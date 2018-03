Angela Phương Trinh đóng phim truyền hình sau chín năm

Angela Phương Trinh đính trang sức lên lông mày / 'Chạy đi rồi tính' - phim 16+ giòn giã tiếng cười mùa Tết

Phiên bản Việt hóa nhan đề Mối tình đầu của tôi, dài 30 tập, do Bảo Nhân và Nam Cito chuyển thể kịch bản kiêm đạo diễn. Trong buổi họp báo ngày 30/3 ở TP HCM, êkíp cho biết họ mời Angela Phương Trinh tham gia phim nhưng nhân vật cô đóng chưa được xác định.

* Angela Phương Trinh chia sẻ về dự án mới

Angela Phương Trinh chia sẻ về dự án

Theo Bảo Nhân, nữ diễn viên sinh năm 1995 sẽ phải thử vai để tìm xem cô phù hợp với nhân vật nào. Đây là phim truyền hình đầu tiên của Phương Trinh sau chín năm cô vắng bóng màn ảnh nhỏ, chỉ tham gia các dự án điện ảnh. Trước đây, cô từng gây chú ý trong các phim truyền hình như Người mẹ nhí, Kính vạn hoa, Tiểu thư lọ lem...

* Teaser phim "She Was Pretty" bản Hàn

Teaser phim "She Was Pretty" bản Hàn

Mối tình đầu của tôi xoay quanh đôi bạn thân An Chi và Hạ Linh. An Chi nổi tiếng đẹp khi còn bé nhưng lúc lớn kém xinh và lận đận trong công việc. Trong khi đó, Hạ Linh giỏi giang, quyến rũ và có nhiều chàng trai theo đuổi. An Chi vô tình liên lạc lại với mối tình đầu năm xưa - giờ là một chàng trai thành đạt, làm giám đốc sáng tạo một tạp chí thời trang. Tự ti về ngoại hình, cô nhờ Hạ Linh đóng giả đi gặp anh, dẫn đến nhiều tình huống tréo ngoe.

Từ trái sang: Bảo Nhân, Xuân Lan và Nam Cito ở buổi công bố dự án phim.

"Dự án truyền hình sẽ khắc họa nhiều tuyến nội dung, xoáy vào câu chuyện tình yêu hơn bản gốc. Phần lớn kinh phí phim dành đầu tư cho trang phục diễn viên vì phim nói về thế giới thời trang", đạo diễn Bảo Nhân nói.

She was pretty là phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách năm 2015, có sự tham gia của Hwang Jung-eum, Park Seo-joon, Choi Siwon và Go Joon-hee. Câu chuyện kể về một nàng từng là hoa khôi khi còn nhỏ nhưng khi lớn mất đi nét đẹp và thất bại trong sự nghiệp. Phim từng được Trung Quốc mua bản quyền chuyển thể lên màn ảnh nhỏ nước này.

Ân Nguyễn