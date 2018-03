Angela Phương Trinh rút khỏi phim 'Mối tình đầu của tôi'

Angela Phương Trinh trang điểm đẹp nhất tuần với mắt khói / Angela Phương Trinh diện váy hai dây xuyên thấu

Chiều 17/5, Angela Phương Trinh lên trang cá nhân chia sẻ việc cô rút khỏi dự án phim truyền hình Việt hóa từ phim Hàn Quốc nổi tiếng She was pretty. Người đẹp 9x cho biết lý do là vì dự án thay đổi lịch trình và cô không đạt được một số thỏa thuận nhất định với nhà sản xuất.

Phương Trinh trong buổi họp báo giới thiệu dự án phim.

"Phía Phương Trinh có những yêu cầu riêng cho vai diễn của cô và chúng tôi ghi nhận nguyện vọng đó. Nhưng nhà sản xuất và đạo diễn có những nguyên tắc để đảm bảo lợi ích tập thể, đảm bảo thực hiện đúng format so với bản gốc. Do đó, chúng tôi không tìm được tiếng nói chung với cô ấy sau nhiều lần làm việc", nhà sản xuất phim cho biết.

Mối tình đầu của tôi do Bảo Nhân và Nam Cito viết kịch bản Việt hóa kiêm sản xuất. Ban đầu, Angela Phương Trinh được chọn vào một trong hai nữ chính. Sau họp báo hồi cuối tháng ba, cô cùng nhà sản xuất gặp gỡ, giao lưu nhà sản xuất phim She was pretty ở Hàn Quốc.

Phim chuẩn bị bấm máy vào ngày 1/6.

