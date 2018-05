Ác nhân trong 'Avengers 3' muốn cứu vũ trụ

Bốn phim Việt và 11 phim ngoại ra rạp tháng 4 / 'Black Panther' là phim siêu anh hùng ăn khách nhất mọi thời ở Mỹ

Avengers: Infinity War kể về cuộc chiến của các người hùng với ác nhân Thanos. Trên The Times of India, anh em đạo diễn Joe và Anthony Russo cho biết Thanos đến từ hành tinh Titan - nơi nhiều năm trước trải qua một biến động lớn, cạn kiệt tài nguyên còn dân số quá đông. Thanos đề nghị giới lãnh đạo tiêu diệt nửa số dân để cứu phần còn lại. Hắn bị lưu đày và bị xem là kẻ điên, còn hành tinh cuối cùng bị tận diệt.

* Trailer phim

Dàn người hùng đại chiến Thanos trong "Avengers: Infinity War"

Sau đó, Thanos đến các hành tinh khác, giết nửa số dân để cứu lấy nó. Khi nghe về quyền năng của các Viên đá Vô cực, Thanos quyết định chiếm lấy chúng để có sức mạnh hủy diệt nửa vũ trụ, hoàn thành kế hoạch của mình ở tầm vóc cao nhất. Hắn xem mình là người có nhiệm vụ điều chỉnh, mang lại cân bằng cho vũ trụ. "Mỗi kẻ phản diện đều là người hùng trong câu chuyện của mình. Vấn đề là họ mâu thuẫn với phần còn lại của thế giới. Thanos tin mình làm đúng và hành xử cao thượng trên con đường đạt được mục đích", các đạo diễn nói.

Động cơ của Thanos khác với trong nguyên bản. Ở truyện tranh Marvel, hắn yêu Death - thực thể đại diện cho chết chóc - và muốn hủy diệt nửa vũ trụ để gây ấn tượng với nhân vật này. Quan điểm của Thanos trong phim gần với kẻ phản diện trong Kingsman: The Secret Service (2014). Một số phim khác như Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011) và Inferno (2016) cũng đưa ra ý tưởng cực đoan về việc giảm dân số để bảo vệ thế giới.

Thanos (trái) và Death trong truyện tranh Marvel.

Về năng lực, Thanos sẽ khỏe hơn cả Hulk và có lớp da không thể bị xâm phạm. Josh Brolin được chọn vào vai này bởi đạo diễn cần một người trông đáng sợ nhưng thể hiện được nội tâm phức tạp và tạo sự đồng cảm. Tài tử sinh năm 1968 nổi tiếng với các phim hình sự, kịch tính như American Gangster (2007), No Country for Old Men (2007) hay Sicario (2015).

Với việc Avengers: Infinity War quy tụ hàng chục người hùng, các đạo diễn cho biết sẽ có nhiều sự ghép cặp để xây dựng tình huống: "Mâu thuẫn giữa các anh hùng có thể rất thú vị. Doctor Strange và Iron Man - những kẻ tự yêu bản thân thái quá - sẽ cùng ở trong một phòng. Tương tự, Thor và nhóm Guardians of the Galaxy - đều cư xử kỳ quặc - sẽ gặp nhau". Hai đạo diễn cho rằng tác phẩm sẽ có giọng kể rất phức tạp bởi có quá nhiều nhân vật mang phong cách khác nhau.

Nhiều tình tiết về các Viên đá Vô Cực ở các phim trước của Marvel được cài cắm để phát triển câu chuyện trong "Avengers: Infinity War".

Anthony và Joe Russo lần lượt sinh năm 1970 và 1971. Họ khởi nghiệp ở Hollywood từ thập niên 2000 với các phim hài. Năm 2014, cả hai đạo diễn Captain America: The Winter Soldier - tác phẩm được giới phê bình khen ngợi. Sau đó, anh em Russo được giao các dự án lớn nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel như Captain America: Civil War (2016) và Avengers: Infinity War (2018).

Ân Nguyễn