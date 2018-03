10 tài tử nổi bật thế giới năm 2017

Cơ bắp giúp 'thần Thor' Chris Hemsworth đổi đời / 10 nữ diễn viên gây sốt năm 2017

Hugh Jackman

Logan - phim cuối cùng Hugh Jackman vào vai Wolverine - được cả giới phê bình lẫn khán giả yêu thích. Tác phẩm được xem như một trong những phim siêu anh hùng hay nhất từ trước tới nay với chiều sâu tâm lý hiếm thấy. Ngoài các màn chiến đấu quen thuộc, Jackman còn gây ấn tượng khi thể hiện sự từng trải, mất mát và tình cha con xúc động.

* Hugh Jackman trong phim nhạc kịch "The Greatest Showman"

The Greatest Showman (Bậc thầy của những ước mơ)

Bên cạnh thành công của Logan, Hugh Jackman còn có dự án nổi bật khác là The Greatest Showman. Trong bộ phim tiểu sử - ca nhạc này, tài tử Australia thủ vai P.T. Barnum - người sáng lập gánh xiếc Ringling Bros. and Barnum & Bailey. Với tài năng của một diễn viên nhạc kịch từng đoạt giải Tony, anh tiếp tục gây ấn tượng bằng giọng hát của mình. Tác phẩm nhận ba đề cử Quả Cầu Vàng, trong đó có hạng mục “Nam diễn viên xuất sắc ở phim hài hoặc ca nhạc” dành cho Hugh Jackman.

Ryan Gosling

Ryan Gosling tiếp tục chứng tỏ rằng anh có nhiều hơn một gương mặt điển trai. Với vai chàng nhạc sĩ si tình Sebastian trong La La Land, Gosling nhận đề cử Oscar “Nam diễn viên chính xuất sắc”. Ca khúc City of Stars - do anh thể hiện cùng bạn diễn Emma Stone - được trao giải Oscar “Ca khúc trong phim xuất sắc”.

* Ryan Gosling trong bom tấn "Blade Runner 2049"

Blade Runner 2049

Ở mùa phim cuối năm, Ryan tiếp tục ghi dấu ấn khi vào vai viên cảnh sát K trong phim khoa học viễn tưởng Blade Runner 2049. Dù không thành công về mặt thương mại, tác phẩm được xem như một trong những kiệt tác mới của dòng phim khoa học viễn tưởng. Nét diễn của Ryan Gosling - lúc lạnh lùng, lúc dằn vặt trong những câu hỏi về bản ngã, nhân sinh được đánh giá cao. Ryan đang trong quá trình quay phim First Man, trong đó anh thủ vai phi hành gia huyền thoại Neil Armstrong. Dự án do đạo diễn La La Land Damien Chazelle thực hiện, hứa hẹn tiếp tục giúp tên tuổi Ryan tỏa sáng trong năm sau.

Vin Diesel

Sau cái chết của Paul Walker, loạt phim đua xe - hành động Fast & Furious vẫn có thể tiếp tục nhờ “linh hồn” Vin Diesel. Trong The Fate of the Furious, nhân vật Dom của Vin Diesel chịu sức ép từ một kẻ lạ mặt và buộc phải phản bội những người bạn thân thiết. Cuộc phiêu lưu mới của Dom được khán giả hưởng ứng tích cực, thể hiện qua doanh thu 1,2 tỷ USD toàn cầu.

* Trailer phần tám "Fast & Furious"

Trailer phim The Fate of the Furious

Ngoài việc là đầu tàu của series Fast & Furious, Vin Diesel còn thủ vai chính trong phim hành động xXx: The Return of Xander Cage và lồng tiếng cho người cây Groot trong Guardians of the Galaxy Vol. 2. Thành công về mặt thương mại của những dự án trên giúp Vin trở thành nam diễn viên có thu nhập cao thứ ba thế giới trong năm 2017 với 54,5 triệu USD, theo thống kê từ Forbes.

Dwayne Johnson

Bạn diễn của Vin Diesel trong The Fate of the Furious là Dwayne Johnson có một năm nổi bật không kém. Cựu đô vật với biệt danh “The Rock” này cũng là một nhân tố thu hút trong loạt phim Fast & Furious. Vai diễn đặc vụ Luke Hobbs của anh tạo sức hút lớn, khiến hãng Universal lên kế hoạch ra mắt phim riêng về nhân vật này trong năm 2019.

* The Rock đóng chính trong "Jumanji: Welcome to the Jungle"

Jumanji: Welcome to the Jungle (Jumanji: Trò chơi kỳ ảo)

Hai dự án đáng chú ý khác của Dwayne Johnson trong năm 2017 là Baywatch và Jumanji: Welcome to the Jungle. Ngoài màn ảnh rộng, tài tử cơ bắp còn thủ vai chính trong Ballers - loạt phim truyền hình ăn khách với đề tài thể thao. Vóc dáng vạm vỡ cùng phong cách thân thiện của anh được nhiều khán giả yêu mến. Những hoạt động tích cực không ngừng nghỉ giúp Dwayne Johnson kiếm được 65 triệu USD trong năm 2017, xếp thứ hai trong danh sách các tài tử nhận cát-xê cao của Forbes.

Joaquin Phoenix

Ở Hollywood hiện tại, Joaquin Phoenix nằm trong số những sao nam đẳng cấp nhất. Khả năng diễn xuất của anh được thừa nhận với với ba đề cử Oscar cho các vai diễn trong Gladiator, Walk the Line và The Master. Trong năm qua, cái tên Joaquin Phoenix tiếp tục gây chú ý khi nhận giải “Nam diễn viên xuất sắc” ở Cannes với You Were Never Really Here. Trong phim này, tài tử sinh năm 1974 thủ vai một cựu binh cố giải cứu một bé gái khỏi đường dây buôn người.

* Trailer "You Were Never Really Here"

Trailer "You Were Never Really Here" Anh cũng kịp hoàn thành vai diễn người bại liệt John Callahan trong Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot và chúa Jesus trong Mary Magdalene. Đây là những dự án hứa hẹn giúp Joaquin Phoenix có tên trong mùa giải thưởng điện ảnh năm sau.

Ngô Kinh

Ngô Kinh là “ông vua phòng vé” của châu Á trong năm 2017 khi bom tấn Chiến lang 2 (Wolf Warrior 2) của anh phá vỡ hàng loạt kỷ lục doanh thu. Đây là dự án được Ngô Kinh đặt nhiều kỳ vọng và tâm huyết. Anh đóng góp hơn một nửa trong kinh phí phim (22,3 triệu USD), đồng thời đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch và nam chính.

Chiến lang 2 trailer

Hai năm chuẩn bị với nhiều vất vả của Ngô Kinh đã được đền đáp xứng đáng khi Chiến lang 2 thu tới 870 triệu USD. Đây là bộ phim ngoài Hollywood duy nhất lọt vào top 100 phim doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh, đồng thời đứng đầu phòng vé Trung Quốc mọi thời đại. Tác phẩm còn đại diện Trung Quốc tranh giải "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" ở Oscar 2018. Thành công của Chiến lang 2 nâng tầm Ngô Kinh thành siêu sao hành động Hoa ngữ, tiếp bước các đàn anh như Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan và Thành Long. Tài tử sinh năm 1974 hiện đã bắt tay vào phần ba của loạt phim này.

Timothée Chalamet

Nam diễn viên sinh năm 1995 có một năm đột phá khi xuất hiện trong hai bộ phim nghệ thuật được đánh giá cao là Lady Bird và Call Me by Your Name. Nếu trong Lady Bird, Timothée Chalamet chỉ đóng vai phụ thì trong Call Me by Your Name, anh được giao vai chính bên cạnh đàn anh Armie Hammer.

* "Call Me by Your Name" được giới phê bình đánh giá cao

Call Me By Your Name

Call Me by Your Name lấy bối cảnh Italy, xoay quanh chuyện tình đồng tính giữa chàng trai 17 tuổi tên Elio (Chalamet) và anh chàng Olivier (Hammer) - một học viên người Mỹ. Màn nhập vai của Timothée Chalamet khiến tờ Hollywood Reporter phải thán phục và gọi anh là “một trong những tài năng sáng giá nhất thế giới”. Hiện Timothée đã có tên trong danh sách đề cử “Nam diễn viên xuất sắc” tại các giải Quả Cầu Vàng và SAG Awards. Nhiều báo như Indiewire, Variety nhận định Timothée là ứng viên nặng ký ở giải Oscar 2018.

Casey Affleck

Casey Affleck có cú đột phá ngoạn mục trong năm để thoát khỏi cái bóng của người anh Ben Affleck. Vai diễn người đàn ông cô độc Lee Chandler trong Manchester by the Sea đem về cho Casey hơn 40 giải thưởng lớn nhỏ, bao gồm Oscar, Quả Cầu Vàng và BAFTA dành cho “Nam diễn viên xuất sắc”. Tờ Rolling Stone đánh giá về Casey là “một trong những nam diễn viên tài năng nhất thế hệ này cuối cùng cũng hiện hình”.

* Trailer "Manchester by the Sea"

Trailer "Manchester by the Sea"

Sau chiến thắng ở Oscar, Affleck còn ghi dấu ấn với vai diễn bóng ma người chồng trong A Ghost Story, dù phần lớn thời lượng anh nấp dưới tấm màn trắng. Trang Variety nhận xét: “Casey là người hiếm hoi có thể biểu đạt được cảm xúc ngay cả khi bị trùm mặt”. A Ghost Story nằm trong danh sách 10 phim hay nhất năm 2017 của nhiều tờ báo uy tín như Guardian, Washington Post hay The New Yorker.

Chris Pratt

Trong năm 2017, tài tử Mỹ gặp xáo trộn lớn về đời tư khi chia tay người vợ Anna Faris. Sự nghiệp điện ảnh của anh thì ngược lại, tiếp tục đi lên. Theo Forbes, anh thu về 17 triệu USD trong năm qua, chủ yếu nhờ tham gia bom tấn Guardians of the Galaxy Vol. 2 của Marvel.

* Trailer "Guardians of the Galaxy vol.2"

Trailer 'Guardians of the Galaxy Vol. 2'

Trong vai người hùng bỗ bã Star-Lord - thủ lĩnh của nhóm vệ binh dải ngân hà, Chris Pratt tiếp tục được khen ngợi nhờ lối diễn tự nhiên, khuôn mặt nam tính. Guardians of the Galaxy Vol.2 thu 863 triệu USD toàn cầu, vượt qua phần đầu. Năm 2018, Chris Pratt được dự đoán còn thắng lớn hơn ở phòng vé bởi góp mặt trong hai bom tấn Avengers: Infinity War và Jurassic World: Fallen Kingdom.

Chris Hemsworth

Sau hai phần đầu bị đánh giá là nhạt nhòa và thiếu hấp dẫn, Thor: Ragnarok đem lại nhiều bất ngờ cho khán giả với sự hài hước mới mẻ. Tác phẩm hiện thu về 846 triệu USD, vượt xa hai phần trước. Giới phê bình cũng ngợi khen phim với 92% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

* "Thor: Ragnarok" là phim thành công của Chris Hemsworth

Thor: Ragnarok (Thor: Tận thế Ragnarok)

Thành công lớn của Thor: Ragnarok khó đạt được nếu thiếu đi Chris Hemsworth. Trong phần mới, tài tử Australia rũ bỏ mái tóc dài quen thuộc và trình làng kiểu tóc ngắn bụi bặm. Anh cũng gây bất ngờ với biểu cảm đa dạng và hài hước, bên cạnh vóc dáng vạm vỡ quen thuộc. Nhiều báo như Variety, Hollywood Reporter đều đánh giá cao màn trình diễn của Chris. Trong cuộc sống riêng, đời tư sạch sẽ, không scandal cùng tình yêu thương gia đình khiến Liam Hemsworth ghi điểm trong mắt fan.

