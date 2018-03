Amanda Seyfried bất bình vì thù lao chỉ bằng 10% các tài tử

Chèn ép cát-xê - nỗi ám ảnh của người mẫu Việt / Angelababy đóng phim cùng Liam Hemsworth

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Sunday Times, Amanda Seyfried bất bình về việc thiếu bình đẳng trong chi trả thù lao ở kinh đô điện ảnh Hollywood. Cô tiết lộ từng được trả lương thấp hơn hẳn so với bạn diễn nam: "Vài năm trước, trong một bộ phim có kinh phí lớn mà tôi tham gia, tôi được trả chỉ bằng 10% so với nam diễn viên đóng cùng. Trong khi đó, chúng tôi nổi tiếng như nhau".

Những bộ phim mà Amanda Seyfried đóng cặp cùng các sao nam "đồng hạng" có Dear John (2010) đóng cùng Channing Tatum, In Time (2011) với Justin Timberlake.

Amanda Seyfried thẳng thắn nói về bất bình đẳng giới ở Hollywood trong việc chi trả cát-xê.

"Tôi cho rằng họ nghĩ tôi dễ tính và sẵn sàng chấp nhận chuyện này. Vấn đề không phải là việc bạn nhận được bao nhiêu tiền, mà là 'cuộc chơi' có công bằng hay không", diễn viên Mean Girls nói thêm.

Theo Amanda Seyfried, không dễ dàng để đàm phán tăng lương bởi "bạn buộc phải xác định rằng mình sẵn sàng từ bỏ nếu không đấu tranh được". Nữ diễn viên đưa ví dụ là trường hợp của Charlize Theron với phim Snow White and the Huntsman. Charlize Theron đã lên tiếng đòi tăng cát-xê lên hơn 10 triệu USD nếu hãng Universal Pictures muốn cô đóng phần hai của phim. Charlize thành công nhờ vào một email bị rò rỉ của hãng Sony để lộ mức lương của diễn viên Chris Hemsworth. Đây được xem là trường hợp hiếm hoi thành công khi đòi bình đẳng trong cát-xê với bạn diễn.

Charlize Theron bất bình khi phát hiện ra mình được trả thấp hơn hẳn bạn diễn nam, Chris Hemsworth, và quyết định đấu tranh.

Tại Hollywood, các nữ diễn viên thường bị phân biệt đối xử. Họ được trả lương ít hơn hẳn so với nam diễn viên, dù đóng vai chính và phải diễn xuất nhiều hơn. Ngoài ra, các hãng phim sẵn sàng tẩy chay họ khi bị đòi hỏi tăng lương. Đây là nguyên nhân khiến nhiều người không dám lên tiếng dù bị o ép lúc ký hợp đồng.

Tuy nhiên, từ khi loạt email của hãng Sony bị rò rỉ trên mạng năm ngoái, thông tin về chênh lệch tiền lương giữa nam và nữ diễn viên quá lớn khiến ngày càng nhiều nữ diễn viên bước ra phản đối sự thiếu bình đẳng giới ở Hollywood.

Thùy Liên