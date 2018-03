'Angelina Jolie không đạo ý tưởng'

Trailer In The Land of Blood and Honey / Phim do Angelina Jolie đạo diễn bị nghi đạo ý tưởng

Hôm 29/3, thẩm phán tại Los Angeles đã hủy lá đơn kiện Angelina Jolie ăn cắp bản quyền. Năm 2011, nhà báo James Braddock kiện ngôi sao và công ty sản xuất "In the Land of Blood and Honey", cho rằng nội dung phim dựa trên cuốn sách "The Soul Shattering” của ông.

"In The Land of Blood and Honey" do Angelina làm biên kịch, đạo diễn và đồng sản xuất, nói về tình yêu giữa một người lính Serbia và một phụ nữ Hồi giáo trong bối cảnh cuộc chiến tranh Bosnia. Trong phim có chi tiết người phụ nữ bị các binh lính trong doanh trại hãm hiếp. James Braddock cho rằng Angelina đã ăn cắp câu chuyện này từ tác phẩm của ông viết năm 2007.

Nữ diễn viên Angelina Jolie. Ảnh: Rex.

Trong phán quyết dự kiến, thẩm phán Dolly M. Gee nêu rõ, các sự kiện, nhân vật và chủ đề của hai tác phẩm không giống nhau về cơ bản, dù cùng tập trung vào những câu chuyện lãng mạn trong chiến tranh. Nói về điểm khác nhau giữa "In the Land of Blood and Honey" và "The Soul Shattering”, thẩm phán Gee viết: “Mặc dù Blood and Honey cũng là một câu chuyện về tình yêu, nó làm bật những biến cố của chuyện tình diễn ra suốt thời kỳ chiến tranh giữa hai nhân vật chính. Bộ phim là câu chuyện về sự phản bội, trả thù và mối tình bi kịch với rất ít, thậm chí không có hy vọng, trong khi tác phẩm của James Braddock tập trung vào gia đình, tình yêu và sức mạnh".

Mặc dù cả hai tác phẩm đều có những tình tiết trốn thoát và cưỡng hiếp bạo liệt, theo thẩm phán, James Braddock không thể tuyên bố đã "phát minh ra khái niệm hãm hiếp như là một tội ác chiến tranh. Đặc biệt, trên thực tế, những khái niệm này rất phổ biến trong sách và phim ảnh về thời chiến".

Braddock sẽ có mặt tại tòa trước ngày 12/4 để nghe tuyên bố lý do khiếu nại của ông bị bác bỏ. Harrison Dossick - đại diện của Angelina Jolie và các bị đơn khác trong vụ kiện - nói: "Phán quyết của tòa án rất tỉ mỉ và hợp lý. Chúng tôi hy vọng tòa sẽ áp dụng triệt để nó cho tới khi phán quyết cuối cùng được ban hành".

Song Ngư