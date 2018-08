19 phim ngoại ra rạp tháng 7

Phần hai phim về Người Kiến được giới phê bình khen / Tom Cruise tự đóng cảnh nhảy khỏi máy bay

Sicario: Day of the Soldado (Siêu sát thủ)

Ngày khởi chiếu: 6/7

Thể loại: Hành động - Ly kỳ

Sicario Day of the Soldado (Siêu Sát Thủ) Tác phẩm là phần hai của phim hành động Sicario nổi tiếng năm 2015, kể về các hoạt động phức tạp ở biên giới phía nam nước Mỹ. Phát hiện các trùm băng đảng Mexico lén đưa chiến binh Hồi giáo vào Mỹ, CIA cử hai đặc vụ Matt Graver (Josh Brolin) và Alejandro Gillick (Benicio del Toro) xử lý. Họ bắt cóc con gái của một ông trùm để kích động các băng đảng thanh toán nhau, nhưng bị chính phủ Mexico phát hiện.

Ant-Man and the Wasp (Người Kiến và Chiến Binh Ong)

Ngày khởi chiếu: 6/7

Thể loại: Hành động - Hài

Trailer "Ant-Man and the Wasp"

Tác phẩm do Peyton Reed đạo diễn, là phim thứ 20 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Lúc này, Ant-Man (Paul Rudd đóng) đang bị quản thúc tại gia, phải cân bằng giữa việc làm cha và trách nhiệm của một siêu anh hùng. Một kẻ ác tên Ghost (Hannah John-Kamen đóng) xuất hiện, sử dụng khả năng đi xuyên tường gây nhiều vụ cướp. Ant-Man cùng người yêu là nữ siêu nhân Wasp (Evangeline Lilly đóng) ra tay truy bắt Ghost. Hỗ trợ cho họ là nhà khoa học Hank Pym (Michael Douglas đóng) - người chế tạo ra bộ giáp có khả năng phóng to, thu nhỏ.

Brother of the Year (Ông anh trời đánh)

Ngày khởi chiếu: 6/7

Thể loại: Tình cảm - Hài

Trailer Brother of the Year (Ông anh trời đánh)

Tác phẩm gây sốt màn bạc Thái Lan năm nay kể về hai anh em Chut (Sunny Suwanmethanont đóng) và Jane (Yaya Urassaya đóng) suốt ngày cãi nhau. Dù nhỏ tuổi hơn, cô em Jane lại hay càu nhàu và thích quản lý anh trai. Chut kém em về mọi mặt nên trả thù bằng cách ngăn trở những chàng trai yêu em mình. Khi Jane có tình cảm với anh chàng điển trai lai Nhật Moji (Nichkhun đóng), cô tìm mọi cách giấu Chut.

Gogol. Viy (Hoa của quỷ)

Ngày khởi chiếu: 13/7

Thể loại: Kinh dị - Ly kỳ

Gogol. Viy (Hoa của quỷ) Tác phẩm Nga do Egor Baranov đạo diễn, quy tụ các diễn viên Sergey Badyuk, Yuliya Frants, Oleg Menshikov. Một thế lực đen tối bắt cóc và sát hại các cô gái trẻ ở ngôi làng xa xôi Dikanka (Nga). Một pháp sư từ thành phố Saint Petersburg đến điều tra và phát hiện hung thủ là Kỵ Sĩ Hắc Ám. Để tiêu diệt kẻ tà ác này, pháp sư cần sự giúp đỡ của Khoma Brutus - thợ săn phù thủy kiêm nhà thần học.

Hotel Transylvania 3 (Khách sạn huyền bí 3)

Ngày khởi chiếu: 13/7

Thể loại: Hài - Phiêu lưu

Hotel Transylvania 3 (Khách sạn huyền bí 3) Trong phần ba của loạt phim hoạt hình ăn khách, gia đình Dracula và bạn bè tổ chức chuyến nghỉ dưỡng trên một du thuyền sang trọng. Dracula bất ngờ phải lòng Ericka - nữ thuyền trưởng bí ẩn của du thuyền. Tuy nhiên, Ericka lại là hậu duệ của Abraham Van Helsing - thợ săn ma cà rồng khét tiếng, kẻ thù không đội trời chung của nhà Dracula. Mavis - con gái Dracula - bất đắc dĩ trở thành người lãnh đạo nhóm quái vật và phải ngăn chặn tình yêu của cha mình trước khi mọi chuyện quá muộn.

Skyscraper (Tòa tháp chọc trời)

Ngày khởi chiếu: 13/7

Thể loại: Hành động - Kịch tính

Skyscraper - bom tấn hè nhiều cảnh cháy nổ của The Rock

Cựu đặc vụ Will Sawyer (The Rock đóng) làm việc cho một công ty an ninh sau khi rời FBI. Trong một nhiệm vụ ở Hong Kong, anh bảo vệ tòa nhà chọc trời được cho là an toàn nhất thế giới. Tuy nhiên, Sawyer chỉ ra nhiều điểm sơ hở trong hệ thống an ninh của nơi này. Khi tòa nhà bị tấn công, anh bị vu oan là kẻ gây ra vụ việc. Sawyer vừa phải minh oan, vừa phải giải cứu gia đình bị mắc kẹt trong tòa nhà đang cháy.

The Accidental Detective 2: In Action (Thám tử gà mờ: Bộ ba khó đỡ)

Ngày khởi chiếu: 13/7

Thể loại: Hài hước - Ly kỳ

Thám tử gà mờ - Bộ ba khó đỡ kể chuyện điều tra hài hước

Trong phần hai của phim Thám tử gà mờ (2015), Kang Dae Man (Kwon Sang Woo đóng) bán cửa hàng truyện tranh và mở một văn phòng thám tử tư. Anh hợp tác cùng cựu thanh tra No Tae Soo (Song Dong Il đóng). Họ tuyển Yeochi (Lee Kwang Soo đóng) - một cựu tội phạm tài ba về công nghệ mạng - làm trợ lý. Công việc ế ẩm cho đến ngày bộ ba nhận được một hợp đồng có giá trị lớn, dẫn đến nhiều tình huống trớ trêu.

Mamma Mia! Here We Go Again (Mamma Mia! Yêu lần nữa)

Ngày khởi chiếu: 20/7

Thể loại: Tình cảm - Ca nhạc

Danh ca Cher xuất hiện trong Mamma Mia! Here We Go Again

Tác phẩm là phần hai của phim ca nhạc Mamma Mia! từng gây sốt năm 2008. Mười năm sau các sự kiện trong phim cũ, Sophie (Amanda Seyfried đóng) mang thai với bạn trai, đồng thời tiếp quản khu biệt thự của mẹ cô (Meryl Streep đóng) để lại. Với sự giúp đỡ từ những người bạn của gia đình, Sophie dần tìm hiểu về quá khứ, khi mẹ cô một mình nuôi con và gây dựng sự nghiệp. Lúc này, bà của Sophie (Cher đóng) xuất hiện gây nhiều sóng gió..

Mermaid: Lake of the Dead (Mỹ nhân ngư: Hồ tử thần)

Ngày khởi chiếu: 20/7

Thể loại: Kinh dị

The Mermaid: Lake of the Dead - phim kinh dị đến từ Nga

Tác phẩm kinh dị của Nga do Svyatoslav Podgaevskiy đạo diễn. Một cô gái chết đuối và trở thành nàng tiên cá tà ác. Sau nhiều thế kỷ, tiên cá phải lòng Roman và kéo anh xuống vương quốc chết chóc dưới nước. Marina - hôn thê của Roman - chỉ có một tuần để vượt qua nỗi sợ, chiến đấu với người cá để giành lại người yêu. Nếu không cẩn thận, chính Marina cũng sẽ biến thành tiên cá.

Inuyashiki (Ông bác siêu nhân)

Ngày khởi chiếu: 20/7

Thể loại: Hành động - Phiêu lưu

Inuyashiki (Ông bác siêu nhân) Inuyashiki là một lão già khốn khổ trong công việc và đời sống gia đình. Một ngày nọ, ông chứng kiến một vụ nổ từ phi thuyền của người ngoài hành tinh. Họ tái cấu trúc toàn bộ cơ thể ông, biến ông thành một người có sức mạnh siêu nhiên. Ngoài ông, cậu học sinh Hiro cũng được biến đổi tương tự. Trong khi Hiro muốn hủy diệt thế giới, ông Inuyashiki lại dùng năng lực để cứu người và ngăn cản Hiro.

* Các phim còn lại trong tháng 7

Ân Nguyễn