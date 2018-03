‘Âm mưu giầy gót nhọn’ tung cảnh mỹ nhân đại chiến

Phương Mai, Trúc Diễm cùng 'Âm mưu giày gót nhọn' / Kathy Uyên khoe dáng trên đường phố Đài Bắc

Bộ phim tình cảm hài Âm mưu giầy gót nhọn vừa tung teaser đầu tiên có độ dài gần một phút, hé lộ cảnh chạm trán giữa nhân vật Anne của Kathy Uyên với bộ ba Phương Mai – Trúc Diễm – Trương Nhi ở cánh gà một sân khấu thời trang. Nhận ra cả ba mỹ nhân kia đều có quan hệ tình cảm với bạn trai mình, Anne lao đến tấn công.

Tạo hình của Kathy Uyên trong phim "Âm mưu giầy gót nhọn".

Cuộc ẩu đả giữa các cô gái diễn ra quyết liệt. Anne liên tục tấn công các đối thủ, trong khi bản thân cô cũng bị phản đòn dồn dập, đặc biệt là màn tát nhau tay đôi giữa cô và Hà My (Trúc Diễm đóng). Kết thúc teaser là cú knock out mà Anne dành cho Mimi (Trương Nhi). Đoạn teaser cũng hé lộ một nhân vật nam xuất hiện xuyên suốt do diễn viên Petey “Majik” đóng. Trong phim, anh đảm nhận vai Kiệt – chồng sắp cưới của Anne.

Âm mưu giầy gót nhọn là bộ phim mà Kathy Uyên đảm nhận ba vai trò – nhà sản xuất, diễn viên chính và là người tạo ra cốt truyện phim. Từ sau Để Mai Tính, nữ diễn viên Việt kiều khá im hơi lặng tiếng tại Việt Nam và chỉ tham gia một số dự án phim nước ngoài.

Phương Mai, Trương Nhi và Trúc Diễm là ba người đẹp có quan hệ tình cảm với bạn trai của nhân vật Anne.

Kathy Uyên tâm sự: “Tôi luôn muốn tham gia vào một câu chuyện độc đáo và có cơ hội diễn nhiều loại vai khác nhau. Nhưng thật khó để chờ một kịch bản như ý muốn của mình. Vậy là tôi quyết định tự viết nên một câu chuyện cho chính mình. Câu chuyện của Âm mưu giầy gót nhọn là tất cả kinh nghiệm, thử thách mà tôi đã trải qua trong những năm tháng sống ở Việt Nam. Đó là một câu chuyện hài hước, thú vị và ý nghĩa về tình bạn của những cô gái”.

Âm mưu giầy gót nhọn có bối cảnh ở hai nơi – New York (Mỹ) và TP HCM. Phim xoay quanh câu chuyện về Anne, một cô gái Việt kiều, trở về Việt Nam để theo dõi và bắt quả tang thói “trăng hoa” của người yêu. Để thực hiện được “âm mưu giầy gót nhọn”, Anne thâm nhập vào thế giới thời trang với bao cám dỗ, hào nhoáng…

Poster của phim "Âm mưu giầy gót nhọn".

Đạo diễn Việt kiều Hàm Trần là người thực hiện bộ phim này, với diễn xuất của Kathy Uyên, Phương Mai, Trương Tri Trúc Diễm, Yaya Trương Nhi, Petey “Majik”, Don Nguyễn… Âm mưu giày gót nhọn sẽ ra rạp từ ngày 11/10.

Teaser phim "Âm mưu giầy gót nhọn" Teaser phim "Âm mưu giầy gót nhọn"

Nguyên Minh