Ban tổ chức Oscar họp vì bê bối sex của Harvey Weinstein

Bê bối tình dục của Harvey Weinstein và 'luật im lặng' ở Hollywood / Harvey Weinstein bị vợ bỏ sau scandal sex

Theo The Guardian, AMPAS sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày 14/10. Ban tổ chức của Oscar gặp nhau để bàn về việc Harvey Weinstein bị cáo buộc quấy rối tình dục nhiều diễn viên nữ. Nhiều người suy đoán AMPAS có thể đình chỉ tư cách thành viên của Harvey Weinstein, giống BAFTA thực hiện vài ngày trước.

Harvey Weinstein có thể không còn là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ.

"Viện Hàn lâm nhận thấy hành vi được mô tả trong các cáo buộc chống lại Harvey Weinstein là đáng ghê tởm, đi ngược tiêu chuẩn cao quý của Viện và cộng đồng sáng tạo mà nó đại diện", thông cáo viết.

Ngày 12/10, diễn viên người Pháp Florence Darel là ngôi sao mới nhất buộc tội Harvey Weinstein quấy rối tình dục. Bà kể vào năm 1990, Harvey Weinstein từng hứa đưa tên tuổi bà thăng hoa ở Hollywood nếu chịu đồng ý làm "tình nhân bán thời gian". Tuy nhiên, Florence Darel tìm cách thoái lui.

Trước đó, hàng loạt diễn viên nổi tiếng Hollywood như Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Léa Seydoux, Cara Delevingne... tố cáo từng bị Harvey Weinstein quấy rối. Người mẫu Vũ Thu Phương ngày 12/10 cũng kể lại câu chuyện từng xảy ra với cô năm 2008. Cô bị Harvey Weinstein gạ gẫm khi đóng phim Shanghai.

Nhà thiết kế Georgina Chapman xin ly hôn Harvey Weinstein hôm 10/10.

Sau một loạt lời tố cáo, Harvey Weinstein bị vợ chấm dứt cuộc hôn nhân 10 năm, mất việc ở hãng phim Weinstein, không còn là thành viên của BAFTA và phải sống tạm trong khách sạn.

Harvey Weinstein nói về quyết định ly hôn của vợ trên The Guardian: "Tôi ủng hộ lựa chọn của cô ấy. Tôi đang nhờ tư vấn và có lẽ khi ổn hơn, tôi có thể xây dựng lại. Trong tuần qua, gia đình tôi phải hứng chịu nhiều nỗi đau mà tôi là người phải chịu trách nhiệm". Ngày 11/10, Harvey Weinstein chia sẻ với báo chí Mỹ: "Các bạn biết đấy, ai cũng từng mắc sai lầm. Tôi mong mình có cơ hội thứ hai".

Harvey Weinstein sinh năm 1952, là nhà sản xuất và điều hành hãng phim nổi tiếng. Ông được xem là "ông trùm" của các phim độc lập, lần lượt thành lập các hãng Miramax vào năm 1979 và The Weinstein Company năm 2005. Nhiều phim của các đơn vị này như Pulp Fiction, Sex, Lies, and Videotape, Shakespeare in Love, Inglorius Basterds, The King's Speech, Django Unchained, Silver Linings Playbook đoạt giải thưởng và gây tiếng vang toàn thế giới.

* Weinstein cùng êkíp "Shakespeare in Love" nhận giải Oscar

Weinstein cùng êkíp "Shakespeare in Love" nhận Oscar "Phim xuất sắc"

