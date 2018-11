Ba phim Việt cạnh tranh 23 phim ngoại ở rạp tháng 11

Tiền truyện 'Harry Potter' hé lộ cuộc đại chiến phù thủy / Mai Ngô vào vai cô giáo yêu đồng nghiệp trong phim học đường

Bohemian Rhapsody (Bohemian Rhapsody: Huyền thoại ngôi sao nhạc rock)

Ngày khởi chiếu: 2/11

Thể loại: Âm nhạc - Tâm lý

Tác phẩm tập trung vào những mảng sáng tối trong cuộc đời Freddie Mercury (Rami Malek đóng) - trưởng nhóm Queen. Anh khao khát muốn các tác phẩm của ban nhạc được nhiều người biết đến, đồng thời đối mặt những vấn đề đời tư. Ban nhạc Queen được thành lập năm 1970, có các bài hát nổi tiếng: We Will Rock You, We Are the Champions, Another One Bites the Dust, Bohemian Rhapsody...

Rampant (Dạ quỷ)

Ngày khởi chiếu: 2/11

Thể loại: Hành động - Kinh dị

Tác phẩm xoay quanh hoàng tử Lee (Huyn Bin đóng) có võ nghệ cao cường ở triều Joseon. Trở về sau khoảng thời gian bị đày ải ở nhà Thanh, anh chứng kiến cảnh quê hương bị những ác quỷ bóng đêm (thây ma) giày xéo. Anh phải gánh trọng trách đánh bại chúng để giành lại giang sơn.

Dream Man (Lời kết bạn chết chóc)

Ngày khởi chiếu: 2/11

Thể loại: Kinh dị

Phim của đạo diễn Roland Nguyễn kể về nhóm bạn trẻ lần lượt chết một cách bí ẩn sau khi kết bạn với một tài khoản Facebook có tên Dream Man. Khi Như Baby (Đàm Phương Linh) mất tích sau khi kết bạn với nick name này, Phong Đỗ (Thanh Duy) quyết tâm truy tìm bằng được chân tướng hắn để cứu người anh yêu. Trong hành trình này, Phong Đỗ dần khám phá ra âm mưu hãm hại nhau của những người bạn thân xung quanh anh.

The Nutcracker and the Four Realms (Kẹp hạt dẻ và bốn vương quốc)

Ngày khởi chiếu: 2/11

Thể loại: Kỳ ảo - Phiêu lưu

Nhân vật chính trong phim là Clara (Mackenzie Foy đóng) - cô bé lạc vào một thế giới thần kỳ. Cha đỡ đầu của Clara - Drosselmeyer (Morgan Freeman đóng) - tiết lộ mẹ cô là người đã tạo ra bốn vương quốc thần tiên cùng một vùng đất bí ẩn thứ tư. Clara có nhiệm vụ phải bảo vệ chúng khỏi kẻ tà ác có tên Mẹ Gừng (Mother Ginger).

Project Gutenberg (Phi vụ tiền giả)

Ngày khởi chiếu: 2/11

Thể loại: Hành động - Hình sự

Tác phẩm của điện ảnh Hong Kong quy tụ hai ngôi sao Châu Nhuận Phát và Quách Phú Thành, kể về nhóm làm tiền giả xuyên quốc gia. Lee Man (Quách Phú Thành đóng) là nghệ sĩ có tài chuyên làm giả tranh. Anh được ông trùm Painter (Châu Nhuận Phát đóng) chiêu mộ để làm tiền giả, nhái theo phiên bản đồng USD năm 1996. Lee dần muốn hoàn lương và tìm cách thoát khỏi tổ chức.

Hunter Killer (Mật vụ giải cứu)

Ngày khởi chiếu: 9/11

Thể loại: Hành động - Ly kỳ

Trong tác phẩm do Donovan Marsh đạo diễn, Tổng thống Nga bị Bộ trưởng Quốc phòng nước mình bắt giữ khi thăm một căn cứ ở phía bắc. Một tàu ngầm Mỹ dưới quyền chỉ huy Joe Glass (Gerard Butler đóng) được cử đi giải cứu tổng thống Nga để tránh những mâu thuẫn có thể dẫn đến Thế chiến thứ ba. Gary Oldman - tài tử vừa đoạt Oscar - thủ vai một đô đốc.

The Girl in the Spider's Web (Cô gái trong lưới nhện ảo)

Ngày khởi chiếu: 9/11

Thể loại: Hành động

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh Lisbeth Salander (Claire Foy đóng) - một nữ hacker thiên tài có hình xăm rồng. Cô nhiều lần vạch trần tội ác và tự thực thi công lý, hay nhắm đến những gã đàn ông có hành vi đồi bại với phụ nữ. Trong phim mới, Lisbeth và nhà báo Mikael Blomkvist (Sverrir Gudnason đóng) vướng vào một vụ việc lớn liên quan đến giới điệp viên, tội phạm kỹ thuật số và các quan chức chính phủ tha hóa.

The Grinch

Ngày khởi chiếu: 9/11

Thể loại: Hài

Tác phẩm hoạt hình này dựa trên cuốn truyện thiếu nhi kinh điển Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas! xuất bản vào đúng dịp lễ Giáng sinh năm 1956. Phim xoay quanh Grinch, một sinh vật xấu xí, cô độc, luôn cáu bẳn và đặc biệt ghét Giáng sinh, bởi cứ mỗi mùa lễ hội, không khí sôi động và náo nhiệt của dân làng lại khiến Grinch càng cô độc. Vì vậy, Grinch tìm đủ cách để phá dịp lễ này.

The Tokoloshe (Trốn chạy quỷ dữ)

Ngày khởi chiếu: 9/11

Thể loại: Kinh dị

Tác phẩm Nam Phi xoay quanh Busi - người phụ nữ nghèo khổ, làm công việc dọn dẹp tại một bệnh viện đổ nát ở trung tâm Johannesburg. Để có tiền cho em gái chữa bệnh, cô phải làm cả những việc nguy hiểm đến tính mạng. Khi phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trong bệnh viện, Busi phải đối mặt với những ám ảnh ghê rợn từ quá khứ để cứu đứa trẻ khỏi quỷ dữ.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (Sinh vật huyền bí: Tội ác của Grindelwald)

Ngảy khởi chiếu: 16/11

Thể loại: Kỳ ảo - Phiêu lưu

Ở tiền truyện Harry Potter, Newt Scamander (Eddie Redmayne đóng) - phù thủy chuyên bắt sinh vật huyền bí - trở về Anh sau trận chiến ở New York (Mỹ). Anh được thầy mình - Dumbledore (Jude Law đóng) - giao nhiệm vụ đánh bại phù thủy hắc ám Gellert Grindelwald (Johnny Depp thể hiện). Grindelwald đang chiêu mộ các môn đồ cho kế hoạch thống trị thế giới người thường.

Pokémon the Movie: The Power of Us (The Pokémon Movie: Sức mạnh của chúng ta)

Ngày khởi chiếu: 16/11

Thể loại: Phiêu lưu - Hành động

Tác phẩm kể tiếp câu chuyện về các Pokémon - những sinh vật nổi tiếng trong văn hóa đại chúng Nhật. Mỗi năm, lễ hội gió lại được tổ chức ở thành phố Fura - nơi con người chung sống với gió. Ở ngày cuối, Pokémon huyền thoại Lugia sẽ xuất hiện và trao điều thần kỳ. Khi nhân vật chính tên Ash cùng Pikachu đến đây, họ gặp năm người có cá tính, năng lực dị biệt tham gia lễ hội.

Thạch Thảo

Ngày khởi chiếu: 16/11

Thể loại: Tình cảm - Hài

Trailer Thạch Thảo kể chuyện tình nơi rừng núi

Phim do Mai Thế Hiệp đạo diễn, thực hiện theo mô hình hợp tác giữa Nhà nước và tư nhân, giống Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015). Thạch (Tùng Maru đóng) là cậu học trò từ TP HCM đến Kon Tum cùng anh trai. Tại đây, cậu phải lòng Thảo (Bích Ngọc đóng) - cô gái xinh đẹp cùng lớp. Họ trải qua cuộc phiêu lưu chốn rừng núi. Tuyến phụ xoay quanh tình cảm của cô giáo người dân tộc Mi Ngor (Mai Ngô đóng) với Thiết (Khắc Minh đóng) - thầy giáo trẻ vừa chuyển về trường.

The Rope Curse (Thòng lọng ma)

Ngày khởi chiếu: 16/11

Thể loai: Kinh dị

Tác phẩm do Liêu Sĩ Hàm đạo diễn, quy tụ các diễn viên Hạ Vu Kiều, Trâu Thừa Ân và Lý Á Trân. Câu chuyện bắt đầu với truyền thuyết rằng những ai treo cổ tự vẫn thì hồn ma sẽ khó siêu thoát. Để xoa dịu linh hồn người chết, vùng ven biển Đài Loan có tập tục tổ chức buổi lễ đặc biệt. Khi cảm nhận nguy hiểm đang đến gần mình, Jiawei nhờ pháp sư trừ tà và phát hiện ra một bí mật.

