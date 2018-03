Bạn gái tin đồn của Brooklyn Beckham hóa chiến binh trong phim mới

Brooklyn Beckham bị đồn hẹn hò người mẫu 16 tuổi / Brooklyn Beckham được bố 'hộ tống' trong lần hẹn hò đầu tiên

Trở lại với màn ảnh sau phim hành động The Equalizer, nữ diễn viên kiêm người mẫu 18 tuổi - Chloë Grace Moretz - vào vai chính trong phim viễn tưởng The 5th Wave. Trong tác phẩm mới, cô hóa thân thành nữ chiến binh 16 tuổi tên là Cassie. Khi thế giới bị người ngoài hành tinh tấn công, Cassie phải đi tìm em trai mất tích và vô tình phải gánh vác trọng trách cứu nhân loại.

Nữ diễn viên 18 tuổi đóng vai chiến binh 16 tuổi trong phim mới.

The 5th Wave là tác phẩm dựa trên cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng dành cho tuổi teen của nhà văn Rick Yancey. Hồi ra mắt năm 2013, tác phẩm văn học được tạp chí The New York Times xếp vào danh sách tiểu thuyết dành cho tuổi vị thành niên hay nhất năm. Chuyên trang sách Goodreads cũng liệt kê phim vào danh sách những tiểu thuyết giả tưởng dành cho tuổi mới lớn hay nhất 2013. Tác phẩm có nhân vật nữ chính mạnh mẽ và được so sánh như một câu chuyện cùng thể loại với The Hunger Games.

Chloë Grace Moretz chia sẻ: “Cassie vốn là một cô gái rất bình thường và chẳng có gì đặc biệt, học hành không quá giỏi giang và cũng chẳng xuất sắc trong thể thao. Cassie cũng chẳng có anh bạn trai nào hấp dẫn cả. Đơn giản, cô ấy chỉ là một cô gái trẻ thông thường. Tuy nhiên, khi bị đặt vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Cassie biến thành người phụ nữ đầy mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là mạnh mẽ nhất trong số những nhân vật tôi từng thủ vai".

Poster phim "The 5th Wave".

Chloe Grace Moretz hiện là một trong những diễn viên nữ tiềm năng của Hollywood. Cô đóng phim từ năm 7 tuổi và từng tham gia một số tác phẩm gây chú ý như (500) Days of Summer, Kick-Ass, Let Me In, Hick, Hugo hay gần đây là bộ phim dự tranh Cành Cọ Vàng ở Liên hoan phim Cannes 2014 - Clouds of Sils Maria.

Năm 2014, Chloe bị đồn là người yêu của cậu cả nhà Beckham - Brooklyn. Cả hai thường xuyên bị bắt gặp đi chơi cùng nhau nhưng đều chưa lên tiếng khẳng định mối quan hệ.

Ngoài Chloe Grace Moretz, The 5th Wave quy tụ hai nam diễn viên Nick Robinson và Alex Roe. Tác phẩm do nhà làm phim Anh - J Blakeson - chỉ đạo. Phim dự kiến ra mắt ở Việt Nam từ ngày 15/1/2016.

Trailer phim "The 5th Wave" Trailer phim 'The 5th Wave'

Vũ Văn Việt