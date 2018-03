4 phim Việt cạnh tranh 22 phim ngoại ở rạp tháng 12

Dàn mỹ nhân nhiều thế hệ trong phim 'Mẹ chồng' / Chuyên gia 'Doctor Strange' chỉ đạo hành động cho phim Victor Vũ

A Day (Ngày luân hồi)

Ngày khởi chiếu: 1/12

A Day (Ngày luân hồi) Phim do Cho Sun Ho đạo diễn, thuộc thể loại ly kỳ, quy tụ dàn diễn viên Kim Myung Min, Byun Yo Han và Yoo Jae Myung. Câu chuyện xoay quanh một người cha chứng kiến cảnh con gái mình bị tai nạn, sau đó bị cuốn vào vòng lặp thời gian và phải trải qua sự kiện này nhiều lần nữa.

Beyond Skyline (Vùng trời diệt vong)

Ngày khởi chiếu: 1/12

Beyond Skyline (Vùng trời diệt vong) Trong tác phẩm hành động pha khoa học giả tưởng, diễn viên Frank Grillo vào vai một người cha cứng cỏi, tìm cách cứu con trai khỏi nhóm người ngoài hành tinh. Ngoài ra, phim có sự tham gia của Iko Uwais - sao hành động lừng danh qua loạt phim The Raid.

Mẹ chồng

Ngày khởi chiếu: 1/12

Midu diễn cảnh hoang mang khi xem trộm màn ân ái trong 'Mẹ chồng'

Mẹ chồng là phim cổ trang lấy bối cảnh ngôi làng Đại Điền đầu thế kỷ 20. Trong ngôi nhà họ Lịnh quyền quý, ba thế hệ chung sống với nhau. Hai Lịnh (Diễm My) là bà mẹ chồng uy nghi, có mâu thuẫn với con dâu Ba Trân (Thanh Hằng). Ba Trân lại là mẹ chồng của Tư Thì (Lan Khuê) và Tuyết Mai (Midu) - hai người vợ cạnh tranh sự quan tâm của cậu Hai Phước (Lâm Vinh Hải).

Lino: Uma Aventura de Sete Vidas (Lino và bảy kiếp nạn)

Ngày khởi chiếu: 1/12

Lino: Uma Aventura de Sete Vidas (Lino và bảy kiếp nạn) Lino là một nhân viên làm trong ngành giải trí, hàng ngày phải mặc trang phục mèo để biểu diễn cho các khán giả nhí. Chán nản với công việc, anh tìm đến một pháp sư để đổi đời nhưng lại bị biến thành một con mèo lớn. Để trở lại thành người, Lino phải trài qua một hành trình bi hài.

Murder on the Orient Express (Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông)

Ngày khởi chiếu: 1/12

Dàn sao hạng A hội tụ trong phim án mạng Murder on the Orient Express

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên lừng danh của Agatha Christie. Trên chuyến tàu Phương Đông, thám tử Hercule Poirot (Kenneth Branagh) phải tìm ra lời giải cho một án mạng kỳ lạ. Lời khai của những người trên tàu liên tục mâu thuẫn, chồng chéo nhau khiến màn sương bí ẩn ngày càng dày đặc hơn. Phim quy tụ nhiều ngôi sao như Kenneth Branagh, Johnny Depp, Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer, Willem Dafoe...

Daddy's Home 2 (Bố ngoan, bố hư 2)

Ngày khởi chiếu: 8/12

Daddy's Home 2 (Bố ngoan, bố hư 2) Trong phần hai của phim hài Daddy's Home (2015), hai ông bố Brad và Dusty (Will Ferrell và Mark Wahlberg) gặp khó khăn khi những người bố của họ (Mel Gibson & John Lithgow) đến thăm gây xáo trộn gia đình. Võ sĩ John Cena thủ vai bố ruột của đứa con mà Dusty đang nuôi, nhiều lần gây hấn với anh.

Wonder Wheel (Vòng xoay cám dỗ)

Ngày khởi chiếu: 8/12

Chuyện tình trong "Vòng xoay cám dỗ"

Phim mới của đạo diễn huyền thoại Woody Allen lấy bối cảnh thập niên 1950, xoay quanh Ginny (Kate Winslet) - một phụ nữ trung niên từng muốn thành diễn viên nhưng giờ phải an phận làm nghề hầu bàn và sống cùng người chồng thô lỗ. Cô ngoại tình với Mickey (Justin Timberlake) - một chàng cứu hộ điển trai, ước mơ trở thành nhà soạn kịch. Tuy nhiên, Carolina (Juno Temple) - con gái riêng của chồng Ginny - cũng có tình cảm với Mickey.

Giấc mơ Mỹ

Ngày khởi chiếu: 8/12

Mai Thu Huyền bị phụ tình trong trailer Giấc mơ Mỹ

Phim do Davina Hồng Ngân đạo diễn, Mai Thu Huyền sản xuất và đóng chính. Nữ diễn viên thủ vai một bác sĩ, cùng một đồng nghiệp (Kyo York) đến Mỹ sinh sống nhưng nhận ra đây không phải thiên đường. Sau khi ly dị chồng, cô bơ vơ, lạc lõng và gặp lại tình cũ là bác sĩ Thế Vinh (Bình Minh).

Always Be With You (Giao lộ âm dương)

Ngày khởi chiếu: 8/12

Always Be With You (Giao lộ âm dương) Tác phẩm là phim kinh dị Hong Kong, quy tụ dàn sao Cổ Thiên Lạc, Xa Thi Mạn, Trương Trí Lâm, Thái Trác Nghiên. Câu chuyện xoay quanh một chuỗi tai nạn liên hoàn, các nạn nhân tưởng chừng không liên quan nhưng đều trải qua những sự kiện kỳ lạ và kinh hãi sau đó.

The Swindlers (Vòng xoáy lừa đảo)

Ngày khởi chiếu: 8/12

The Swindlers (Vòng xoáy lừa đảo) Câu chuyện xoay quanh hành trình truy sát của nhiều kẻ máu mặt trong giới xã hội đen. Khi hay tin tên trùm lừa đảo Doo Chil vẫn còn sống, luật sư Hee So (Yoo Ji) lên kế hoạch hạ thủ hắn để bịt kín một vụ bê bối trước đó. Tên giang hồ Ji Sungg (Huyn Bin) cũng muốn giết Doo Chil để trả thù riêng.

Star Wars: The Last Jedi (Star Wars: Jedi cuối cùng)

Ngày khởi chiếu: 15/12

Minh tinh quá cố xuất hiện cảm động trong trailer 'Star Wars 8'

Trong phần tám của thương hiệu Star Wars, nữ anh hùng Rey (Daisy Ridley) đến gặp Jedi huyền thoại Luke Skywalker (Mark Hamill) học tập để trở thành một Jedi đích thực. Trong lúc đó, tổng chỉ huy Snoke của Tổ chức Thứ nhất bắt đầu mở cuộc thanh trừng tàn khốc những thành viên phe kháng chiến, trong đó có nhà lãnh đạo Leia (Carrie Fisher).

The Preparation (Ngày không còn mẹ)

Ngày khởi chiếu: 15/12

The Preparation (Ngày không còn mẹ) In Gyu (Kim Sung Kyun) là một người đàn ông 30 tuổi nhưng chỉ có trí tuệ của một đứa trẻ lên 7. Mẹ của anh - bà Ae Soon (Goh Doo Shim) dành trọn 30 năm cuộc đời ở bên cạnh chăm sóc con trai. Tuy nhiên, một ngày, bà nhận ra mình sắp phải rời xa In Gyu. Bà bắt đầu chuẩn bị một danh sách những việc cần làm để anh có thể tự sống một mình mà không có sự giúp đỡ của bà.

Jeeper Creeper 3 (Kẻ săn lùng sợ hãi)

Ngày khởi chiếu: 15/12

Jeeper Creeper 3 (Kẻ săn lùng sợ hãi) Tác phẩm là phần ba trong loạt phim kinh dị Jeeper Creeper, xoay quanh một con quái vật bí ẩn chuyên giết người để lấy nội tạng, cứ mỗi 23 năm lại gieo rắc kinh hoàng. Trong phần mới, trung sĩ Davis Tubbs thành lập một đội quân đặc biệt để tiêu diệt tên sát nhân. Phim do Victor Salva đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên Gina Philips, Jonathan Breck, Ray Wise và Luke Edwards.

