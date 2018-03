7 sao nữ trở thành huyền thoại màn ảnh Hàn Quốc

Những vai diễn ấn tượng của 'Mỹ nhân cười đẹp nhất Hàn Quốc' / 10 'Nữ hoàng cổ trang' khuynh đảo màn ảnh Hàn

Theo Naver, giải điện ảnh Rồng Xanh (Blue Dragon Film Award) và Nghệ thuật Baeksang (Baeksang Arts Awards) là lễ hai trao giải cao quý nhất Hàn Quốc mỗi năm. Trong đó, đoạt giải cao nhất về diễn xuất - Ảnh hậu (Rồng Xanh) và Thị hậu (mảng truyền hình tại Baeksang) - là mơ ước của nhiều thế hệ diễn viên nữ.

Rồng Xanh 2017 vừa kết thúc hôm 25/11. Suốt 54 năm với 38 kỳ trao giải (tính mốc 1963 - thời điểm Rồng Xanh ra đời, trong đó có 16 năm không tổ chức), có 7 sao nữ từng đoạt Nữ diễn viên chính xuất sắc ở cả hai giải. Theo Daum, đây là kỷ lục thú vị của làng giải trí Hàn hơn 5 thập kỷ qua bởi không nhiều người có thế mạnh cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình.

Jang Mi Hee (sinh năm 1958)

Jang Mi Hee tên thật là Lee Yun Hui, sinh ra tại Seoul (Hàn Quốc). Bà đóng phim từ năm 1976, được mệnh danh là "Bông hồng Hàn Quốc" - biểu tượng cho nhan sắc và tài năng nước này suốt thập niên 1980, theo Naver.

Hơn 40 năm theo nghiệp diễn, bà nhận nhiều giải thưởng lớn. Năm 1981, với phim truyền hình Eulhwa (Ất hỏa), bà đoạt Thị hậu Baeksang. 10 năm sau, diễn viên được vinh danh Ảnh hậu Rồng Xanh nhờ phim điện ảnh Death Song (Bài hát chết).

Jang Mi Hee là người đầu tiên thắng hai giải lớn nhất của mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Trong ảnh, bà nhận Ảnh hậu năm 1991 (trái).

Theo Daum, thành công sự nghiệp giúp Jang Mi Hee trở thành sao đắt giá. "Trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc, bà là người thể hiện thành công nhất hình tượng Hwang Jin Yi - kỹ nữ tài hoa bạc mệnh nổi tiếng triều đại Chosun", trang này viết. Bà còn ghi dấu ấn với phim Bão mùa hè, Sự phẫn nộ của người mẹ, Quý bà Antoine... Ngoài diễn xuất, bà là giảng viên Đại học Myongji - nơi nhiều sao Hàn theo học.

Won Mi Kyung (1960)

Diễn viên gạo cội Won Mi Kyung lớn lên tại tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Nhờ đoạt giải Miss Lotte 1978, bà thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Giai đoạn 1979 đến 1993, bà tham gia gần 50 phim và đều được đánh giá cao. Năm 1990, bà trở thành Ảnh hậu với dự án Only because you are a woman. Năm 2001, bà đoạt Thị hậu nhờ phim truyền hình Ajumma.

Won Mi Kyung đoạt Ảnh hậu Rồng Xanh năm 1990 (trái).

Sau tác phẩm Confession (Lời thú tội) hồi năm 2002, bà nghỉ đóng phim để chăm lo gia đình. Năm 2016, bà tái xuất với Gia hòa vạn sự thành (Happy Home). Trong năm nay, diễn viên xuất hiện trong hai phim Lời thì thầm (Whisper) và The most beautiful goodbye in the world.

Kim Hye Soo (1970)

Kim Hye Soo quê ở Busan (Hàn Quốc), đóng phim từ 16 tuổi và được mệnh danh là "Nữ thần Rồng Xanh" khi ba lần trở thành Ảnh hậu qua các phim First Love (1993), Dr Bong (1995) và Tazza: The high rollers (2006). Nhờ tài năng vượt trội, năm 1999, cô được mời làm MC chính của sự kiện trao giải Rồng Xanh. Hye Soo cũng là người dẫn chương trình lâu đời nhất của lễ trao giải danh giá này với 18 năm liên tiếp.

Kim Hye Soo nhận Ảnh hậu Rồng Xanh vào các năm 1993, 1995, 2006 (từ trái qua).

Kim Hye Soo còn là ngôi sao trong lĩnh vực truyền hình. Cô hai lần đoạt Thị hậu với Oxtail Soup (1996) và Tín hiệu (Signal, 2016). Ở tuổi 47, diễn viên tuyên bố muốn sống độc thân, không lập gia đình.

Shim Eun Ha (1972)

Shim Eun Ha sinh ra tại tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), chạm ngõ nghệ thuật từ năm 1993. Nhờ diễn xuất đa dạng và diện mạo thanh thoát, cô được truyền thông mệnh danh là "Bảo bối xứ Hàn".

Suốt tám năm theo nghiệp diễn, Shim Eun Ha đóng khoảng 20 tác phẩm và đoạt nhiều giải thưởng lớn về diễn xuất. Với Giáng sinh tháng 8 hồi năm 1998 - phim kinh điển của điện ảnh Hàn, cô đoạt Ảnh hậu. Một năm sau đó, người đẹp trở thành hiện tượng khi giành Thị hậu nhờ phim truyền hình Cạm bẫy cuộc đời (Trap of Youth).

Shim Eun Ha nhận Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Rồng Xanh năm 1998 (trái).

Với khán giả Việt Nam, cô ghi dấu ấn với Cú nhảy cuối cùng (cùng Jang Dong Gun và Son Ji Chang), Đêm trắng 3.98 (cùng Lee Byung Hun)... Từ năm 2001, cô dừng hẳn sự nghiệp phim ảnh. Theo Naver, Shim Eun Ha là minh tinh bí ẩn nhất nước này khi chưa từng tiết lộ chuyện đời tư.

Hồi tháng 6, biểu tượng sắc đẹp thập niên 1990 khiến làng giải trí rúng động khi nhập viện cấp cứu vì uống thuốc ngủ quá liều. Chồng cô - nghị sĩ Hàn Quốc Ji Sang Wook - từ chối phản hồi tin đồn vợ tự tử.

Ha Ji Won (1978)

Ha Ji Won đóng phim từ năm 1996, được mệnh danh là "Đả nữ màn ảnh Hàn". Năm 2004, cô đoạt Thị hậu nhờ vai Lee Soo Jung trong phim truyền hình Chuyện tình Bali. Với dự án điện ảnh Vươn tới thiên đường (Closer to Heaven) hồi 2009, cô đoạt Ảnh hậu Rồng Xanh.

Ha Ji Won hạnh phúc khi trở thành Ảnh hậu sau 13 năm đóng phim (trái).

Các phim Khu vườn bí mật, Hoàng hậu Ki... giúp sự nghiệp của Ha Ji Won thăng hoa. Đầu tháng 9, người đẹp trở lại màn ảnh nhỏ với Con tàu y đức. Ở tuổi U40, Ha Ji Won vẫn độc thân.

Son Ye Jin (1982)

Son Ye Jin sinh ra ở Daegu (Hàn Quốc), đóng phim từ năm 1999. Suốt 17 năm hoạt động nghệ thuật, diễn viên được yêu mến nhờ "nhan sắc không tuổi" và diễn xuất thực lực. Loạt phim Hương mùa hè, Tuyết tháng tư... giúp cô vang danh châu Á.

Năm 2007, Son Ye Jin giành giải Thị hậu nhờ hóa thân thành hướng dẫn viên du lịch Yoo Eun Ho trong dự án truyền hình Cô đơn trong tình yêu của đài SBS. Một năm sau đó, với phim điện ảnh Vợ tôi đã kết hôn, cô đoạt Ảnh hậu.

Son Ye Jin nhận giải Thị hậu năm 2007 (trái) và Ảnh hậu năm 2008 (phải).

Son Ye Jin chưa từng công khai hẹn hò ai và cũng không có scandal nào. Trong cuộc phỏng vấn năm ngoái, cô cho biết sẽ lấy chồng sau ba năm nữa.

Han Hyo Joo (1987)

Han Hyo Joo sinh ra tại Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong, gia nhập làng giải trí từ năm 2005 sau khi chiến thắng cuộc thi nhan sắc tuổi teen. Loạt phim gây ấn tượng của cô gồm: Điệu valse mùa xuân, Thiên đường và mặt đất, Huyền thoại Iljimae, Người thừa kế sáng giá, Only you, Hoàng đế giả mạo, W- Hai thế giới...

Năm 2011, ở tuổi 23, cô khiến nhiều diễn viên tiền bối ngưỡng mộ khi trở thành Thị hậu nhờ phim truyền hình Dong Yi. Hyo Joo thể hiện xuất sắc hình tượng nàng Dong Yi từ lúc còn là cung nữ đến khi trở thành ái thiếp của vua Suk Jong và là mẹ của vua thứ 21 triều đại Chosun. Hai năm sau đó, người đẹp đoạt Ảnh hậu với phim hành động Cold Eyes.

Han Hyo Joo nhận giải Thị hậu năm 2011 (trái) và Ảnh hậu năm 2013 (phải).

Nhờ nụ cười khỏe khoắn, Hyo Joo đứng đầu cuộc bình chọn "Mỹ nhân cười đẹp nhất Hàn Quốc". Ngoài ra, cô còn được mệnh danh là "Nữ hoàng phim cổ trang" và biểu tượng thời trang của nước này. Diễn viên luôn trở thành tâm điểm của truyền thông mỗi lần xuất hiện.

