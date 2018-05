Ban nhạc huyền thoại Queen được tái hiện trên màn bạc

Queen và Adam Lambert lần đầu tới Thái Lan biểu diễn / Ban nhạc Queen trở thành huyền thoại

Rami Malek - tài tử nổi tiếng với series Mr. Robot - thủ vai ca sĩ chính Freddie Mercury. Các diễn viên khác tham gia phim là Gwilym Lee (vai Brian May - guitar chính), Ben Hardy (vai Roger Taylor - chơi trống) và Joseph Mazzello (vai John Deacon - chơi guitar bass). Ngôi sao Game of Thrones Aidan Gillen hóa thân John Reid - ông bầu của ban nhạc trong giai đoạn đầu.

* Trailer phim

Trailer Bohemian Rhapsody Tên phim tiểu sử là Bohemian Rhapsody - cùng tên bài hát nổi tiếng của nhóm Queen. Tác phẩm sẽ theo chân họ từ những ngày đầu tiên ở London (Anh) đến khi thành danh và trình diễn trong đêm nhạc gây quỹ Live Aid nổi tiếng năm 1985. Đời tư phức tạp của Freddie Mercury - một người lưỡng tính và mắc bệnh AIDS - cũng được thể hiện trên màn ảnh.

Khi được công bố vào năm 2010, dự án Bohemian Rhapsody liên tục gặp trắc trở. Danh hài Sacha Baron Cohen nhận đóng nhân vật Mercury nhưng đến năm 2013 thì bỏ vai bởi bất đồng trong cách thể hiện. Diễn viên Ben Whishaw được chọn thế vai nhưng cũng rời dự án năm 2014.

Roger Taylor (trái) và Brian Queen - hai thành viên nhóm Queen - sẽ là nhà sản xuất âm nhạc cho phim điện ảnh.

Năm 2016, Bryan Singer trở thành đạo diễn phim và chọn Malek vào vai chính. Quá trình ghi hình bắt đầu từ tháng 9/2017 ở Anh. Đến tháng 12/2017, Singer bị sa thải bởi thường xuyên vắng mặt và mâu thuẫn với ê-kíp. Ở thời điểm đó, anh cũng đang bị tố cáo quấy rối tình dục. Đạo diễn Dexter Fletcher tiếp quản dự án và hoàn tất bộ phim. Bohemian Rhapsody dự kiến khởi chiếu ở Mỹ vào ngày 2/11.

Ban nhạc Queen được thành lập năm 1970 và hoạt động đến nay. Họ có các bài hát nổi tiếng We Will Rock You, We Are the Champions, Another One Bites the Dust, Bohemian Rhapsody... Năm 2001, nhóm được lưu danh ở Tòa nhà Danh vọng Rock 'n' Roll - nơi dành cho các huyền thoại nhạc rock.

