'Avengers: Infinity War' là phim siêu anh hùng ăn khách nhất mọi thời

Bom tấn Marvel vượt doanh thu kỷ lục của 'Em chưa 18' ở rạp Việt / Những ác nhân hùng mạnh của Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Theo Box Office Mojo, Avengers: Infinity War tiếp tục đứng đầu phòng vé Mỹ tuần qua với 61,8 triệu USD, chỉ sụt giảm 46,1% so với tuần trước.

* Trailer phim

Trailer "Avengers: Infinity War"

Ngoài nước Mỹ, phần ba Avengers thắng lớn khi công chiếu ở thị trường lớn cuối cùng - Trung Quốc. Phim thu về 200 triệu USD sau ba ngày, cao hơn cả màn ra mắt kỷ lục của Fast & Furious 8 (184 triệu USD) hồi năm ngoái. Tuy nhiên, do USD mất giá so với đồng nhân dân tệ trong năm qua, nếu tính theo tiền địa phương, Avengers: Infinity War (1,266 tỷ nhân dân tệ) vẫn thua Fast & Furious 8 (1,352 tỷ nhân dân tệ). Vì vậy, thị trường Trung Quốc vẫn xem bom tấn đua xe là phim giữ kỷ lục ra mắt.

Phim quy tụ đến hàng chục nhân vật Marvel.

Tổng doanh thu toàn cầu của Avengers: Infinity War hiện là 1,606 tỷ USD, cao thứ năm lịch sử điện ảnh, chỉ sau Avatar (2,78 tỷ USD), Titanic (2,18 tỷ USD), Star Wars: The Force Awakens (2,06 tỷ USD) và Jurassic World (1,67 tỷ USD). Một số nhà phân tích dự đoán phim có thể cán mốc 2 tỷ USD.

Phim do Anthony và Joe Russo đạo diễn, kể về cuộc chiến của dàn người hùng với ác nhân Thanos. Dự án có kinh phí lên đến 300 triệu USD, quy tụ hàng loạt người hùng như Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Spider-Man... Giới phê bình khen ngợi phim với 84% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Đa phần đánh giá phim có kỹ xảo đẹp, sắp đặt tình huống khéo léo. Tuy nhiên, một số cây bút nhận định tác phẩm có quá nhiều nhân vật, hành động khiến không đủ thời lượng cho từng tuyến.

Xếp thứ hai và ba trên Box Office Mojo tuần qua là hai phim mới ra mắt - Life of the Party (18,5 triệu USD) và Breaking In (16,5 triệu USD). Phim hài Life of the Party kể về một phụ nữ trung niên (Melissa McCarthy đóng) quay lại đại học để lấy nốt bằng, vô tình học cùng với con gái. Breaking In xoay quanh chuyện một phụ nữ (Gabrielle Union đóng) phải bảo vệ các con khỏi cuộc đột nhập của lũ trộm.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua 1. Avengers: Infinity War – Disney – 61,8 triệu USD 2. Life of the Party – Warner Bros. – 18,5 triệu USD 3. Breaking In – Universal – 16,5 triệu USD 4. Overboard – Lionsgate – 10,1 triệu USD 5. A Quiet Place – Paramount – 6,4 triệu USD 6. I Feel Pretty – STX Entertainment – 3,7 triệu USD 7. Rampage – Warner Bros. – 3,3 triệu USD 8. Tully – Focus Features – 2,2 triệu USD 9. Black Panther – Disney – 1,9 triệu USD 10. RBG – Magnolia – 1,1 triệu USD

Ân Nguyễn