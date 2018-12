'Aquaman' thắng lớn ở Trung Quốc

Ba phim Việt cạnh tranh 20 phim ngoại ở rạp tháng 12 / Hương Giang Idol sẽ sang Philippines gặp Amber Heard

Thành tích của Aquaman vượt trội so với các phim trước của DC - như Justice League (50 triệu USD) và Wonder Woman (37 triệu USD) - khi ra mắt ở Trung Quốc. Người dùng trên Douban đánh giá Aquaman tích cực với điểm 8,1/10. Với phim này, hãng Warner Bros. có chiến lược phát hành ở nước ngoài trước Mỹ (ngày 21/12). Theo Hollywood Reporter, đơn vị muốn tác phẩm cầm chắc một lượng doanh thu từ nước ngoài trước khi về Mỹ, đối đầu loạt phim được trông đợi cuối năm như Mary Poppins Returns, Bumblebee.

Trailer Aquaman Đế vương Atlantis Trailer phim.

Aquaman do James Wan đạo diễn, là phim thứ sáu trong Vũ trụ Điện ảnh DC. Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính cùng tên (Jason Momoa) có siêu sức mạnh, khả năng điều khiển nước và giao tiếp các sinh vật biển. Sau trận chiến trong Justice League, anh trở về Atlantis và đi tìm cây đinh ba của thần Poseidon để thống nhất xứ sở này. Đồng hành cùng Aquaman là nữ chiến binh quyến rũ Mera (Amber Heard đóng).

Ở Mỹ, do không có tác phẩm lớn ra mắt, Ralph Breaks the Internet lần thứ ba đứng đầu phòng vé với 16,1 triệu USD. Phim hoạt hình Disney hiện thu 258 triệu USD toàn cầu, trong đó có 140 triệu USD ở Mỹ. Đứng thứ hai và ba tuần qua lần lượt là The Grinch (15,1 triệu USD) và Creed II (10,3 triệu USD).

Tuần qua, nhiều báo phương Tây dành sự chú ý cho việc tái phát hành Schindler's List nhân kỷ niệm 25 năm tuyệt phẩm này ra đời (năm 1992). Tác phẩm do Steven Spielberg đạo diễn được xem là một trong những phim hay nhất mọi thời, giành bảy tượng vàng Oscar, trong đó có giải "Phim xuất sắc". Câu chuyện xoay quanh Oskar Schindler (Liam Neeson) - doanh nhân người Đức cứu hơn 1.000 người Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Trong dịp chiếu lại đặc biệt, Schindler's List thu 551.000 USD ở Mỹ.

Ân Nguyễn