Alicia Vikander - đả nữ mới ở Hollywood

Ngày 16/3, tác phẩm hành động mới nhất của Alicia Vikander - Tomb Raider - ra mắt khán giả Việt Nam. Bộ phim xây dựng dựa trên trò chơi nổi tiếng của hãng Crystal Dynamics với nhân vật chính là nhà khảo cổ Lara Croft. Năm 2001, Angelina Jolie từng gây dựng hình ảnh đả nữ mạnh mẽ, ngang tàng trong tác phẩm chuyển thể đầu tiên. 17 năm sau, cũng vai diễn ấy, Alicia Vikander tiếp tục thành công khi thử sức ở dòng phim trước đây cô chưa từng tham gia.

Alica Vikander được đánh giá là yếu tố gây bất ngờ nhất, bên cạnh kỹ xảo và tình tiết phim. Tờ The Guardian nhận xét với Tomb Raider, Alicia Vikander hoàn toàn lột xác. The Hollywood Reporter cho rằng Alicia dù có thân hình nhỏ bé, vẻ ngoài vẫn rất khỏe khoắn, đầy năng lượng và các pha đánh đấm dứt khoát, chân thực. "Alicia Vikander sẽ là ngôi sao hành động nữ nổi lên trong năm 2018", cây viết Mathew Hoffman của Regal Cinemas khẳng định.

Tác giả Owen Gleiberman của tờ Variety so sánh: "Cô ấy không xuất hiện như một ngôi sao hành động giống Angelina Jolie từng thể hiện, mà đầy đời thường với hình ảnh cô gái trẻ bốc đồng tìm cách vật lộn với cuộc sống...". Alissa Wilkinson của tờ Vox cho rằng trong khi Tomb Raider phiên bản Angelina Jolie quá tập trung những cảnh khoe cơ thể, tác phẩm làm lại của Alicia Vikander tập trung vào câu chuyện, cảm xúc của nhân vật và phát triển theo hướng mở cho những phần tiếp theo.

Trên Irish Examiner, đạo diễn Roar Uthaug khẳng định nhiều cảnh hành động Alicia Vikander tự thực hiện. "Cô ấy mặc chiếc áo ba lỗ, lao vào dòng nước lạnh và toàn thân tím tái chịu đựng cái lạnh", Roar Uthaug kể về cảnh quay nhân vật Lara Croft phải thoát khỏi dòng nước chảy siết. Bạn diễn của Alicia Vikander trong phim - Ngô Ngạn Tổ - nói: "Lần đầu tiên thấy cô ấy đóng chính trong phim hành động và cô ấy cứ như có thể bẽ gãy sừng trâu".

Alicia Vikander chia sẻ với nhà sản xuất cô luôn say mê những phim phiêu lưu, hành động kinh điển như Indiana Jones hay Xác ướp Ai Cập... và mơ ước được một lần tham gia thể loại điện ảnh này. "Tôi còn nhớ lúc nhỏ, con của bạn bố tôi có máy PlayStation. Khi đó tôi rất ngạc nhiên khi nhân vật chính của trò chơi lại là một cô gái. Tuy thuộc phái yếu, Lara rất mạnh mẽ, giàu năng lực và có quyết tâm cao độ. Đó là lý do tôi vô cùng yêu mến nhân vật này", Alicia Vikander chia sẻ.

Để chuẩn bị cho vai diễn, người đẹp Thụy Điển tham gia khóa huấn luyện thể hình ba tháng với lịch tập luyện hà khắc và chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt. "Múa ballet là một môn thể thao hạng nặng. Có rất nhiều điểm tương đồng trong quá trình luyện tập cho phim, so với những gì tôi đã học trước đây", Alicia Vikander từng có bảy năm học múa ballet nhưng phải bỏ giữa chừng vì chấn thương.

Người đẹp 29 tuổi chia sẻ trên E! News cô đã tăng 5kg cơ bắp sau vài tháng vì biết bản thân buộc phải thay đổi nếu muốn hóa thân thành Lara Croft. "Tôi không chỉ đạp xe mà còn tập võ, quyền Anh, leo núi, bơi... Nhờ tập luyện mà cơ bắp tôi tăng đáng kể. Tôi nhìn vào các nữ vận động viên, những nữ diễn viên đóng thế trong ngành này và tự nhủ mình phải có được cơ thể như họ. Nếu không phải vì vai diễn này, tôi còn đợi đến khi nào để bứt phá, tìm tòi những điều mới mẻ? Tôi thấy rất có động lực", Alicia nói. Một động lực khác đẩy Alicia Vikander vào quá trình tập luyện là vì cô muốn nhân vật của mình không bị lép vế khi đấu cùng những người đàn ông khỏe mạnh, to lớn trong phim.

Alicia Vikander (sinh năm 1988) là vũ công, diễn viên người Thụy Điển. Cô bắt đầu sự nghiệp từ khi xuất hiện trong các phim ngắn và chương trình truyền hình tại quê nhà, trong đó gây chú ý nhất là phim Andra Avenyn (kéo dài từ năm 2008 tới 2011). Năm 2010, Alicia Vikander bắt đầu bước sang lĩnh vực điện ảnh với phim đầu tay mang tên Pure. Bộ phim đem về cho cô giải thưởng "Diễn viên xuất sắc" tại Guldbagge Award - giải thưởng điện ảnh hàng đầu của Thụy Điển.

Diễn viên cao 1,65 m từ đó góp mặt trong các tác phẩm của Hollywood như A Royal Affair (2012) - đề cử "Phim nước ngoài hay nhất" tại Oscar lần thứ 85, The Fifth Estate (2013), Seventh Son (2014)... Cô cũng tham gia các dự án lớn như The Man from U.N.C.L.E, Ex Machina, Ingrid Bergman: In Her Own Words, Tulip Fever, Burnt, The Light Between Oceans, The Danish Girl, Bourne 5... Người đẹp đã kết hôn với tài tử người Đức - Michael Fassbender.

