malaysia nổi tiếng về việc kiểm duyệt phim ảnh chiếu rạp và truyền hình. Những lời thoại thô tục và cảnh lãng mạn như hôn nhau thường xuyên bị cắt. Từ 2010, quốc gia này đã bớt khắt khe hơn về các chi tiết tình dục và tôn giáo, cho phép việc mô tả nhân vật đồng tính nhưng phải theo lối chê bai hoặc nhân vật phải hối lỗi vì là người đồng tính. Ngoài Malaysia, Nga cũng là quốc gia khắt khe với yếu tố đồng tính khi dán nhãn 16+ cho Beauty and the Beast. Ở Việt Nam, phim được dán nhãn P (dành cho mọi lứa tuổi).

Trailer "Beauty and the Beast"

Beauty and The Beast là phim cổ tích có người thật đóng mới nhất của hãng Disney. Dự án gây chú ý từ hồi đạo diễn Bill Condon tiết lộ nhân vật LeFou (Josh Gad) trong tác phẩm mới là người đồng tính. Anh phải lòng gã trai ngạo mạn Gaston (Luke Evans) - kẻ phản diện của phim - và thể hiện tình yêu một cách ý nhị xuyên suốt tác phẩm.

Ngoài ra, phim còn trích đoạn một nhân vật nam mỉm cười hài lòng khi khoác lên mình bộ trang phục nữ giới. “Chi tiết đồng tính trong phim nhỏ nhưng tinh tế và nhờ đó khiến tác phẩm có kết thúc đẹp hơn", đạo diễn Bill Condon chia sẻ trên Attitude.

Chi tiết đồng tính trong phim khá ý nhị

Đồng tính không phải chủ đề mới trên màn ảnh, nhưng đây là lần đầu tiên nhân vật đồng tính xuất hiện công khai trong một phim của hãng Disney - vốn thu hút nhiều khán giả trẻ em. Qua đó, Beauty and the Beast đưa ra thông điệp ủng hộ cộng đồng LGBT (những người đồng tính luyến ái).

Hiện tại, bộ phim có Emma Watson tham gia đã thu về 392 triệu USD trên toàn cầu.

Ân Nguyễn