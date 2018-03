Anne Hathaway đóng cặp với bạn diễn 72 tuổi

Anne Hathaway bắt đầu cảm thấy già ở Hollywood / Anne Hathaway từng đau khổ vì bị ghét

The Intern (Bố già học việc) gây chú ý ngay từ khi bắt đầu sản xuất bởi có sự xuất hiện của Robert De Niro (72 tuổi) và Anne Hathaway (32 tuổi). Khán giả tò mò không hiểu hai diễn viên có sự chênh lệch tuổi tác sẽ có sự tung hứng với nhau như thế nào trong tác phẩm hài, tình cảm.

Anne Hathaway và bạn diễn Robert De Niro trong một cảnh phim.

Phim kể về Ben Whittaker, một ông lão góa vợ 70 tuổi (do Robert De Niro thủ vai) chán ngán cuộc sống đơn độc nên xin vào làm nhân viên thực tập tại một công ty thời trang online của cô chủ xinh đẹp và sành điệu, Jules Ostin (do Anne Hathaway thủ vai). Khi Ben Whittaker trở thành thực tập sinh, ông hoạt bát và được việc không thua kém bất kỳ đồng nghiệp trẻ tuổi nào. Chưa hết, Ben còn giúp đỡ Jules khi cô gặp khó khăn, truyền cảm hứng và tạo động lực để Jules tiếp tục đam mê nghề nghiệp.

Đạo diễn Nancy Meyers (từng được biết đến với hai bộ phim The Holiday, It's Complicated) là người chịu trách nhiệm chỉ đạo bộ phim. Cô chia sẻ: "Điều tôi muốn nhấn đến là mối quan hệ giữa hai con người, theo một cách riêng. Đó là một câu chuyện tình nhưng không hề lãng mạn". Theo nữ đạo diễn, The Intern truyền tải ý nghĩa về tình bạn vượt tuổi tác và thời gian.

Phim ra rạp vào cuối tháng 9.

Ngoài hai nhân vật chính, phim còn có sự tham gia của các diễn viên trẻ như Adam DeVine, Rene Russo, Anders Holm, JoJo Kushner... Phim gắn mác PG-13 (Cha mẹ cần đặc biệt chú ý) vì có một số câu thoại tục.

The Intern đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Trailer "The Intern" Trailer 'The Intern'

Thùy Liên