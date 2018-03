Angelina căng thẳng với cảnh nóng trong phim đầu tay

Angelina Jolie tâm sự với Ngô Thanh Vân về Pax Thien / Jack Black trêu chọc Angelina Jolie tại LHP Cannes / Angelina Jolie, Jack Black nói lời chào bằng tiếng Việt

In the Land of Blood and Honey, do Angelina đạo diễn kiêm tác giả kịch bản, xoay quanh cuộc tình của một người đàn ông Serbia - Danijel (Goran Kostic thủ vai) - và một phụ nữ Bosnia - Ajla (Zana Marjanovic) - trước cuộc chiến tranh Bosnia 1992 - 1995. Tình yêu của họ bị chia cắt do cuộc chiến nhưng định mệnh lại khiến họ gặp lại nhau tại trại giam Serbia, nơi Danjiel là sĩ quan quân đội còn Ajla là tù nhân.

Angelina Jolie trong buổi ra mắt 'In the Land of Blood and Honey' tại ArcLight Cinemas Hollywood, California. Ảnh: People.

Cảnh cưỡng bức xảy ra ngay phần đầu phim. Angelina kể: "Cảnh đầu tiên chúng tôi quay là những người phụ nữ Bosnia bị đẩy ra khỏi chiếc xe bus. Họ bị lột trần truồng. Một trong số đó bị người lính Serbia (do Ermin Bravo đóng) hãm hiếp ngay trước mặt những người khác. Rất nhiều thành viên đoàn phim biết nhau từ trước và họ đến từ hai phía của cuộc chiến. Vì vậy, tôi lo ngại, không khí của ngày làm việc đầu tiên như thế là quá căng thẳng".

Angelina Jolie đang chỉ đạo các diễn viên. Ảnh: Movienews.

Nhưng sự việc không phức tạp như Angelina nghĩ, vì nam diễn viên cư xử rất lịch thiệp với bạn diễn nữ ngay sau khi cảnh ức chế qua đi.

"Cảnh quay đầu tiên của chúng tôi thật sự gây sốc và đáng sợ. Ngay khi tôi hô 'cắt', tôi nhìn thấy diễn viên Ermin đỡ người phụ nữ mà anh phải diễn cảnh cưỡng bức, ôm chặt cô vào lòng để an ủi cô. Những người đàn ông khác nhặt quần áo trên sàn, tự tay mặc lại cho các đồng nghiệp nữ. Và đó là sự mở đầu cho mối quan hệ tốt đẹp của các thành viên trong đoàn phim", nữ minh tinh chia sẻ.

Hai diễn viên chính trong phim. Ảnh: Movienews.

Bộ phim đầu tay của Angelina đã công chiếu tại Mỹ hôm 6/12 và nhận được những phản ứng khá tích cực. In the Land of Blood and Honey cũng vừa nhận được đề cử giải Quả cầu vàng cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Phương Vy