Angelina Jolie ‘nuốt chửng’ công chúa trên poster ‘Maleficent’

Ra đời năm 1959, Sleeping Beauty - Người đẹp ngủ trong rừng là một trong những phim hoạt hình nổi tiếng nhất trong lịch sử của Walt Disney và được hàng triệu khán giả, đặc biệt là các em nhỏ yêu mến. Hình ảnh nàng công chúa Aurora ngây thơ ngủ yên chờ hoàng tử đánh thức bằng một nụ hôn hay hình ảnh bà tiên ác độc Maleficent với cặp sừng quỷ trên đầu đã trở thành “kinh điển” của thế giới cổ tích.

Nay câu chuyện ấy một lần nữa được đưa lên màn ảnh rộng nhưng dưới một góc nhìn khác. Nhân vật chính lần này không phải là công chúa Aurora nữa mà chính là “bà tiên hắc ám” Maleficent.

Teaser trailer phim "Maleficent" Teaser trailer phim "Maleficent" (Tiên Hắc Ám)

Phim khai thác những khía cạnh khác trong con người độc ác của mụ phù thủy - từ một phụ nữ trẻ đẹp với trái tim thuần khiết đã biến thành phù thủy băng giá do một sự phản bội tàn nhẫn. Tagline (câu tiêu đề mang tinh thần phim) của Maleficent là “Evil has a beginning” (Ác quỷ cũng có sự khởi đầu).

Poster chính thức vừa được tung ra của bộ phim gây ấn tượng bởi hình ảnh Angelina Jolie với cặp sừng quỷ và gương mặt lạnh lùng nhìn thẳng, bao trùm lấy nàng công chúa Aurora đang say ngủ trong màn đêm.

Poster chính thức của bom tấn "Maleficent" (Tiên hắc ám). Ảnh: Disney.

Ngay từ khi dự án phim được công bố, chỉ riêng tên Angelina Jolie trong vai nữ chính đã đủ để Maleficent trở thành một trong những bom tấn được chờ đợi nhất hè này. Sau 4 năm vắng bóng trên màn bạc, người đàn bà quyền lực của Hollywood không chỉ trở lại với vai chính mà còn tham gia đầu tư sản xuất phim, đích thân chọn nữ ca sĩ Lana Del Rey là người thể hiện bài hát chủ đề trong phim - Once Upon a Dream.

Đây vốn là một ca khúc nổi bật trong hoạt hình Sleeping Beauty năm xưa và nay được phối lại để phù hợp với không khí và tinh thần của bộ phim chuyển thể. Giọng hát ma mị của Lana Del Rey trong bản phối mới của Once Upon a Dream tạo nên sự mới mẻ, bí ẩn hơn so với phiên bản gốc. Angelina Jolie cũng đưa cả cô con gái nhỏ Vivienne Jolie-Pitt bước chân vào làng điện ảnh với vai diễn công chúa Aurora hồi nhỏ trong tác phẩm này.

Vẻ lạnh lùng, sắc lẹm của Angelina Jolie khi vào vai Maleficent. Ảnh: Disney.

Ngoài Angelina, khán giả sẽ có dịp gặp lại nữ diễn viên trẻ đang lên Elle Fanning trong vai công chúa Aurora. Elle là em gái của “thần đồng” Dakota Fanning và cũng đã có những thành công rực rỡ sau vai diễn trong các bộ phim như Super 8, Babel, Somewhere hay The Curious Case of Benjamin Button.

Maleficent là phim đầu tay trong vai trò đạo diễn của Robert Stromberg nhưng trước đó, ông đã giành hai tượng vàng Oscar trong hai năm liên tiếp (2010 và 2011) khi là thiết kế sản xuất cho hai bom tấn Avatar (đạo diễn James Cameron) và Alice in Wonderland (đạo diễn Tim Burton). Ông cũng là người tạo nên những hình ảnh đẹp đầy choáng ngợp của xứ Oz trong Oz the Great and Powerful năm ngoái.

Maleficent (Tiên hắc ám) dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 30/5 (cùng ngày với khu vực Bắc Mỹ).

Nguyên Minh