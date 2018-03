Angelina Jolie được mời vào vai nữ thủ lĩnh Trung Đông

Mặc dù từng tuyên bố sẽ bỏ nghiệp diễn để chuyển sang làm đạo diễn, dường như Angelina Jolie vẫn chưa hết duyên với các nhân vật trên màn ảnh rộng. Cô vừa nhận được lời mời tham gia bộ phim nói về Gertrude Bell - người đàn bà quyền lực được ví như "Lawrence nữ xứ Ảrập".

Angelina Jolie từng có hai phim quay tại Trung Đông là "Tomb Raider" và "A Mighty Heart". Ảnh: WEN.

Gertrude Bell sinh năm 1868 ở Anh, là một nhà văn, nhà thám hiểm - khảo cổ kiêm nhà hoạt động chính trị. Bà đóng vai trò quan trọng trong việc khai sinh hai nước Jordan và Iraq ở Trung Đông vào đầu thế kỷ 20. Bà làm việc cho Cục tình báo Anh trong Thế chiến I và trở thành nhân vật quan trọng góp phần lật đổ đế chế Ottoman và lập nên Iraq.

Theo Hollywood Reporter, đạo diễn Võ sĩ giác đấu - Ridley Scott - sẽ thực hiện bộ phim này. Nhà biên kịch người Anh, Jeffrey Caine, lo phần kịch bản của phim về Gertrude Bell. Nhà sản xuất quyết định mời Angelina Jolie thể hiện hình ảnh một trong những phụ nữ nổi tiếng nhất đầu thế kỷ 20 trên màn ảnh rộng.

Bộ phim gần đây nhất của Angelina là "The Tourist" từ cuối năm ngoái. Ảnh: WEN.

Nếu nhận lời đóng Gertrude Bell thì trong thời gian tới, Angelina sẽ hóa thân thành hai người phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử trên màn ảnh rộng. Cuối năm ngoái, cô đã nhận lời đóng vai Cleopatra, nữ hoàng Ai Cập trong bộ phim cùng tên được chuyển thể từ cuốn sách Cleopatra: Một cuộc đời của nhà văn Stacey Schiff.

Angelina Jolie vừa cùng người tình Brad Pitt và 6 đứa con có chuyến du lịch kéo dài 6 ngày ở Côn Đảo, Việt Nam, hồi giữa tháng này. Trở về Mỹ, Angelina đang tất bật cho kế hoạch quảng bá In The Land of Blood and Honey - bộ phim đầu tay do cô làm đạo diễn, sắp ra mắt công chúng vào ngày 23/12.

Nô Lân