Andy Samberg và Sandra Oh dẫn chương trình Quả Cầu Vàng 2019

Trong thông báo ngày 5/12, Paul Telegdy và George Cheeks - đồng chủ tịch hãng NBC Entertainment - gọi Sandra và Andy là lựa chọn hoàn hảo cho lễ trao giải uy tín này. "Họ mang đến sự hóm hỉnh, sức hấp dẫn và phong cách riêng cho một khán phòng hội tụ các phim và chương trình truyền hình xuất sắc", đại diện NBC nói.

Meher Tatna - chủ tịch Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood, người chủ trì chương trình Quả Cầu Vàng - nói rằng ông chờ đợi được thấy "hiệu ứng không thể cưỡng lại" của hai MC trên sân khấu.

Trên mạng xã hội Twitter ngày 5/12, Liz Shannon Miller, biên tập viên mảng truyền hình ‏của trang Indiewire bày tỏ sự phấn khích: "Tôi đã xem lại cách Sandra Oh và Andy Samberg dẫn cùng nhau tại lễ trao giải Emmy năm nay và đang sẵn sàng chờ đợi Quả Cầu Vàng. Đây thực sự là cảm giác lạ lùng và mới mẻ".

Sandra Oh là nữ diễn viên người Canada gốc Hàn, sinh năm 1971. Cô được chú ý với vai Cristina Yang trong series phim truyền hình Grey's Anatomy do hãng ABC sản xuất. Cô từng giành hai giải Screen Actors Guild Awards và một giải Quả Cầu Vàng.

Năm nay, cô tham gia series phim về án mạng bí ẩn Killing Eve. Phim nhận nhiều lời khen ngợi và được chọn là trang bìa tạp chí Time dành cho "Chương trình xuất sắc năm 2018". Tờ The New York Times cũng xếp Killing Eve vào hạng mục "Những chương trình tivi xuất sắc năm 2018".

Andy Samberg sinh năm 1978, là nhà làm phim, nhạc sĩ người Mỹ. Anh cũng là diễn viên của nhóm The Lonely Island với nhiều video ca nhạc hài nổi tiếng. Andy tham gia Saturday Night Live (2005 - 2012) và từng đoạt giải Emmy năm 2007 với chương trình này.

Trên màn ảnh rộng, Andy tham gia nhiều phim hài như Hot Rod (2007), I Love You, Man (2009), That's My Boy và Celeste and Jesse Forever (2012). Andy cũng lồng tiếng vai chính trong bộ phim hoạt hình ăn khách Hotel Transylvania ở cả ba phần.

Trong phim truyền hình sitcom Brooklyn Nine-Nine, anh thủ vai thám tử Jake Peralta và nhận được Quả Cầu Vàng "Nam diễn viên chính xuất sắc" cùng giải thưởng dành cho vai trò nhà sản xuất.

Giải Quả Cầu Vàng là giải thưởng thường niên của Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood vinh danh các cống hiến xuất sắc trong ngành giải trí trong và ngoài nước Mỹ. Giải được trao từ năm 1944 đến nay nhằm hướng sự chú ý của công chúng vào phim và chương trình truyền hình. Các đề cử Quả Cầu Vàng 2019 sẽ được công bố tại Mỹ vào sáng 6/12 (giờ địa phương). Lễ trao giải phát sóng vào ngày 6/1/2019 trên đài NBC.

