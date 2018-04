'Avengers: Infinity War' được giới chuyên môn khen ngợi

Các nhân vật được dự đoán mất mạng trong 'Avengers 3' / Đạo diễn 'Avengers 3' giấu kín Hawkeye để gây bất ngờ

Tác phẩm thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, do Anthony và Joe Russo đạo diễn. Câu chuyện xoay quanh cuộc chiến của dàn người hùng với Thanos - ác nhân muốn giết nửa vũ trụ. Từ ngày 24/4, Rotten Tomatoes bắt đầu tổng hợp các bài phê bình từ các báo Âu Mỹ. 70/81 bài đầu tiên có đánh giá tích cực với điểm trung bình 7,6/10.

* Trailer phim

Trailer "Avengers: Infinity War"

Trang The Verge nhận xét hồi kết trong phim gây chấn động lớn cho khán giả. Village Voice và IGN cũng khen cách xử lý táo bạo của kịch bản ở đoạn này. Indiewire cho rằng phim có đoạn kết kịch tính nhất kể từ Star Wars: The Empire Strikes Back. "Sau 18 bộ phim và 10 năm các siêu anh hùng Marvel chiến đấu trong các câu chuyện chồng chéo nhau, đạo diễn kết hợp gần như tất cả nhân vật vào một chuỗi các trận chiến ngoạn mục với mối đe dọa tầm vũ trụ", cây bút Eric Kohn của trang này viết.

Variety nhận định tác phẩm sắc bén trong cách kể chuyện, diễn tiến nhanh và sắp đặt các tình huống khéo léo, đồng thời thành công khi tạo được cảm giác mọi thứ đang bị đe dọa. Guardian nói trận chiến trong phim gợi nhớ đến phần cuối của The Lord of the Rings và Harry Potter. Trang Blackfilm khen các cảnh hành động không ngừng nghỉ, nhiều năng lượng và gây ngạc nhiên.

Thanos có mục tiêu giết nửa dân số của vũ trụ để giải quyết vấn đề về khan hiếm tài nguyên.

Kẻ phản diện Thanos được các trang CinemaBlend, Hollywood Reporter, Village Voice và The Verge khen ngợi. Nhìn chung, các nhà phê bình cho rằng ngoài năng lực mạnh mẽ, nhân vật còn có chiều sâu tâm lý. "Thanos suy nghĩ kỹ về tham vọng của mình, kể cả cái giá phải trả về cảm xúc và đạo đức để đạt được nó. Diễn viên Josh Brolin tiếp cận 'con quái vật chuyên đi chinh phục' với chiều sâu cảm xúc, khiến nhân vật không trở thành mẫu phản diện to lớn ngu ngốc", Hollywood Reporter nhận định.

Tuy nhiên, một số nhà phê bình cũng chỉ ra vài điểm chưa được của phim. Adam Graham của Detroit News viết: "Phim có quá nhiều nhân vật, hành động và mọi thứ khiến không đủ thời lượng cho từng tuyến". Đồng ý kiến, Time Out nói tác phẩm nhồi nhét nhiều thứ và các người hùng cứ ganh đua để vượt trội hơn nhau mà không ai có cảnh nổi bật. Còn tạp chí Time chê nhịp điệu trong phim không ổn định bởi đạo diễn cố giữ mọi thứ ở tầm vóc to lớn.

Avengers: Infinity War quy tụ đến hơn 60 diễn viên, trong đó có các ngôi sao Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlet Johansson, Tom Holland, Benedict Cumberbatch. Dự án có kinh phí lên đến 300 triệu USD, cao thứ ba trong lịch sử điện ảnh (kém hai phần ba và bốn của Pirates of the Caribbean). Ở buổi ra mắt phim tại Singapore ngày 16/4, hơn 4.000 fan đến tham dự. Tại đây, đạo diễn Joe Russo cho biết anh giữ kín kịch bản cả với diễn viên khi quay để đảm bảo yếu tố bất ngờ của tác phẩm.

Ân Nguyễn