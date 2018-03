'12 Years a Slave' thắng lớn ngay trước thềm Oscar

Các giải thưởng Indie Spirit 2014 Phim hay nhất: "12 Years a Slave"

Đạo diễn xuất sắc: Steve McQueen, "12 Years a Slave"

Kịch bản xuất sắc: Bob Nelson, "Nebraska"

Bộ phim đầu tay xuất sắc: "Fruitvale Station"

Kịch bản đầu tay xuất sắc: Bob Nelson, "Nebraska"

Giải thưởng John Cassavetes: "This Is Martin Bonner"

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Cate Blanchett, "Blue Jasmine"

Nam diễn viên chính xuất sắc: Matthew McConaughey, "Dallas Buyers Club"

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Lupita Nyong'o, "12 Years a Slave"

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Jared Leto, "Dallas Buyers Club"

Quay phim xuất sắc: Sean Bobbitt, "12 Years a Slave"

Phim tài liệu xuất sắc: "20 Feet from Stardom"

Phim nước ngoài hay nhất: "Blue Is the Warmest Color"

Giải Robert Altman: "Mud".