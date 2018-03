Anne Hathaway lần đầu đóng phim quái vật

Anne Hathaway sinh con trai / Anne Hathaway mặc bikini khoe bụng bầu

Mới đây, nhà sản xuất của phim Colossal tung trailer giới thiệu nội dung và khái quát vai diễn của Anne Hathaway. Người đẹp 34 tuổi đóng chính trong tác phẩm kết hợp thể loại lãng mạn và ly kỳ, hành động.

* Trailer phim "Colossal"

Anne Hathaway lần đầu đóng phim quái vật

Chuyện phim nói về Gloria (Anne Hathaway thủ vai), một phụ nữ rơi vào khủng hoảng khi mất việc, bị người yêu bỏ rơi và không còn chỗ dựa. Cô tìm về thị trấn nhỏ, nơi mình sinh ra. Tại đây, Gloria gặp lại Oscar (Jason Sudeikis đóng) - cậu bạn thời tiểu học. Oscar trở thành nguồn động viên tinh thần và hỗ trợ tài chính cho Gloria. Rồi cô phát hiện mình có mối liên hệ kỳ lạ với con quái vật khổng lồ đang phá hủy thành phố Seoul ở Hàn Quốc. Gloria không ngờ bản thân lại có khả năng quyết định vận mệnh của thế giới.

Chia sẻ trên tờ Philly, Anne Hathaway nói rằng Colossal chính là tác phẩm khác biệt mà cô tìm kiếm bấy lâu. "Ở tuổi này, nếu là một phụ nữ ở Hollywood, người ta hẳn phải bắt đầu lo lắng cho sự nghiệp của mình. Tôi muốn đi ngược lại với lẽ thường ấy. Sau những may mắn có được, tôi cần phải mạo hiểm", cô nói.

Anne Hathaway với tạo hình trong "Colossal".

Anne Hathaway nhờ êkíp tìm giúp cô một kịch bản khác lạ và họ mang về cho diễn viên 34 tuổi bản thảo của Colossal. Ban đầu, đạo diễn kiêm tác giả kịch bản Nacho Vigalondo định làm phim bản tiếng Tây Ban Nha vì không đủ khả năng để triển khai ở Hollywood. Tuy nhiên, tên tuổi của Anne giúp dự án được rót tiền và êkíp sản xuất tuyển được hai nam diễn viên Jason Sudeikis, Dan Stevens.

Diễn viên Những người khốn khổ chia sẻ trên Philly rằng cô không quan tâm khi bộ phim bị đánh giá giống Godzilla năm 2014. Anne Hathaway cũng biết có thể tác phẩm sẽ không thu hút được người xem. Nhưng nhìn vào thành công của phim Get Out (do Jordan Peele đạo diễn), cô cho đó là một ví dụ điển hình của việc tự tin đi con đường không giống ai.

Tác phẩm được diễn viên Hollywood đánh giá kỳ lạ, khác thường.

Anne Hathaway là một trong những diễn viên luôn tìm cách làm mới bản thân qua từng vai diễn. Cô từng đóng nàng công chúa duyên dáng trong Princess Diaries, trợ lý xinh đẹp trong The Devil Wears Prada hay một phụ nữ hành nghề gái điếm để kiếm tiền nuôi con cuối cùng chết do căn bệnh lao trong bộ phim ca nhạc Les Miserables... Diễn viên nổi tiếng đóng tác phẩm Colossal khi đang mang thai con thứ hai.

Colossal (Cô gái và gã khổng lồ) do Nacho Vigalondo đạo diễn, kịch bản do chính ông chắp bút. Bên cạnh Anne Hathaway, phim còn thu hút nhiều gương mặt trẻ như Jason Sudeikis, Dan Stevens, Austin Stowell, Tim Blake Nelson... Phim ra rạp Việt từ ngày 21/4.

Minh Anh