Aaron Taylor-Johnson – ‘người hùng’ mới của Hollywood

‘Avengers: Age of Ultron’ vượt mốc doanh thu nửa tỷ USD

Sở hữu gương mặt thư sinh gợi nhớ tới huyền thoại âm nhạc John Lennon, song Aaron Taylor-Johnson lại được biết tới với những vai người hùng. Từ một người hùng “nghiệp dư” trong hai tập phim Kick-Ass, tài tử người Anh giờ đây nhận sự chú ý lớn với vai siêu anh hùng Quicksilver trong bom tấn Avengers: Age of Ultron.

Sự nghiệp bắt đầu sớm

Cậu bé Aaron Perry Johnson chào đời ngày 13/6/1990 tại Buckinghamshire, Anh. Công việc cha mẹ của Johnson không hề liên quan tới nghệ thuật, song họ lại cho con trai tiếp cận với diễn xuất từ rất sớm. Johnson bắt đầu đứng trên sân khấu từ năm 1999 với một vai diễn nhỏ trong vở kịch Macbeth, trước khi góp mặt trong tác phẩm All My Sons (2000).

Trong vài năm sau đó, Johnson tự trau dồi kinh nghiệm qua các phim truyền hình. Anh được tham gia các phim nổi tiếng như Shanghai Knights (2003) và The Illusionist (2006) bên cạnh các ngôi sao như Thành Long, Owen Wilson hay Edward Norton. Điều đặc biệt là dù không giữ vai diễn quan trọng, Aaron Johnson vẫn cho thấy sự chuyên nghiệp, tận tâm trong công việc. Lần vào vai ảo thuật gia Eisenheim thời trẻ, có một cảnh yêu cầu nhân vật này phải giữ thăng bằng cho một quả trứng trên một chiếc que. Dù cho việc này có thể dễ dàng được thực hiện nhờ kỹ xảo và chỉ xuất hiện trên phim vài giây, Aaron vẫn dành thời gian để tập cho thuần thục kỹ năng giữ thăng bằng quả trứng.

Tài tử Aaron Taylor-Johnson.

Đến khi đã tham gia các dự án truyền hình và điện ảnh, Aaron Johnson vẫn theo học diễn xuất, hát jazz... tại ngôi trường Jackie Palmer Stage và tốt nghiệp năm 2008. Năm 2009, bước ngoặt đến với Aaron Johnson khi anh được chọn vào vai John Lennon trong Nowhere Boy. Tác phẩm về huyền thoại của nhóm The Beatles này được đề cử ba giải BAFTA của Anh và đem về cho Aaron Johnson giải Empire dành cho “Nghệ sĩ mới xuất sắc”.

Bộ phim còn giúp Johnson gặp gỡ nữ đạo diễn Sam Taylor-Wood. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1967 này hơn Aaron 23 tuổi, song giữa hai người nảy sinh tình cảm và đính hôn vào năm 2009. Bất chấp những điều tiếng từ dư luận về việc yêu một người gấp đôi tuổi mình, Aaron Johnson vẫn thể hiện tình yêu mãnh liệt và đi đến kết hôn vào năm 2012, trở thành cha dượng hai cô con gái của Sam Taylor-Wood.

Hai vợ chồng đã ghép tên họ nhau để trở thành Sam Taylor-Johnson và Aaron Taylor-Johnson kể từ đó. Họ trở thành một trong những đôi hạnh phúc nhất Hollywood với hai bé gái chào đời vào năm 2010 và 2012.

Đột phá cùng “Kick-Ass”

Sau bước ngoặt về sự nghiệp lẫn tình cảm vào năm 2009, Aaron Taylor-Johnson có thêm bước đột phá vào năm 2010 với bộ phim chuyển thể từ truyện tranh mang tên Kick-Ass. Do Matthew Vaughn đạo diễn, tác phẩm kể về cậu học sinh Dave (Aaron Taylor-Johnson) có cuộc sống buồn tẻ và không được các cô bạn cùng lứa ở trường phổ thông chú ý. Một ngày nọ, con mọt truyện tranh này quyết tâm trở thành người hùng, dù cậu chẳng hề có siêu năng lực hay kỹ năng nào hơn người. Tự thiết kế trang phục và gọi bản thân là Kick-Ass, Dave bất ngờ đưa bản thân vào tròng nguy hiểm khi phải đối đầu với một ông trùm mafia quyền lực...

Quy tụ những ngôi sao như Nicolas Cage, Mark Strong hay Chloe Grace Moretz, Kick-Ass trở thành một bất ngờ thú vị của điện ảnh năm 2010. Dù bị chỉ trích bởi nhiều màn bạo lực máu me, bộ phim vẫn nhận được phản hồi tích cực từ cả giới chuyên môn lẫn khán giả và đạt doanh thu 96 triệu USD, khi kinh phí sản xuất chỉ 30 triệu USD. Johnson còn tiếp tục tham gia thêm một tập phim Kick-Ass khác vào năm 2013.

Aaron Taylor-Johnson bên người vợ hơn mình 23 tuổi - Sam Taylor. Cả hai gặp nhau lần đầu trên trường quay phim "Nowhere Boy" năm 2009. Khi ấy, Aaron mới 19 tuổi.

Từ sau Kick-Ass, Johnson có cơ hội tham gia vào nhiều dự án tầm cỡ hơn. Anh thủ vai Vronsky trong bộ phim chuyển thể Anna Karenina (2012) bên cạnh minh tinh Keira Knightley, trước khi góp mặt trong Savages (2012) của đạo diễn Oliver Stone. Các bộ phim này nhận được đánh giá ở mức vừa phải, song bản thân Johnson được đánh giá tích cực nhờ sự trưởng thành rõ rệt.

Đến năm 2014, anh có hai vai diễn đáng nhớ. Đầu tiên là bom tấn Godzilla, được làm lại từ loạt phim kinh điển của Nhật Bản. Trong phim, anh thủ vai chính là quân nhân Ford Brody - một trong những người hiếm hoi có ảnh hưởng trong thảm họa “Godzilla”. Bom tấn đầu tiên mà Johnson tham gia thu về tới hơn 500 triệu USD trên toàn cầu. Bộ phim thứ hai là Captain America: The Winter Soldier, một bom tấn khác của năm 2014. Song khác với Godzilla, thời lượng xuất hiện của Aaron Taylor-Johnson chỉ gói gọn trong vài giây ngắn ngủi ở khúc credit và thậm chí còn không rõ mặt. Nhưng đó là bước đệm quan trọng, để nhân vật Pietro Maximoff (hay còn được gọi là Quicksilver) này chính thức trình làng trong bom tấn Avengers: Age of Ultron của hè 2015.

Thách thức với Quicksilver

Một điều thú vị là trong Kick-Ass, người thủ vai cậu bạn thân nhất của nhân vật Dave là Evan Peters. Hè năm 2014, diễn viên trẻ này đã gây sốt với vai diễn Quicksilver trong X-Men: Days of Future Past. Góp mặt không nhiều song dấu ấn mà Quicksilver của Evan Peters thậm chí còn lớn hơn cả dàn diễn viên chính, đặc biệt là khúc hành động slow-motion trong giai điệu bài hát Time in a Bottle.

Chính vì lẽ đó, nhiều người đã tỏ vẻ lo ngại cho Aaron Taylor-Johnson khi anh phải vượt qua cái bóng của người bạn diễn cũ Evan Peters, khi Johnson được chọn để thể hiện Quicksilver trong Avengers: Age of Ultron. Những sự so sánh là không thể tránh khỏi, khi cả hai đều là những diễn viên trẻ tiềm năng và cùng thể hiện một nhân vật nổi tiếng trong truyện tranh của Marvel. Nhưng trong thực tế, hai vai diễn Quicksilver trong Days of Future Past và Age of Ultron có những điểm khác biệt rõ rệt.

Tạo hình nhân vật Quicksilver trong bom tấn "Avengers: Age of Ultron".

Nếu như nhân vật của Evan Peters vẫn là một cậu nhóc tinh nghịch và khoái thể hiện tài năng thì Quicksilver của Aaron Taylor-Johnson lại là một phiên bản trưởng thành hơn, u tối hơn. Trong Age of Ultron, ban đầu Quicksilver cùng người em song sinh Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) thậm chí còn thuộc phe phản diện và chỉ gia nhập đội Avengers khi nhận ra âm mưu của Ultron.

Nhìn chung, phần thể hiện của Aaron Taylor-Johnson trong Avengers: Age of Ultron đã đạt được những gì kịch bản yêu cầu. Giờ là lúc anh cùng đoàn làm phim chứng kiến thành quả của mình lập nên những kỷ lục mới tại phòng vé. Đến nay, sau hai tuần chiếu, phim đã đạt hơn 800 triệu USD trên toàn cầu dù chưa chiếu ở hai thị trường lớn là Trung Quốc và Nhật Bản.

Thịnh Joey