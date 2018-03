'Ác nữ báo thù' - phim 18+ đẫm máu của điện ảnh Hàn

Phim 18+ của 'Cô dâu Hà Nội' ra rạp Việt / Ngọc Trinh lái môtô chở bạn trai bỏ trốn trong phim mới

The Villainess (Ác nữ báo thù) bắt đầu với một cảnh long take (một cú máy kéo dài) đẫm máu trong bảy phút, được nhìn từ góc của nhân vật chính. Khán giả chỉ thấy hai cánh tay cô ra đòn cùng nhiều kẻ địch liên tiếp bị hạ thủ trong những pha cận chiến đâm chém. Trích đoạn - giống một màn chơi điện tử kết hợp phong cách hành động tương tự phim The Raid của Indonesia - ngay lập tức kéo khán giả vào thế giới bạo lực của phim. Chỉ khi nhân vật tung cú nhảy, người xem mới nhìn rõ mặt cô, nhưng vẫn chưa hiểu gì về câu chuyện.

* "The Villainess" có nhiều cảnh khốc liệt

Phim 18+ của mỹ nhân 'Cô dâu Hà Nội' ra rạp Việt

Sau đó, thân phận nữ chính dần hé lộ. Cô là Sook Hee (Kim Ok Bin) - nữ sát thủ có quá khứ bi kịch. Khi còn nhỏ, cô tận mắt chứng kiến cái chết của cha mình, rồi được một ông trùm rèn luyện kỹ năng giết người. Sau đó, Sook Hee được Cục Tình báo Hàn Quốc tuyển làm đặc vụ với lời hứa được trả tự do sau 10 năm. Tuy nhiên, hai người đàn ông bí ẩn xuất hiện, mang theo những bí mật về quá khứ của Sook Hee khiến cô bước vào cuộc chiến mới.

Hoàn cảnh của nhân vật chính gần giống trong La Femme Nikita - phim hành động nổi tiếng của Luc Bresson, còn diễn biến về sau gợi nhớ Kill Bill - kiệt tác của Quentin Tarantino. Tình tiết Sook Hee sinh một đứa con gái giúp đẩy cao xung đột tâm lý của nữ sát thủ, đồng thời khiến khán giả đặt câu hỏi cha đứa bé là ai. Qua việc thể hiện tình mẫu tử, Sook Hee cũng tạo sự đồng cảm nơi người xem, chứ không chỉ gây ấn tượng như một sát thủ máu lạnh.

Kim Ok Bin đối đầu Shin Ha Kuyn trong phim.

Kịch bản pha trộn giữa mô-típ báo thù cùng lối kể hồi tưởng. Câu chuyện thi thoảng lại nhảy ngược về một thời điểm trong quá khứ, giới thiệu các tình tiết mới. Trong khi đó, chân dung hai người đàn ông bước vào đời Sook Hee ở hiện tại dần lộ rõ với sắc thái đối lập. Một người xuất hiện để yêu thương cô, còn một người luôn tạo ra bầu không khí bí ẩn và căng thẳng mỗi khi bước vào khung hình.

Dù đường dây chính khá thú vị, cách đạo diễn Jung Byung Gil kết nối chúng chưa tròn trịa, tạo cảm giác lê thê ở vài đoạn và bị vụn về tổng thể bởi có quá nhiều cảnh quá khứ. Trong đó, cảnh hồi tưởng khi nhân vật còn bé được lặp lại nhiều lần không cần thiết. Ngoài ra, thân phận người đàn ông yêu Sook Hee được tiết lộ từ đầu phim làm mất sự bất ngờ.

Cảnh nữ chính bắn tỉa trong bộ váy cưới.

Điểm ấn tượng nhất của The Villainess nằm ở phần hành động. Ngoài trường đoạn đầu tiên, đạo diễn tiếp tục phô diễn nhiều cảnh chiến đấu được dàn dựng với kỹ thuật cao. Một trong số đó là trích đoạn nữ chính mặc váy cưới, điềm nhiên lắp súng để bắn tỉa một người ở tòa nhà phía xa. Từng chi tiết nhỏ trong cảnh quay đều được chăm chút như động tác của Sook Hee, cách cô hạ những kẻ đứng quanh mục tiêu chính để lấy tầm nhìn.

Một cảnh khác lại gây kịch tính bởi tình thế "cài răng lược" giữa Sook Hee, người bạn cô và hai gã sát thủ. Ở hồi ba, phim phô diễn một màn đua xe và đánh kiếm ở hành lang hẹp trước khi Sook Hee đối mặt kẻ thù trong cao trào. Đạo diễn Jung Byung Gil tiếp tục phát huy thế mạnh trong những cảnh rượt đuổi tốc độ cao, tương tự phim trước của anh - Confession of Murder. Trong suốt các màn hành động, sự khốc liệt được diễn tả qua các pha ra đòn nhanh gọn và tàn nhẫn, thường kết thúc với máu bắn tung tóe. Có thể nói, phim thuộc hàng đẫm máu nhất trong các tác phẩm phát hành ở Việt Nam từ đầu năm đến nay.

Cảnh đua môtô trong hành lang hẹp.

Tám năm sau Thirst - phim kinh dị của Park Chan Wook, Kim Ok Bin lại có một vai diễn ấn tượng. Mẫu nhân vật hành động phù hợp với nữ diễn viên 30 tuổi - người sở hữu đai đen Hapkido và Taekwondo. Trong khi đó, ánh mắt sắc lạnh của cô toát lên khí chất của một sát thủ. Theo diễn biến phim, Sook Hee ngày càng trở nên man dại với những bi kịch bủa vây, đến các cảnh cuối cùng, khuôn mặt cô bê bết máu gây ám ảnh cho khán giả.

Bên cạnh Kim Ok Bin, hai tài tử Sung Joon và Shin Ha Kuyn chỉ tròn vai mà không có đột phá. Sung Joon vào vai chàng trai dành tình cảm cho nhân vật chính, bất chấp quá khứ của cô. Nhân vật của Shin Ha Kuyn được xây dựng theo kiểu ông trùm máu lạnh, gần giống kẻ phản diện Bill trong Kill Bill. Dù có vẻ ngoài phù hợp, tài tử xuất hiện tương đối ít.

Trong vai chính, Kim Ok Bin có nhiều cảnh đẫm máu. Năm 2005, cô tham gia series "Cô dâu Hà Nội" trong vai một cô gái Việt Nam tên Vũ.

Khi chiếu ở hạng mục Midnight Screenings (Suất chiếu nửa đêm) tại Liên hoan phim Cannes năm nay, The Villainess nhận tràng pháo tay bốn phút từ khán giả. 86% bài bình luận trên Rotten Tomatoes đánh giá phim tích cực. Tác phẩm đạt doanh thu 8,7 triệu USD ở Hàn Quốc.

Phim khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 28/7 với nhãn C18 (cấm người dưới 18 tuổi).

Lam Anh