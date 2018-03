12 cảnh đua xe ngoạn mục nhất loạt phim 'Fast & Furious'

Dàn sao 'Fast & Furious' đời đầu: Kẻ thành danh, người tử nạn vì tốc độ / 'Fast & Furious 8' - đại tiệc kỹ xảo và tốc độ

Dominic lần đầu so tài với Brian trong The Fast and the Furious (2001)

Dominic lần đầu so tài với Brian trong The Fast and the Furious Ban đầu, thương hiệu Fast & Furious được xây dựng từ cảm hứng về những cuộc đua đường phố. Thể hiện rõ nhất tinh thần nguyên bản này là cuộc đua đầu tiên giữa chàng cảnh sát ngầm Brian (Paul Walker) và tay quái xế Dominic (Vin Diesel). Về sau, họ trở thành bạn thân và sát cánh trong nhiều phi vụ.

Ô tô lao lên du thuyền trong Fast &Furious 2 (2003)

Ô tô lao lên du thuyền trong 2 Fast 2 Furious Dominic vắng bóng trong tập hai, trong lúc Brian được đặc vụ Monica (Eva Mendes) đề nghị tiếp tục thâm nhập thế giới ngầm cùng người bạn Roman (Tyrese Gibson). Trong trích đoạn cao trào, Brian điều khiển xe phóng lên một chiếc du thuyền với sự phấn khích tột độ.

Cú drift (trượt bánh sau) trong The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Cú drift (trượt bánh sau) trong The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) Phần ba loạt phim mang không khí mới lạ với bối cảnh Tokyo (Nhật Bản) cùng dàn diễn viên mới. Trong phần này, các nhà làm phim tập trung vào kỹ thuật drift - người lái xe cố tình làm thừa lái, gây ra sự trượt bánh sau - thể hiện rõ nhất ở cảnh đua xe trong garage.

Cảnh giải cứu Letty trong Fast & Furious (2009)

Cảnh giải cứu Letty trong Fast & Furious (2009) Vin Diesel đánh dấu sự trở lại với series bằng pha hành động ngoạn mục ngay đầu phim. Nhân vật của anh bình tĩnh cầm lái lách qua khe hở hẹp giữa mặt đất và một xe chở dầu sắp phát nổ để giải cứu người yêu Letty (Michelle Rodriguez).

Dominic đón Brian trên tàu hỏa trong Fast Five (2011)

Dominic đón Brian trên tàu hỏa trong Fast Five (2011) Fast Five là tập đánh dấu bước chuyển mình của loạt phim, khi chuyện đua xe không còn là yếu tố quan trọng nhất. Thay vào đó, tác phẩm hướng đến phong cách hành động đa dạng hơn. Trong trích đoạn giữa phim, Dominic lái xe áp sát chiếc tàu hỏa để đón Brian nhảy từ trên tàu xuống.

Chiếc hầm chứa bị kéo lê trên đường trong Fast Five (2011)

Chiếc hầm chứa bị kéo lê trên đường trong Fast Five (2011) Băng quái xế đánh cướp một hầm chứa từ sở cảnh sát Rio de Janeiro (Brazil) và kéo lê nó trên đường phố. Cảnh quay được dàn dựng với kỹ thuật cao khiến khán giả thích thú.

Băng quái xế tiêu diệt chiếc xe tăng trong Fast & Furious 6 (2013)

Băng quái xế tiêu diệt chiếc xe tăng trong Fast & Furious 6 (2013) Nhóm của Dominic đối đầu với tên khủng bố Owen Shaw (Luke Evans) - kẻ chiếm được một chiếc xe tăng làm vũ khí. Nhóm phối hợp tiêu diệt được chiếc xe tăng và giải cứu Letty - nhân vật bị mất trí nhớ trong tập này.

Đuổi theo máy bay trong Fast & Furious 6 (2013)

Đuổi theo máy bay trong Fast & Furious 6 (2013) Băng quái xế đuổi theo chiếc máy bay sắp cất cánh của Owen Shaw. Sau khi họ lên máy bay, nhân vật của Vin Diesel và Dwayne Johnson có trận chiến ác liệt với hai tên khủng bố. Trường đoạn được khen vì hoành tráng, song cũng có khán giả chỉ trích bởi đường băng để máy bay cất cánh quá dài đến mức phi thực tế.

Dàn xe hơi được thả khỏi máy bay trong Furious 7 (2015)

Dàn xe hơi được thả khỏi máy bay trong Furious 7 (2015) Xe hơi của các nhân vật được thả khỏi máy bay và tiếp đất an toàn bằng dù trong nhiệm vụ giải cứu một nữ hacker. Trong cảnh quay này, các nhà làm phim không dùng nhiều CGI mà sử dụng xe thật. Có hơn 10 máy quay được sử dụng, gắn trên mặt đất, trên xe và trong máy bay. Đồng thời, ba người quay phim đeo máy quay nhảy khỏi phi cơ cùng dàn siêu xe.

Siêu xe bay qua tòa nhà chọc trời trong Furious 7 (2015)

Siêu xe bay qua tòa nhà chọc trời trong Furious 7 (2015) Dominic lái siêu xe phóng qua hai tòa nhà chọc trời ở Abu Dhabi để thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ xấu. Sau đó, khi phát hiện phanh không ăn, anh tiếp tục lao sang tòa nhà thứ ba. Trích đoạn khiến khán giả hưng phấn cao độ và nâng chất lượng hành động của loạt phim lên tầm cao mới.

Dàn siêu xe rơi khỏi tòa nhà trong The Fate of the Furious (2017)

Dàn siêu xe rơi khỏi tòa nhà trong The Fate of the Furious (2017) Vốn là tội phạm công nghệ cao, ác nhân Cipher (Charlize Theron) chiếm quyền điều khiển hàng loạt xe hơi để phục vụ cho mình. Lối dàn dựng sáng tạo của đạo diễn F. Gary Gray cùng các cộng sự khiến khán giả bất ngờ trong trích đoạn này. Hàng chục xe hơi nối đuôi nhau chạy hỗn loạn trên đường phố giống một bầy zombie bằng sắt thép hung hãn truy đuổi con mồi. Trong cao trào, dàn siêu xe đâm bổ xuống từ tòa nhà cao tầng như trận mưa đá.

Băng quái xế chiến đấu với tàu ngầm trong The Fate of the Furious (2017)

Băng quái xế chiến đấu với tàu ngầm trong The Fate of the Furious (2017) Trường đoạn cuối phim phô diễn sự hoành tráng và độc đáo về bối cảnh khi cuộc đua diễn ra trên mặt băng. Lần này, các nhà làm phim cho nhóm của Dominic đọ sức với một chiếc tàu ngầm sở hữu cả ngư lôi và tên lửa. Đến phần tám, có thể nói các nhà làm phim đã khai phá được một giới hạn mới khi dàn xếp được trận chiến không tưởng giữa dàn xe trên cạn và phương tiện dưới nước. Băng quái xế vừa bị các xe địch truy đuổi sát nút, vừa phải dè chừng hiểm họa khổng lồ bên dưới lớp băng lạnh sẵn sàng trồi lên bất cứ lúc nào.

