Á quân Top Model Tuấn Việt lần đầu chạm ngõ điện ảnh

Nam diễn viên trẻ Bình An (phải) vào vai chính trong phim. Bình An thể hiện vai Hải, một chàng trai có tình yêu đồng tính với Trung (Trung Dũng đóng). Lần đầu tiên đóng phim, Bình An thấy khá áp lực. Nhưng sự chỉ bảo tận tình của các diễn viên đi trước giúp anh lấy lại tự tin. Sau khi hoàn thành những cảnh quay cuối cùng, Bình An sút cân đi rất nhiều.