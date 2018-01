Ba phim Việt cạnh tranh 15 phim ngoại ở rạp tháng 1

Nhật Kim Anh đóng cảnh ân ái trên bờ biển / Quý Bình dằn vặt vì con riêng trong phim mới

The Big Call (Cuộc gọi bạc tỷ)

Ngày khởi chiếu: 5/1

Thể loại: Hành động - Ly kỳ

Tác phẩm do Bành Thuận đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên Trần Học Đông, Trương Hiếu Toàn, Quế Luân Mỹ, Tưởng Mộng Điệp. Phim là cuộc hành trình xâm nhập vào các tổ chức phạm tội viễn thông khét tiếng quốc tế. Bối cảnh tác phẩm kéo dài từ biên giới Hong Kong đến Thái Lan và Đài Loan với những thương vụ bạc tỷ.

Legend of the Demon Cat (Yêu miêu truyện)

Ngày khởi chiếu: 5/1

Thể loại: Thần thoại - kinh dị

Legend of the Demon Cat (Yêu miêu truyện) Tác phẩm đánh dấu sự tái xuất của đạo diễn kỳ cựu Trần Khải Ca. Mùa hè ở Thành Trường An, Xuân Cầm (Trương Vũ Kỳ) - phu nhân của tể tướng Trần Vân Tiều (Tần Hạo) bị một con mèo yêu quá ám. Cô bị kiểm soát hoàn toàn và hành động càng ngày càng kỳ lạ. Cùng thời điểm đó, hoàng đế Đường Huyền Tông đang hấp hối trong cung điện. Nhà sư Không Hải người Nhật được mời đến để trục xuất yêu ma khỏi nhà vua. Ông cảm nhận được sự hiện diện của yêu miêu và cái chết của nhà vua có liên quan đến nó.

Spyder (Tội ác bẩm sinh)

Ngày khởi chiếu: 5/1

Thể loại: Hành động - Khoa học viễn tưởng

Spyder (Tội ác bẩm sinh) Câu chuyện kể về hành trình của Shiva, một nhân viên tính báo Ấn Độ - người đã phát triển một phần mềm nghe lén các điện thoại. Trong một đêm, Shiva biết có một cô bé lớp 10 đang ở nhà một mình với tâm trạng sợ hãi khi cảm giác có người lạ ẩn nấp trong nhà. Shiva nhờ một cô bạn của mình là cảnh sát khu vực đến nhà cô bé để tìm hiểu sự tình. Tuy nhiên, sáng hôm sau, anh hay tin cả hai đã bị giết một cách tàn bạo. Theo nhà phát hành, tác phẩm được ghi hình tại vịnh Hạ Long.

Insidious: The Last Key (Quỷ quyệt: Chìa khóa quỷ dữ)

Ngày khởi chiếu: 5/1

Thể loại: Kinh dị

Trailer Insidious: The Last Key (Quỷ quyệt: Chìa khóa quỷ dữ)

Tác phẩm là phần bốn trong loạt phim kinh dị Insidious, xoay quanh những con quỷ ở Cõi Xa Xăm (The Further) - một cõi giới nằm giữa thiên đường và địa ngục. Bậc thầy phim kinh dị James Wan đạo diễn hai tập đầu và làm nhà sản xuất hai phim tiếp theo. Nhà ngoại cảm Elise Rainier (Lin Shaye) nhận được cuộc gọi cầu cứu của một người đàn ông đang sống trong chính căn nhà của bà thuở nhỏ. Khi đến nơi, bà phải đối đầu với thế lực hắc ám đã ám ảnh tuổi thơ mình. Ác quỷ có tạo hình như con nhện cùng năm chiếc móng tay sắc nhọn như chìa khóa.

Crystal Inferno (Hỏa tháp)

Ngày khởi chiếu: 5/1

Thể loại: Hành động - Phiêu lưu

Tác phẩm do Pháp và Bỉ hợp tác sản xuất, Eric Summer đạo diễn. Việc rò rỉ khí ga ở tầng 20 của tòa nhà chọc trời khiến cả tòa tháp bắt đầu bốc cháy. Hai đứa trẻ Anne và Ben Bronson bị mắc kẹt ở tầng 20 trong khi lửa đang lan rộng. Tại tầng 60, bố mẹ của chúng - Brianna và Tom - những người sắp ký giấy ly hôn, phải chiến đấu cùng nhau để cứu con mình khỏi ngọn lửa.

Ở đây có nắng

Ngày khởi chiếu: 12/1

Thể loại: Gia đình

Tình cha con trong "Ở đây có nắng"

Phim do đạo diễn trẻ Đỗ Nam thực hiện, Việt Linh viết kịch bản, quy tụ dàn diễn viên Quý Bình, Quỳnh Chi, Trương Thanh Long, Huy Khánh, Lan Trinh, Gia Bảo, Anh Thơ. Quý Bình đóng vai Tùng Nhân - một đạo diễn truyền hình tên tuổi sống hạnh phúc bên người yêu Phương Thùy (Quỳnh Chi). Một ngày, anh hay tin mình có cậu con rơi tên Bin (Gia Bảo) với người yêu cũ. Chàng đạo diễn giằng xé nội tâm, bởi nếu nhận đứa trẻ sẽ ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của anh.

All the Money in the World (Vụ bắt cóc triệu đô)

Ngày khởi chiếu: 12/1

Thể loại: Tiểu sử - Hình sự

All the Money in the World (Vụ bắt cóc triệu đô) Vào mùa hè năm 1973, cháu trai của ông trùm dầu hỏa J.P. Getty (Christopher Plummer) bị bắt cóc ở Rome (Italy) bởi một băng đảng mafia. Những kẻ bắt cóc đòi số tiền chuộc lên đến 17 triệuUSD, nhưng Getty từ chối trả. Khi ấy một bức thư cảnh báo đã được gửi đến, chứa chiếc tai bị cắt lìa của cậu cháu trai. Muốn cứu con trai, mẹ cậu cầu cứu sự giúp đỡ từ một cựu nhân viên đàm phán của CIA. Paddington 2 Ngày khởi chiếu: 12/1 Thể loại: Hài hước - Phiêu lưu Trailer Paddington 2 Trong phần mới, chú gấu Paddington sống cùng gia đình Brown và được cộng đồng dân cư yêu mến. Cậu cố gắng mua một món quà hoàn hảo tặng dì Lucy nhân dịp sinh nhật 100 tuổi của bà, nhưng rồi món quà bỗng bị trộm. Paddington bị vu oan là người đánh cắp và phải lên đường tìm kẻ trộm để minh oan cho mình. Tác phẩm được giới phê bình khen ngợi với 100% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Curse of the Witch's Doll (Lời nguyền búp bê phù thủy) Ngày khởi chiếu: 12/1 Thể loại: Kinh dị Trailer Curse of the Witch's Doll (Lời nguyền búp bê phù thủy) Trong đợt di cư tránh bom, Adeline và con gái - Chloe - vô tình chuyển vào ngôi nhà ở một khu rừng hoang vu. Chloe bỗng mất tích, kéo theo hàng loạt những hiện tượng siêu nhiên diễn ra. Kẻ chủ mưu là một tạo vật đáng sợ, ẩn chứa một linh hồn đầy oán hận.