5 ứng cử viên cho giải nữ chính tại Oscar 2012

1. Meryl Streep (phim The Iron Lady)

Với vai diễn cựu thủ tướng Anh Margaret Thatcher, trong phim The Iron Lady, Meryl Streep nâng số lần được đề cử Oscar của mình lên con số 17. Bà là người nắm giữ kỷ lục "gương mặt được xướng tên tranh giải nhiều nhất trong các kỳ Oscar". Tuy nhiên, thần may mắn mới mỉm cười với Meryl hai lần, vào năm 1980 (phim Kramer vs. Kramer) và năm 1983 (phim Sophie's Choice).

Tạo hình của Meryl Streep khi vào vai cựu thủ tướng Anh, Margaret Thatcher.

Phần thể hiện của nữ diễn viên gạo cội này trong vai người đàn bà quyền lực nước Anh được đánh giá là không hề thua kém Helen Mirren - người giành giải Oscar 2007 sau khi hóa thân thành Nữ hoàng Elizabeth II trong The Queen. Với chiến thắng tại các giải thưởng tiền Oscar quan trọng như Quả cầu vàng, Bafta, Meryl Streep đang đến gần hơn với tượng vàng Oscar thứ ba trong sự nghiệp.

2. Michelle Williams (phim My Week With Marilyn)

Nổi lên từ phim truyền hình dành cho teen là Dawson's Creek nhưng nay, Michelle Williams được biết tới là một nữ diễn viên xuất sắc ở lứa của cô. Michelle rất kén chọn kịch bản và gần như không bao giờ đóng phim thương mại. Khi hóa thân thành huyền thoại màn bạc Marilyn Monroe trong phim My Week With Marilyn, nữ diễn viên 31 tuổi lần thứ ba được đề cử Oscar.

Michelle Williams làm sống lại cả một huyền thoại khi vào vai Marilyn Monroe.

Mặc dù ngoại hình không có độ “mời gọi” như Marilyn Monroe, diễn xuất của Michelle Williams vẫn khiến người xem phải kinh ngạc. Mang cái hồn của người đàn bà tóc vàng nổi tiếng thế kỷ 20, nhưng cô giữ được dấu ấn riêng của mình. Cơ hội chiến thắng của Michelle ngang bằng với Meryl Streep. Người hâm mộ kỳ vọng lần này, cô sẽ chạm tay được vào tượng vàng Oscar đầu tiên.

3. Viola Davis (phim The Help)

Năm 2008, dù chỉ xuất hiện trong một trường đoạn nhỏ của phim Doubt nhưng Viola Davis đã được đề cử Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Với vai diễn người giúp việc bị mất đi đứa con yêu dấu trong bộ phim được coi là bất ngờ điện ảnh lớn nhất năm qua - The Help, Viola có cơ hội thể hiện hết khả năng của cô và hướng tới giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Viola Davis gây xúc động với vai diễn người giúp việc Aibileen trong "The Help".

Diễn xuất chân thực của Viola Davis trong The Help gây xúc động cho người xem và giúp cô tỏa sáng giữa một dàn diễn viên nữ cũng rất tuyệt vời trong bộ phim này. The Help từng gây nhiều bất ngờ, nên việc Viola Davis vượt qua các tên tuổi gạo cội trong đêm trao giải Oscar tối 26/2 tại nhà hát Kodak cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

4. Glenn Close (phim Albert Nobbs)

Được coi là một nữ diễn viên xuất sắc nhưng lại "vô duyên" với tượng vàng, Glenn Close đã 5 lần được đề cử trước vai diễn trong phim Albert Nobbs, nhưng chưa lần nào giành chiến thắng. Trong Albert Nobbs, Glenn vào vai một phụ nữ Ireland sống trong thế giới nam quyền ở thế kỷ 19. Để có thể tồn tại trong xã hội khắc nghiệt ấy, bà buộc phải cải trang thành đàn ông và đi làm quản gia.

Glenn Close cải trang thành nam giới trong bộ phim "Albert Nobbs".

Bước chân vào điện ảnh từ năm 1982, đến nay Glenn Close đã có gần 40 bộ phim với nhiều tác phẩm nổi bật như Fatal Attraction, The Natural hay Dangerous Liaisons. Người hâm mộ hy vọng cơ may của Glenn sẽ đến trong lần thứ sáu, giống như Kate Winslet - người cũng từng 5 lần trắng tay nhưng cuối cùng giành tượng vàng ở đề cử thứ sáu (vai diễn trong The Reader) vào năm 2009.

5. Rooney Mara (phim The Girl With The Dragon Tattoo)

Rooney Mara vẫn là cái tên khá mới trong giới điện ảnh. Tham gia đóng phim được 7 năm nay nhưng dấu ấn của cô chưa nhiều, đa phần là các vai phụ trong Youth in Revolt hay The Social Network. Tuy nhiên, với vai diễn mang tính đột phá là Lisbeth trong Cô gái có hình xăm rồng bản Mỹ, tài năng của Rooney Mara đã được công nhận bằng đề cử Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Rooney Mara gai góc và mạnh mẽ trong "Cô gái có hình xăm rồng".

Cô đã thể hiện hình ảnh một Lisbeth đầy gai góc, nghiệt ngã và còn được đánh giá là nhỉnh hơn phiên bản gốc của Thụy Điển do Noomi Rapace đóng. Oscar vẫn luôn có những bất ngờ và đôi khi, nhiều diễn viên trẻ lại vượt mặt các tên tuổi lừng lẫy vào phút chót. Liệu Rooney Mara có làm nên lịch sử của thế hệ các ngôi sao mới? Câu trả lời sẽ có vào đêm trao giải Oscar tối 26/2.

