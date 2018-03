‘Amour’ được chiếu miễn phí tại Hà Nội

Phim Pháp giành giải Cành Cọ Vàng 2012 / ‘Amour’ - đơn giản là tình yêu

14h chủ nhật (27/1) tại Không gian điện ảnh của Trung tâm TPD (Hai Bà Trưng, Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình Chuyên đề đạo diễn Michael Haneke do đạo diễn Phan Đăng Di (phim Bi, đừng sợ) giới thiệu.

Khán giả yêu điện ảnh sẽ được tìm hiểu về cuộc sống, sự nghiệp cũng như phong cách của đạo diễn người Áo và thưởng thức Amour của ông - tác phẩm đã giành Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes (Pháp) 2012 và được 5 đề cử Oscar 2013 trong đó có hạng mục Phim hay nhất.

* Trailer phim "Amour"

Đạo diễn người Áo, Michael Haneke, vốn nổi tiếng là nhà làm phim cực đoan, luôn đem cái nhìn thô ráp về cuộc sống vào những tác phẩm của mình và để lại những trải nghiệm gây sốc cho khán giả. Bạo lực, cái chết và sự cay nghiệt - đó là những yếu tố không thể thiếu trong phong cách làm phim của Michael Haneke.

Đạo diễn Michael Haneke (trái) và hai diễn viên Emmanuelle Riva, Jean Louis-Trintignant trên trường quay "Amour".

Với Amour - tác phẩm có đề tài về tình yêu, những yếu tố này vẫn hiện hữu nhưng theo một cách dịu dàng, lạc quan hơn và tạo nên bước đột phá lớn cho Michael Haneke. Tại LHP quốc tế Cannes (Pháp) hồi tháng 5 năm nay, tác phẩm đã đem về Cành Cọ Vàng thứ hai cho vị đạo diễn.

Phim là câu chuyện về một cặp vợ chồng lớn tuổi, Georges và Anne, từng là giáo viên dạy nhạc. Cả hai sống hạnh phúc trong một ngôi nhà ấm cúng ở Paris, Pháp. Họ có một cô con gái cũng theo nghề cha mẹ nhưng sống ở nước ngoài.

Emmanuelle Riva là người lớn tuổi nhất trong lịch sử điện ảnh được đề cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Oscar.

Đến một ngày, cơn đột quỵ khiến Anne bị liệt nửa người bên phải. Mọi hoạt động sinh hoạt thường ngày của bà giờ bị chi phối bởi Georges. Đã chung sống với nhau hàng chục năm, tình yêu của họ một lần nữa bị thử thách bởi trách nhiệm, bệnh tật, sự hy sinh và thời gian…

Tại Oscar năm nay, Amour được đề cử với 5 hạng mục lớn, bao gồm Phim hay nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc (cho Emmanuelle Riva), Đạo diễn xuất sắc (cho Michael Haneke), Kịch bản gốc xuất sắc và Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

"Amour" giành 5 đề cử quan trọng tại Oscar 2013, trong đó có hạng mục "Phim hay nhất".

Trước Amour, Michael Haneke từng để lại nhiều dấu ấn qua những bộ phim như The Seventh Continent, Benny’s Video, Funny Games, The Piano Teacher hay The White Ribbon - tác phẩm đề tài bạo lực đem về cho ông Cành Cọ Vàng đầu tiên tại Cannes năm 2009.

Chương trình Chuyên đề đạo diễn Michael Haneke do Trung tâm hỗ trợ phát triển Tài năng điện ảnh tổ chức. Chương trình mang tính chất học tập, mở cửa tự do và phi lợi nhuận. Sau khi xem xong bộ phim Amour, khán giả tham dự sẽ có buổi giao lưu, trò chuyện với đạo diễn Phan Đăng Di về những bộ phim cũng như sự nghiệp và phong cách của đạo diễn Michael Haneke.

Nguyên Minh