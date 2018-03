2 phim Việt cạnh tranh 20 phim ngoại ở rạp tháng 10

Cold Moon (Xác chết đêm trăng)

Ngày khởi chiếu: 6/10

Trong một thị trấn ở Florida (Mỹ), cô gái Margaret Larkin bị sát hại, thi thể bị cột vào chiếc xe đạp của mình rồi ném xuống sông. Tên sát nhân Nathan dần bị ám ảnh bởi hồn ma cô gái và những người khác đã chết dưới con sống này. Trong khi đó, người cha bệnh hoạn của hắn muốn lợi dụng sự bất ổn thần kinh của con mình để dụ Nathan ra tay lần nữa

Loving Vincent (Vincent thương mến)

Ngày khởi chiếu: 6/10

Tác phẩm do Dorota Kobiela và Hugh Welchman viết kịch bản và đạo diễn, là phim hoạt hình đầu tiên trên thế giới làm hoàn toàn từ tranh sơn dầu. Phim sử dụng 65.000 bức tranh trên vải để tạo nên chuyển động với tốc độ xuất hiện là 12 bức mỗi giây. Chuyện phim phản ánh cuộc đời nhiều đam mê, nghiệt ngã và cái chết bí ẩn của danh họa Hà Lan Vincent Van Gogh khi mới 37 tuổi.

Phim do Ngụy Minh Khang đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên Hồng Vân, Phi Điểu, Lý Hùng, Minh Nhí, Hứa Minh Đạt, Phi Phụng, Tiết Cương, Mai Thế Hiệp, Trương Mỹ Nhân. Chuyện phim kể về hành trình của hai nhân vật trộm chó là Ghẻ và Đen với hoàn cảnh, tính cách và số phận khác nhau. Bên cạnh đó, tác phẩm khắc họa tình yêu của Ghẻ dành cho cô gái câm bán hột vịt lộn, bắp xào tên Mén.

Ngày khởi chiếu: 13/10

Ngày khởi chiếu: 13/10

S.M.A.R.T. Chase (Truy lùng cổ vật)

Tác phẩm đánh dấu sự hợp tác của tài tử Orlando Bloom với đơn vị sản xuất Trung Quốc. Anh thủ vai Danny Stratton, một đặc vụ nhận nhiệm vụ vận chuyển một món đồ cổ quý giá khỏi Thượng Hải (Trung Quốc). Tuy nhiên, một nhóm địch mai phục, cướp đi món đồ này. Stratton triệu tập một biệt đội chuyên nghiệp để đi tìm lại món hàng.

Spyder (Điệp viên bàn giấy)

Ngày khởi chiếu: 13/10

Spyder (Điệp viên bàn giấy) Phim Ấn Độ xoay quanh Shiva - một sĩ quan tình báo chuyên nghe lén để tìm kiếm những người đang cần giúp đỡ. Trong một nhiệm vụ, anh phải lòng một cô gái tên Charlie. Sau đó, Shiva phải đối đầu với một kẻ khủng bố đang âm mưu phá hoại thành phố Hyderabad (Ấn Độ). Cũng như nhiều phim Ấn Độ khác, tác phẩm đan cài nhiều màn nhảy múa giữa các cảnh hành động.

Chơi thì chịu

Ngày khởi chiếu: 20/10

Trương Thế Vinh bị ép cưới Kim Tuyến trong Chơi thì chịu

Trong đám cưới bạn thân, thiếu gia Minh Trường (Trương Thế Vinh) say xỉn rồi quan hệ với Anh Thy (Kim Tuyến) - em dâu bạn mình. Sau đó, anh nhận tin cô gái đã có bầu và phải tìm cách giải quyết hậu quả. Phim điện ảnh do Nguyễn Lâm đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên Kim Tuyến, Trương Thế Vinh, Trương Thanh Long, Lê Bình, Mai Huỳnh, Mạc Can, Trịnh Kim Chi và Hoa hậu Việt Nam qua ảnh 2012 Phan Thu Quyên.