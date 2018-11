Angelina Jolie quay phim mới

Angelina Jolie và Brad Pitt bí mật gặp nhau / Jolie - Pitt đối mặt nhiều vấn đề sau hai năm chia tay

Ngày 25/9, Angelina Jolie xuất hiện trên trường quay Come Away với phong cách khác lạ. Cô đội tóc giả bạch kim, mặc váy dài phù hợp với nhân vật người mẹ. Phim được quay một phần ở Anh trước khi chuyển sang Mỹ.

Angelina Jolie trên trường quay "Come Away". Ảnh: Backgrid.

Cả Angelina Jolie và Brad Pitt đều quay lại với công việc, nhận các bộ phim mới sau khi đạt được thỏa thuận nuôi con. Tuần trước, họ có cuộc gặp ở nhà Angelina, thống nhất tuân theo yêu cầu của tòa án.

Come Away được xem là tác phẩm tiền truyện của hai phần phim Alice in Wonderland và Peter Pan. Phim kể về Alice (Keira Chansa đóng) và Peter (Jordan Nash thủ vai), vốn là hai anh em. Trước khi Alice ngã vào hang thỏ để tới Wonderland và Peter phiêu lưu tới Neverland, cả hai là những đứa trẻ bình thường, trải qua bi kịch gia đình. Bố mẹ chúng - Rose (Angelina Jolie đóng) và Jack (David Oyelowo) - tuyệt vọng vì cái chết của con trai cả, buộc Alice và Peter phải lựa chọn giữa gia đình và những cuộc phiêu lưu.

Gương mặt Angelina Jolie sau 25 năm vào showbiz Thay đổi của Angelina Jolie.

Angelina Jolie vẫn hoạt động tích cực vài tháng qua, trong lúc diễn ra các phiên xử ly hôn với Brad Pitt. Cô vừa hoàn thành Maleficent 2 - tác phẩm kỳ ảo của Disney, ghi hình phim Come Away và nhận lời tham gia phim kịch tính The Kept của James Scott.

Minh Anh