11 tác phẩm 'nặng ký' trên đường đua Oscar 2018

Phim 18+ về cô gái yêu thủy quái nhận 'bão' lời khen / Liên hoan phim Venice 2017: bệ phóng cho mùa Oscar

All the Money in the World

Từ trái sang: Michelle WIlliams, Kevin Spacey và Mark Wahlberg.

Vào năm 1973, cháu nội của tỷ phú Jean Paul Getty bị một nhóm tội phạm tại Italy bắt cóc. Chúng đề nghị chỉ thả người nếu nhận được khoản tiền chuộc 17 triệu USD. Cuộc đàm phán ly kỳ giữa Jean Paul Getty và nhóm bắt cóc từng là tâm điểm của giới truyền thông, nay được đưa lên màn ảnh rộng trong bộ phim All the Money in the World.

Đạo diễn phim là Ridley Scott - người có bốn đề cử Oscar, còn vai diễn tỷ phú Jean Paul Getty được trao cho tài tử Kevin Spacey. Đây là dự án điện ảnh hiếm hoi mà ngôi sao từng đoạt hai Oscar về diễn xuất tham gia trong quãng nghỉ giữa hai mùa House of Cards. Ngoài Spacey, tác phẩm còn có sự góp mặt của các ngôi sao Mark Wahlberg và Michelle Williams. Với chủ đề từ sự kiện có thực và dàn nghệ sĩ tên tuổi, All the Money in the World được Variety đánh giá cao trên đường đua Oscar từ trước khi phim ra mắt.

Blade Runner 2049

Blade Runner 2049

Tài tử Ryan Gosling của La La Land có cơ hội tiếp tục góp mặt trong danh sách đề cử Oscar khi tham gia Blade Runner 2049. Anh thủ vai cảnh sát trẻ K đi tìm viên cảnh sát huyền thoại Deckard (Harrison Ford) đã biến mất 30 năm. Trong phần trước - Blade Runner (1982), Deckard từng được giao nhiệm vụ truy đuổi những người máy nổi loạn. Giờ đây, K phải tìm được Deckard trước khi sự tồn vong của nhân loại bị đe dọa.

Phần trước - do Ridley Scott đạo diễn - được xem như một trong những phim khoa học viễn tưởng hay nhất mọi thời. Trang Variety tin vào cơ hội của Blade Runner 2049 bởi nó được đạo diễn bởi Denis Villeneuve - người từng thực hiện các phim Sicario và Arrival gây chú ý trong mùa giải hai năm qua. Ngoài ra, dự án có cơ hội lớn ở giải quay phim với sự tham gia của Roger Deakins - nhà quay phim từng nhận 13 đề cử Oscar.

Hostiles

Christian Bale (trái) trên phim trường.

Bốn năm sau Out of the Furnace, đạo diễn Scott Cooper và tài tử Christian Bale tái hợp trong dự án Hostiles. Bộ phim có bối cảnh miền viễn Tây, với nhân vật trung tâm là đại úy Joseph Blocker (Christian Bale). Anh có nhiệm vụ hộ tống một tù trưởng gần đất xa trời trở về bộ lạc của mình để trút hơi thở cuối cùng. Để làm được điều này, họ phải vượt qua địa bàn của bộ lạc đối địch sẵn sàng lấy mạng bất cứ kẻ lạ mặt nào bước vào lãnh thổ của họ.

Bale là tên tuổi đã được khẳng định với giải Oscar "Nam diễn viên phụ xuất sắc" năm 2010 và hàng loạt vai diễn ấn tượng. Trong khi đó, đạo diễn Cooper cũng vừa có phim Black Mass gây tiếng vang năm 2015. Hostiles được kỳ vọng trong bối cảnh Hollywood ngày càng khan hiếm phim miền viễn Tây chất lượng. Ở Liên hoan phim Telluride (Mỹ) năm nay, tác phẩm được giới phê bình khen ngợi và nhận định là ứng viên tiềm năng cho mùa giải thưởng.

The Shape of Water

The Shape of Water

Bối cảnh phim 18+ là nước Mỹ năm 1962 khi Chiến tranh Lạnh vẫn đang diễn ra. Cô gái câm Elisa (Sally Hawkins) cùng đồng nghiệp Zelda (Octavia Spencer) làm việc trong một phòng thí nghiệm được canh gác nghiêm ngặt của chính phủ. Khi chăm sóc một thủy quái hung tợn trong bể nước, Elisa dần nảy sinh tình cảm với nó. Sinh vật này không để ý đến những khiếm khuyết của Elisa mà nhìn thấy những điều tốt đẹp bên trong cô.

Đạo diễn của phim là Guillermo del Toro - người từng rất thành công với bộ phim phiêu lưu kỳ ảo Pan’s Labyrinth. Sau hơn một thập niên, ông tiếp tục đưa những yếu tố kỳ ảo vào The Shape of Water. Ở Liên hoan phim Venice (Italy), tác phẩm được giới phê bình nhiệt liệt khen ngợi. Các báo Âu Mỹ đồng loạt đánh giá cao triển vọng của phim ở mùa giải thưởng, đặc biệt là cơ hội của Sally Hawkins ở giải Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc".

Lady Bird

Diễn viên trẻ Saoirse Ronan.

Nữ diễn viên khả ái Greta Gerwig thử tài ở vị trí đạo diễn với Lady Bird và nhanh chóng thu hút sự chú ý từ giới hâm mộ điện ảnh với nội dung đề cao nữ quyền. Bộ phim đầu tay của cô kể về một cô gái trẻ nổi loạn, chống lại định hướng từ gia đình và xã hội. Thay vì an phận sống tại vùng quê nhỏ bé, cô muốn lên New York một mình để học đại học và trải nghiệm cuộc sống.

Vai chính nặng ký được giao cho Saoirse Ronan - tài năng trẻ đã có trong tay hai đề cử Oscar dù mới 23 tuổi. Người hâm mộ Ronan kỳ vọng cô sẽ có những bước tiến mới sau hai năm kể từ phim tâm lý Brooklyn. Sau màn ra mắt ở Liên hoan phim Telluride (Mỹ) năm nay, trang Deadline nhận định tác phẩm có cơ hội ở giải đạo diễn và nữ diễn viên chính.

Dunkirk

Dunkirk

Bom tấn chiến tranh của Christopher Nolan được cho là một trong số ít phim có thể thành công cả về thương mại lẫn nghệ thuật trong năm nay. Tác phẩm tái hiện cuộc di tản của quân Đồng minh khỏi Dunkirk (Pháp) đầu Thế chiến thứ hai. Phim nhận "bão" lời khen từ giới phê bình với điểm số 94/100 trên Metacritic.

Đề tài về Thế chiến thứ hai và lòng ái quốc luôn được các thành viên Viện Hàn lâm xem trọng. Trước đây, nhiều tác phẩm về chủ đề này như Saving Private Ryan hay Letters from Iwo Jima từng gây chú ý ở Oscar. Nếu trượt các giải quan trọng ở giải thưởng điện ảnh này, Dunkirk vẫn có cơ hội lớn ở các hạng mục về hình ảnh và âm thanh.

Last Flag Flying

Bậc thầy phim tâm lý Richard Linklater trở lại với Last Flag Flying

Dù từng năm lần được đề cử Oscar với dự án gần nhất là Boyhood, đạo diễn Richard Linklater chưa một lần chiến thắng. Ông có cơ hội để phá dớp khi thực hiện phim tâm lý pha hài Last Flag Flying. Nội dung phim kể về ba cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam tái ngộ sau một thời gian dài. Họ cùng dự đám tang con của một người trong nhóm vừa thiệt mạng trên chiến trường Iraq.

Vai các cựu chiến binh do các diễn viên tên tuổi Bryan Cranston, Steve Carell và Laurence Fishburne đảm nhiệm. Trong bối cảnh tình hình chiến sự thế giới ngày càng căng thẳng, Last Flag Flying được chờ đợi sẽ lan truyền thông điệp về những tổn thất mà chiến tranh gây ra. Trang Variety nhận định tác phẩm là một trong các phim được trông đợi nhất trong mùa giải thưởng. Phim dự kiến được trình chiếu mở màn Liên hoan phim New York (Mỹ) vào cuối tháng 9.

The Post

Từ trái sang: Steven Spielberg, Tom Hanks và Meryl Streep.

The Post của đạo diễn Steven Spielberg là phim được Variety đánh giá cao về tiềm năng trong mùa giải. Tác phẩm dựa trên vụ việc có thật xoay quanh "Pentagon Papers" - bộ hồ sơ của Lầu Năm Góc ghi lại sự can thiệp về mặt chính trị và quân sự của Mỹ tại Việt Nam từ năm 1945 tới 1967. Chúng tiết lộ về việc Mỹ đã bí mật mở rộng quy mô cuộc chiến với các vụ ném bom miền Bắc hay tấn công khu vực gần Lào và Campuchia - những điều không hề được công bố trên truyền thông.

Tom Hanks và Meryl Streep lần lượt vào vai các nhà báo của The Washington Post - tờ báo đóng vai trò quan trọng để đưa vụ việc này ra ánh sáng, bất chấp nỗ lực kiềm tỏa thông tin của chính quyền Mỹ. Đạo diễn Steven Spielberg và hai diễn viên chính có tổng cộng 41 đề cử Oscar trong sự nghiệp, khiến The Post được kỳ vọng lớn. Bộ phim còn được chú ý nhiều bởi bối cảnh hiện nay, khi quyền tự do báo chí đang gây tranh cãi lớn trong xã hội nước Mỹ. Chiến thắng của Spotlight cách đây hai năm chứng tỏ Viện Hàn lâm rất quan tâm đến đề tài này.

Phantom Thread

Paul Thomas Anderson (trái) và Daniel Day-Lewis.

Bộ phim mới của Paul Thomas Anderson được trang Variety đánh giá cao ở đường đua Oscar. Niềm tin này tới từ những tác phẩm xuất sắc trong quá khứ của anh như Magnolia, There Will Be Blood hay The Master. Đạo diễn từng nhận sáu đề cử Oscar nhưng chưa từng thắng giải.

Một yếu tố gây chú ý khác là việc tài tử Daniel Day-Lewis thông báo đây là phim cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Tài tử được xem là huyền thoại diễn xuất đương đại và là người duy nhất giành ba tượng vàng Oscar "Nam diễn viên xuất sắc". Trong phim, anh thủ vai một nhà thiết kế vào thập niên 1950, có nhiệm vụ thiết kế trang phục cho hoàng gia Anh.

Darkest Hour

Tạo hình ấn tượng của Gary Oldman.

Đề tài về các nhà lãnh đạo Anh thời Thế chiến thứ hai luôn được chú ý ở giải Oscar. Năm 2011, The King's Speech bước lên đỉnh vinh quang khi mô tả hành trình chữa tật nói lắp của vua George VI. Năm nay, phim Darkest Hour - xoay quanh Thủ tướng Anh Churchill (Gary Oldman đóng), người giữ vai trò quyết định trong cuộc chiến - được cho là có thể lặp lại thành công này.

Ở Liên hoan phim Venice (Italy), tác phẩm được giới phê bình khen ngợi với điểm số 81/100 trên Metacritic. Trang Variety nhận định Gary Oldman hiện dẫn đầu trên đường đua Oscar. Theo Deadline, để nhập vai, tài tử sinh năm 1958 đã mất đến hơn 200 giờ trong suốt dự án để hóa trang thành một người to béo. Trước nay, những màn biến hóa về mặt hình ảnh của diễn viên luôn được Viện Hàn lâm đánh giá cao.

Call Me By Your Name

Timothee Chalamet (trái) và Armie Hammer.

Phim được chuyển thể từ truyện ngắn đồng tính gây tiếng vang cùng tên của André Aciman xuất bản năm 2007. Mối quan hệ trung tâm trong tác phẩm là giữa một học giả người Mỹ (Armie Hammer) và chàng trai 17 tuổi gốc Do Thái (Timothee Chalamet) trong bối cảnh Italy thập niên 1980.

Hãng Sony Pictures Classics mua lại bản quyền phát hành và đánh giá Call Me By Your Name là tác phẩm có ngôn ngữ hình ảnh phong phú, gây kinh ngạc, cực kỳ cảm động và nhục dục. Dù đến tháng 11 mới công chiếu ở Mỹ, tác phẩm đã gây tiếng vang lớn từ Liên hoan phim Sundance (Mỹ) đầu năm và hiện được chấm đến 98/100 điểm trên Metacritic, cao nhất năm nay.

Thịnh Joey