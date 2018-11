Bạn của Phạm Băng Băng bị cắt vai

Phạm Băng Băng bị chấm 0 điểm về trách nhiệm xã hội / Tin 'Phạm Băng Băng dính án tham nhũng' gây xôn xao

Phim điện ảnh Ash is Purest White (Nhi nữ giang hồ) do Giả Chương Kha đạo diễn, trình chiếu ở Liên hoan phim Toronto (Canada) trong tháng 9. Theo Variety, tác phẩm ngắn hơn sáu phút so với phiên bản ra mắt ở Liên hoan phim Cannes (Pháp) hồi tháng 5. Báo chí Trung Quốc cho biết ê-kíp cắt bỏ các cảnh có vai khách mời của đạo diễn Phùng Tiểu Cương do scandal của ông. Khi tờ Mtime hỏi về việc cắt vai, đạo diễn Giả Chương Kha nói: "Chuyện này rất phức tạp".

Cảnh phim Ash Is Purest White Cảnh phim "Ash is Purest White".

Phùng Tiểu Cương là bạn của Phạm Băng Băng, từng cộng tác cùng cô trong Điện thoại di động (2003), Tôi không phải là Phan Kim Liên (2016)... Theo Variety, nhà làm phim vướng vào scandal tiếp tay cho chuyện trốn thuế của người đẹp. Ở dự án Điện thoại di động 2 do Phùng Tiểu Cương đạo diễn, Phạm Băng Băng được cho là ký một hợp đồng giá 10 triệu nhân dân tệ để qua mắt cơ quan thuế nhưng thật ra nhận đến 50 triệu nhân dân tệ. Báo Trung Quốc gọi đây là thủ thuật "hợp đồng âm dương", trong đó một bản được công bố và một bản giữ kín. Phùng Tiểu Cương cũng bị tố cáo trốn thuế nhưng phủ nhận.

Phùng Tiểu Cương (phải) và Phạm Băng Băng ăn mừng giải "Phim hay nhất" và "Nữ diễn viên xuất sắc" tại giải thưởng Phim Châu Á 2017 (phim "Tôi không phải là Phan Kim Liên"). Ảnh: Reuters.

Scandal của Phạm Băng Băng diễn biến phức tạp gần đây. Diễn viên 37 tuổi "mất tích" khỏi làng giải trí khoảng ba tháng qua, trang cá nhân của cô cũng ngừng cập nhật trạng thái. Công ty quản lý không phản hồi về tung tích của cô. Băng Băng mất vai diễn trong các phim đã ký hợp đồng trước đó. Truyền thông Trung Quốc thậm chí cho rằng minh tinh bị quản thúc, cấm xuất cảnh.

Ash is Purest White là tác phẩm mới nhất của Giả Chương Kha - đạo diễn nghệ thuật hàng đầu Trung Quốc. Câu chuyện phản ánh hiện thực xã hội đương đại Trung Quốc, mở đầu vào năm 2001 tại một vùng quê ở Sơn Tây. Để cứu bạn trai Bân (Liêu Phàm) trong một vụ thanh toán, người mẫu Xảo Xảo (Triệu Đào) nổ súng làm chết người và phải ngồi tù. 5 năm sau, Xảo Xảo được tại ngoại và phát hiện người yêu đã có bạn gái mới. Cô bước vào hành trình tìm kiếm anh mang nhiều yếu tố dị thường.

