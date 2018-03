Bạn diễn của Ngô Thanh Vân trong 'Star Wars' sang Việt Nam

Đạo diễn phim ăn theo 'Star Wars' bị sa thải / Jordan Vogt-Roberts gợi ý bối cảnh Việt cho đạo diễn 'Star Wars'

Ngày 12/11, Walt Disney Studios xác nhận diễn viên Ngô Thanh Vân tham gia phim Star Wars: The Last Jedi (Star Wars: Jedi cuối cùng). Ngoài ra, bạn diễn của cô là Kelly Marie Trần cũng tới Việt Nam dự ra mắt phim. Hai diễn viên sẽ chia sẻ với người hâm mộ về vai diễn cũng như tác phẩm mới. Lần đầu tiên hai diễn viên người Việt này cùng xuất hiện trong tác phẩm Hollywood.

Kelly Marie Trần đóng cùng Ngô Thanh Vân trong phim Hollywood.

Ngô Thanh Vân thủ vai Paige, chị gái của Rose Tico (Kelly Marie Trần đóng). Nữ phi công Paige có khả năng chiến đấu và sử dụng súng thuần thục. Cô được Poe Dameron (Oscar Isaac thủ vai) - phi công tài năng nhất của quân Kháng chiến - trực tiếp huấn luyện.

Kelly Marie Trần sinh năm 1989 tại San Diego. Cô từng theo học khoa diễn xuất tại nhà hát kịch iO West. Cô từng xuất hiện trên các phim truyền hình như About a Boy (đài NBC), Gortimer Gibbon's Life on Normal Street (kênh Amazon) và Adam Ruins Everything (của TruTV)...

Ngô Thanh Vân trong một cảnh phim.

Star Wars: The Last Jedi tiếp tục câu chuyện của phần trước, khi quân Kháng chiến đang nắm phần thắng trong cuộc đối đầu với Tổ chức Thứ nhất. Nữ anh hùng Rey (Daisy Ridley thủ vai) tới hành tinh lạ Ahch-To và có cơ hội tầm sư chiến binh Luke Skywalker. Bậc thầy Jedi này hướng dẫn Rey cách sử dụng Thần lực. Lúc này, Chỉ huy Tối thượng Snoke của Tổ chức Thứ nhất bắt đầu mở cuộc thanh trừng, giáng xuống những thành viên nòng cốt của lực lượng Kháng chiến.

Tác phẩm của đạo diễn Rian Johnson sẽ ra rạp tại Việt Nam từ ngày 15/12.

* Trailer "Star Wars: The Last Jedi"

Trailer phim 'Star Wars: The Last Jedi'

Thùy Liên