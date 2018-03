'Beauty and the Beast' giành cú đúp tại MTV Movie & TV Awards

Emma Watson - nàng công chúa ngoài đời thực

Tại Lễ trao giải MTV Movie & TV Awards vào tối 7/5 ở Mỹ (giờ địa phương), Beauty and the Beast giành giải Phim điện ảnh xuất sắc - hạng mục quan trọng nhất. Diễn viên chính Emma Watson thắng hạng mục Diễn viên xuất sắc nhất sau khi vượt qua các ứng viên Taraji P. Henson (phim Hidden Figures), Daniel Kaluuya (Get Out), Hugh Jackman (Logan), James McAvoy (Split) và Hailee Steinfeld (The Edge of Seventeen). Khi nhận giải, minh tinh ca ngợi tinh thần tiến bộ trong tác phẩm.

* Emma Watson phát biểu khi nhận giải

'Beauty and the Beast' giành cú đúp tại MTV Movie & TV Awards

Phim kinh dị được ngợi khen đầu năm nay - Get Out - chiến thắng hai hạng mục là Màn trình diễn hài xuất sắc (Lil Rel Howery) và Ngôi sao triển vọng (Daniel Kaluuya). Ngoài ra, giải Nụ hôn đáng nhớ được trao cho nụ hôn đồng tính của Ashton Sanders và Jharrel Jerome trong Moonlight.

Đây là năm đầu tiên MTV không phân biệt giới tính trong hạng mục diễn xuất - các ứng viên bao gồm cả nam lẫn nữ cùng tranh tài. Ngoài ra, MTV cũng mở rộng giải thưởng sang mảng truyền hình và đổi tên giải thưởng thường niên MTV Movie Awards thành MTV Movie & TV Awards. Các hạng mục đều do khán giả bình chọn.

* Series "Stranger Things"gây sốt năm qua

Ở mảng truyền hình, series được khen ngợi của đài Netflix - Stranger Things - giành cú đúp Phim truyền hình xuất sắc và Diễn viên truyền hình xuất sắc (Millie Bobby Brown).

Các giải thưởng MTV Movie & TV Awards 2017

Phim điện ảnh xuất sắc: Beauty and the Beast.

Diễn viên điện ảnh xuất sắc: Emma Watson (Beauty and the Beast).

Phim truyền hình xuất sắc: Stranger Things.

Diễn viên truyền hình xuất sắc: Millie Bobby Brown (Stranger Things).

Người hùng đáng nhớ: Taraji P. Henson (Hidden Figures).

Kẻ phản diện đáng nhớ: Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead).

Nụ hôn đáng nhớ: Ashton Sanders và Jharrel Jerome (Moonlight).

Màn trình diễn hài xuất sắc: Lil Rel Howery (Get Out).

Phim tài liệu xuất sắc: 13th.

Chương trình truyền hình thực tế xuất sắc: RuPaul’s Drag Race.

Người dẫn chương trình xuất sắc: Trevor Noah (The Daily Show).

Khoảnh khắc cảm động: Cảnh karate của Jack và Randall (This Is Us).

Ngôi sao triển vọng: Daniel Kaluuya (Get Out).

Bộ đôi xuất sắc: Hugh Jackman và Dafne Keen (Logan).

Câu chuyện đậm tinh thần Mỹ: Black-ish.

Câu chuyện phản kháng xuất sắc: Hidden Figures.

Ân Nguyễn