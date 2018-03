'Ác mộng trên phố Elm' khiến cả Bắc Mỹ hoảng sợ

Danh sách 10 bộ phim ăn khách nhất trong tuần tại Bắc Mỹ: 1. A Nightmare on Elm Street - Warner Bros. / New Line - 32,2 triệu USD. 2. How to Train Your Dragon - DreamWorks / Paramount - 10,8 triệu USD. 3. Date Night - Fox - 7,6 triệu USD. 4. The Back-up Plan - CBS Films - 7,24 triệu USD. 5. Furry Vengeance - Summit - 6,5 triệu USD. 6. The Losers - Warner Bros. - 6 triệu USD. 7. Clash of the Titans - Warner Bros. - 5,98 triệu USD. 8. Kick-Ass - Lionsgate - 4,45 triệu USD. 9. Death at a Funeral - Sony / ScreenGems - 4 triệu USD. 10. Oceans - Disney / Disneynature - 2,62 triệu USD.